மன அழுத்தத்தில் ஐடி ஊழியர்கள்: கை கழுவலாமா ஒன்றிய அரசு? சு.வெங்கடேசன் எம்பி காட்டம்!

சாமானியர்கள் மத்தியில் மட்டுமின்றி, உயர்கல்வி பயின்ற தொழில்நுட்ப பணியாளர்கள் மத்தியிலும் தன்னுயிரை மாய்த்துக் கொள்ளும் சம்பவங்கள் நிகழ்கின்றன.

பிரதிநிதித்துவப் படம் (X/@SuVe4Madurai)
மதுரை: தகவல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த துறைகளில் பணியாற்றும் ஊழியர்களின் பணிச் சுமை, மன அழுத்தம் ஆகியவை குறித்த தரவுகள் எதுவும் மத்திய அரசிடம் இல்லை என்பது பெரிதும் அதிர்ச்சி அளிப்பதாக மக்களவை உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் அது சார்ந்த சேவைகளில் பணி புரியும் ஊழியர்களின் பணிச் சுமை, மன அழுத்தம், உடல் நலம், தொழில்சார் சுகாதாரப் பிரச்சினைகள் குறித்து அரசாங்கம் தரவுகளைக் கொண்டுள்ளதா? விரிவான ஆய்வு ஏதும் மேற்கொண்டதா? இல்லையெனில் சுகாதார நிபுணர்கள், தொழிற்சங்க பிரதிநிதிகள், தொழிலாளர் நல அமைச்சக அதிகாரிகள் கொண்ட குழுவை அமைத்து பரிந்துரைகளை பெறுமா? என்ற கேள்வியை (எண் 38/1.12.2025) நாடாளுமன்றத்தில் சு.வெங்கடேசன் எழுப்பியிருந்தார்.

இதற்கு பதிலளித்த தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை இணை அமைச்சர் ஷோபா கரந்தலாஜே, “தொழிலாளர் நலன் குறித்த அதிகாரம் ஒத்திசைவு பட்டியலில் வருவதால், அது ஒன்றிய அரசு மற்றும் மாநில அரசுகள் இரண்டின் வரம்பிற்குள்ளும் வந்து விடுகிறது.

மத்திய தொழில் உறவுகள், ஒன்றிய தொழில் துறை உறவுகளுக்கான அதிகாரிகள் வாயிலாகவும், மாநில அளவில் மாநில தொழிலாளர் துறையாலும் இவை உறுதி செய்யப்படுகின்றன. பெரும்பாலும் தகவல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த சேவைகள் ‘கடைகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் சட்டத்தின்’ கீழே வருவதால் அதற்கு பொருத்தமான அரசு, மாநில அரசு ஆகும்.

மதுரை மக்களவை உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன். (X/@SuVe4Madurai)

மத்திய அரசு தொழில்சார் பாதுகாப்பு, சுகாதாரம் மற்றும் பணி நிலைமைகள் சட்டம் 2020-ஐ இயற்றியுள்ளது. இது தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த சேவை நிறுவனங்கள் உள்பட அனைத்து துறைகளிலும் பணி புரியும் தொழிலாளர்களின் உடல் நலம், பாதுகாப்பு, நல்வாழ்வை உறுதி செய்கிற நோக்கம் கொண்டது,” என்று பதிலளித்துள்ளார்.

கை கழுவலாமா ஒன்றிய அரசு?

இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்துள்ள சு.வெங்கடேசன் எம்பி, “ஒன்றிய தொழிலாளர் நல அமைச்சரின் பதில் விநோதமாக இருக்கிறது. தொழிலாளர் நல சட்டங்களை திருத்தும் போது, இவர்களுக்கு கூட்டாட்சி பற்றியோ, மாநில அரசுகளின் கருத்துக்களுக்கு செவி மடுக்க வேண்டும் என்றோ அக்கறை இல்லை. ஏதாவது இவர்களால் பதில் சொல்ல முடியாத கேள்வியை எழுப்பினால் மட்டும், ஒத்திசைவு பட்டியல், மாநில அரசின் வரம்பிற்கு உட்பட்டது என்று பதில் சொல்லி தப்பித்துக் கொள்கிறார்கள்.

மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை இணை அமைச்சர் ஷோபா கரந்தலாஜே (X/@SuVe4Madurai)

தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப சேவைகள் துறைகளில் பணியாற்றும் தொழிலாளர்கள் கடும் பணிச் சுமைக்கும், உளவியல் நெருக்கடிகளுக்கும் ஆளாகிறார்கள் என்று செய்திகள் வந்த வண்ணம் உள்ளன. 2018-22 ஆகிய ஆணஅடுகளுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் மட்டும் இந்த துறையில் சுமார் 27% தன்னுயிரை மாய்த்துக்கொள்ளும் சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளன.

சாமானியர்கள் மத்தியில் மட்டுமின்றி, உயர்கல்வி பயின்ற தொழில்நுட்ப பணியாளர்கள் மத்தியிலும் தன்னுயிரை மாய்த்துக் கொள்ளும் சம்பவங்கள் நிகழ்கின்றன. இத்தகைய சூழலில் தகவல் தொழில்நுட்ப துறை மற்றும் அது சார்ந்த சேவைகளில் தொழிலாளர் பணி நிலைமைகள் பற்றிய ஆய்வுகளும் தரவுகளும் தேவை என்று பலர் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். ஆய்வுகள் நடத்துவதே தனது வேலை அல்ல என்று ஒன்றிய தொழிலாளர் நல அமைச்சகம் கை கழுவுவது கண்டனத்திற்குரியது.

எதன் அடிப்படையில் சட்டம் இயற்றப்பட்டது?

ஆனால் இந்த பதிலிலேயே, ஒன்றிய அரசின் தொழில்சார் பாதுகாப்பு, சுகாதாரம் மற்றும் பணி நிலைமைகள் சட்டம் 2020, ஐடி ஊழியர்களுக்கும் பொருந்தும்; அவர்களின் நலனை உறுதி செய்யும் என்று அமைச்சர் கூறியுள்ளார். இந்த தொகுப்பு சட்டத்தை கொண்டு வருவதற்கே, இந்த தொழில்களின் பிரத்யேக பணி நிலைமைகளை ஆய்வு செய்திருக்க வேண்டாமா? அல்லது எந்த தரவுகள் அடிப்படையில் அது இறுதி செய்யப்பட்டது?

தரவுகளே இல்லை என்றால், நிலைமைகள் குறித்த தகவல்களும் இல்லையென்றால், நீங்கள் உருவாக்கியுள்ள தொகுப்புச் சட்டம் எப்படி அந்த தொழிலில் உள்ள பிரத்தியேக பிரச்சினைகளை கணக்கில் கொண்டிருக்கும்? என்ற கேள்விகளுக்கெல்லாம் அமைச்சர் என்ன பதில் சொல்லப் போகிறார்?” என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்த மதுரை தொகுதி மக்களவை உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தற்கொலை எதற்கும் தீர்வாகாது!

வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் இலவச தொடர்பு எண் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம்.

சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை +91 44 2464 0050, +91 44 2464 0060 ஆகிய தொலைபேசி எண்கள் மூலமாகவும், help@snehaindia.org என்ற மின்னஞ்சல் முகவரி வாயிலாகவும் தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். மேலும், டாடா நிறுவனத்தின் +91 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.

