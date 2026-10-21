ராணுவத் தீர்ப்பாயத்தில் 3 ஆண்டுகளாக நீதிபதிகள் நியமனம் இல்லை: சு.வெங்கடேசன் எம்.பி. குற்றச்சாட்டு; பதில் அளித்த ராஜ்நாத் சிங்
ராணுவத் தீர்ப்பாயத்தில் நீதிபதிகள் இல்லாததால் தமிழகத்தை சேர்ந்த முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள், தியாகிகளின் குடும்பத்தினர் பாதிக்கப்படுவதாக சு.வெங்கடேசன் எம்.பி. சுட்டிக்காட்டி இருந்தார்.
Published : October 21, 2026 at 10:53 PM IST
மதுரை: சென்னை ராணுவத் தீர்ப்பாயத்தில் 3 ஆண்டுகளாக நீதிபதிகள் நியமிக்கப்படாததால் ஓய்வுபெற்ற ராணுவ வீரர்கள், தியாகிகளின் குடும்பத்தினர் பாதிக்கப்படுவதாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் எம்.பி. சு.வெங்கடேசன் தெரிவித்த குற்றச்சாட்டுக்கு பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பதிலளித்துள்ளார்.
சென்னை மண்டல ராணுவத் தீர்ப்பாயத்தில் (Armed Forces Tribunal) கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நீதிபதிகள் நியமிக்கப்படாததால், 2,000-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் தேக்கமடைந்துள்ளதாக அண்மையில் சு.வெங்கடேசன் எம்.பி. சுட்டிக்காட்டியிருந்தார்.
இதன் காரணமாக தமிழகத்தை சேர்ந்த ஓய்வுபெற்ற ராணுவ வீரர்கள், போரில் காயமடைந்த வீரர்கள், உயிர்த்தியாகம் செய்த ராணுவ வீரர்களின் குடும்பத்தினர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறிய அவர், இதற்கு உடனடியாக தீர்வு காணுமாறு மத்திய பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்குக்கு கடிதம் எழுதியிருந்தார்.
சு.வெங்கடேசன் எம்.பி.யின் இந்த கடிதத்துக்கு பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பதிலளித்துள்ளார். அதில், தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த முன்னாள் ராணுவ வீரர்களின் குறைகளைத் தீர்ப்பதற்காக, சென்னை மண்டல ஆயுதப் படை தீர்ப்பாயத்திற்கு நீதிபதிகளை நியமிப்பது தொடர்பான கோரிக்கை உரிய முறையில் பரிசீலிக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்துள்ளார்.
இதையடுத்து தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் சு.வெங்கடேசன் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில், "சென்னை மண்டல ராணுவத் தீர்ப்பாயத்திற்கு விரைவில் நீதிபதிகள் நியமிக்கப்பட்டு, நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளை விரைந்து விசாரித்து முடிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கிறேன்" என தெரிவித்துள்ளார்.