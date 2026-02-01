தமிழக தேர்தலில் வெற்றிபெறமாட்டோம் என்ற நம்பிக்கையில் பட்ஜெட்டில் பழிவாங்கியுள்ளனர் - சு.வெங்கடேசன் எம்.பி சாடல்

ETV Bharat / state

புதிய பாதை, இரட்டை பாதை, புதிய ரயில் வண்டிகள் வாங்குதல் உள்ளிட்ட பல திட்டங்கள் இடம்பெற்றிருந்தாலும் அவற்றில் தமிழகத்திற்கு ஒன்றுமில்லை என சு.வெங்கடேசன் எம்.பி சாடியுள்ளார்.

புதுடெல்லி: வரும் தேர்தலில் தமிழ்நாட்டில் வெற்றிபெறமாட்டோம் என்ற உறுதியான நம்பிக்கையில் தனது பழிவாங்கும் நடவடிக்கையை பட்ஜெட்டில் இருந்து பாஜக அரசு துவங்கி இருப்பதாக சு.வெங்கடேசன் எம்.பி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

2026-27ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட் இன்று மக்களவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்தாண்டு பட்ஜெட்டில் பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகளும், துறைவாரியான நிதி ஒதுக்கீடுகளும் இடம்பெற்றுள்ளன. இதன் காரணமாக சில பொருட்கள் கடுமையான விலை உயர்வையும், சில பொருட்கள் வீழ்ச்சியையும் சந்திக்கப் போகின்றன.

இந்நிலையில் மத்திய பட்ஜெட்டில் எதிர்பார்த்திருந்த தமிழ்நாட்டுக்கான எந்த திட்டங்களும் இடம்பெறவில்லை என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உட்பட தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த அரசியல் தலைவர்கள் அதிருப்தி தெரிவித்து வருகின்றனர்.

அந்த வகையில் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த சு.வெங்கடேசன் எம்.பி, இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட பட்ஜெட் தமிழ்நாட்டுக்கு மாபெரும் ஏமாற்றத்தை அளித்திருப்பதாக பேட்டியளித்துள்ளார். இதுகுறித்து தனது எக்ஸ் தள பக்கத்திலும் பகிர்ந்த அவர், “தமிழ்நாட்டின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பிற்கான நிதியினைத் துளியும் ஒதுக்கீடு செய்யாமல், தனது கைப்பாவைகளாக இருக்கும் சிபிஐ, ஈடி, வருமானவரித்துறை போன்ற துறைகளைக் கொண்டு அரசியல் கட்சிகளை மிரட்டி வளைத்தே தமிழ்நாட்டில் தேர்தலைச் சந்திக்கலாம் என நினைக்கிறது ஒன்றிய அரசு.

பீகார் உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களில் தேர்தல்கள் அறிவிக்கப்படும் போதெல்லாம் ஆயிரக்கணக்கான கோடிகளை அந்த மாநிலங்களுக்கு அள்ளிக் கொடுத்த மோடி அரசு தமிழ்நாட்டிற்கு கிள்ளிக் கூட கொடுக்க மனமில்லாமல் இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் உறுதியாய் வெற்றி பெற மாட்டோம் என்கிற நம்பிக்கையில் தனது பழிவாங்கும் நடவடிக்கையை பாஜக அரசு பட்ஜெட்டில் இருந்து துவங்கியுள்ளது. இது வஞ்சகமும், சூழ்ச்சியும் நிறைந்த பட்ஜெட்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அதனைத் தொடர்ந்து பட்ஜெட் குறித்து அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையிலும் விரிவாக விளக்கியுள்ளார். அதில், நிதியமைச்சரின் நிதிநிலை அறிக்கையில் 2.78 லட்சம் கோடி ரயில்வே முதலீட்டுக்கு ஒதுக்கப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் புதிய பாதை, இரட்டை பாதை, புதிய ரயில் வண்டிகள் வாங்குதல் உள்ளிட்ட பல திட்டங்கள் இடம்பெற்றிருந்தாலும் அவற்றில் தமிழகத்திற்கு ஒன்றுமில்லை.

அதேபோல் பிரதம மந்திரி கதிசக்தி பொருளாதார ரயில் மண்டலங்கள் அமைக்கப்படவுள்ளதாக பொருளாதார ஆய்வறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதிலும் தமிழ்நாட்டுக்கும், கேரளாவுக்கும் ஒன்றும் கிடையாது. தமிழகத்தில் கோவைக்கும் மதுரைக்கும் மெட்ரோ ரயில் புறக்கணித்தது மட்டுமல்ல, பிரதம மந்திரி கதி சக்தி திட்டம் வட இந்தியா முழுவதும் அமல்படுத்தப்படும்போது தமிழகத்திற்கு எந்த திட்டமும் இல்லை.

தமிழகத்தின் 10 புதிய பாதை திட்டங்களுக்கும் மூன்று ரெட்டை பாதை திட்டங்களுக்கும் வெறும் ஆயிரம் கோடி ரூபாயை ஒதுக்கிவிட்டு, பிரதம மந்திரி கதி சக்தி தேசிய திட்டத்தில் ஒரு திட்டத்தையும் சேர்க்காதது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது.

ஏற்கனவே 2021- 51 காலகட்டத்தில் 38.5 லட்சம் கோடி செலவு செய்து தேசிய ரயில் திட்டம் அமல்படுத்தப் போவதாக அறிவித்தார்கள். ஆனால் அதனை மூடிவிட்டு இப்போது பிரதம மந்திரி கதிசக்தி திட்டத்தை அமல்படுத்துகிறார்கள். இதற்காக, பாஜக ஆளும் மாநிலங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இவர்கள் செய்யும் அநியாயங்களை அறிந்துகொள்ள முடியாத வகையில் பிங்க் புத்தகத்தை ஒழித்து விட்டார்கள். தனித்தனியே திட்டங்களை நிதிநிலை அறிக்கைக்கு வெளியே வெளியிட்டு தகவலை மறைத்து பாரபட்சமாக நடந்து கொள்கிறார்கள். இதனை நாம் வன்மையாக கண்டிக்க வேண்டும்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

