ராணுவ பயிற்சி மையத்தில் கோலாகலமாக நடைபெற்ற பயிற்சி மாணவர்களின் சாகச நிகழ்ச்சிகள்
இந்திய ராணுவத்தில் அதிகாரிகளாக பொறுப்பேற்க உள்ள இளம் பயிற்சி அதிகாரிகள், தங்களது உடல் தகுதி, மன உறுதி, ராணுவப் பயிற்சி மற்றும் சாகசத் திறன்களை வெளிப்படுத்தும் வகையில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை செய்து காட்டினர்.
Published : September 4, 2026 at 10:50 PM IST
சென்னை: ராணுவ பயிற்சி மையத்தில் ராணுவ அதிகாரி பயிற்சியை முடித்த மாணவர்களின் கண்கவர் சாகச நிகழ்ச்சிகள் சென்னையில் கோலாகலமாக நடைபெற்றன.
சென்னை ஆலந்தூரில் உள்ள ராணுவ அதிகாரிகள் பயிற்சி அகாடமியில் (ஓடிஏ) பயிற்சியை நிறைவு செய்து இந்திய ராணுவத்தில் அதிகாரிகளாகப் பொறுப்பேற்க உள்ள இளம் ராணுவ பயிற்சி அதிகாரிகளின் தீரச்செயல் மற்றும் பல்துறை திறன் வெளிப்பாட்டு நிகழ்ச்சி இன்று கோலாகலமாக நடைபெற்றது.
நாளை நடைபெற உள்ள பயிற்சி நிறைவு அணிவகுப்புக்கு முன்னதாக இந்த சாகச நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் ஓடிஏ தளபதி லெப்டினன்ட் ஜெனரல் மைக்கேல் ஏ ஜே பெர்னாண்டஸ் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு நிகழ்ச்சியை பார்வையிட்டார்.
இந்திய ராணுவத்தில் அதிகாரிகளாக பொறுப்பேற்க உள்ள இளம் பயிற்சி அதிகாரிகள், தங்களது உடல் தகுதி, மன உறுதி, ராணுவப் பயிற்சி மற்றும் சாகசத் திறன்களை வெளிப்படுத்தும் வகையில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை செய்து காட்டினர். உடல் தகுதி மற்றும் வலிமையின் முக்கியத்துவத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் சிறப்பு உடற்பயிற்சி நிகழ்ச்சியுடன் சாகச நிகழ்ச்சி தொடங்கியது. கடுமையான உடற்பயிற்சிகள், உடல் வலிமை மற்றும் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாடுகள் மூலம் பயிற்சி அதிகாரிகள் தங்களது திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர்.
இதனைத் தொடர்ந்து ஆயுதங்கள் இன்றி எதிரிகளை எதிர்கொள்ளும் வகையில் இந்திய ராணுவத்தில் பயிற்றுவிக்கப்படும் தற்காப்புக் கலைப் பயிற்சியான அமர் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் பயிற்சி அதிகாரிகள் தங்களது வேகம் துல்லியம் உடல் கட்டுப்பாடு மற்றும் தற்காப்புத் திறன்களை தத்ரூபமாக வெளிப்படுத்தினர்.
தொடர்ந்து நடைபெற்ற குதிரையேற்ற சாகச நிகழ்ச்சி பார்வையாளர்களை வெகுவாகக் கவர்ந்தது. ராணுவ பயிற்சி அதிகாரிகள் மற்றும் பயிற்சியாளர்கள் குதிரைகளுடன் இணைந்து மேற்கொண்ட சாகசங்களில் குதிரைகளுக்கும் சவாரி செய்பவர்களுக்கும் இடையேயான சிறப்பான ஒருங்கிணைப்பு வெளிப்பட்டது. குதிரைகளின் துல்லியமான அசைவுகள் வேகம் மற்றும் சுறுசுறுப்புடன் கூடிய சாகசங்கள் பார்வையாளர்களை மெய்சிலிர்க்க வைத்தன.
இதையடுத்து நடைபெற்ற களரிப்பயிற்று தற்காப்புக் கலை நிகழ்ச்சி அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்தது. நடனம் இசை தற்காப்புக் கலை நுட்பங்கள் மற்றும் உடல் வளைந்து கொடுக்கும் திறன் ஆகியவை ஒருங்கிணைந்த இந்த நிகழ்ச்சியில் ராணுவ பயிற்சி அதிகாரிகள் தங்களது உடல் கட்டுப்பாடு மற்றும் தற்காப்புத் திறனை சிறப்பாக வெளிப்படுத்தினர்.
நிகழ்ச்சியின் இறுதியாக பதுங்கு குழி தகர்ப்புப் பயிற்சி நடைபெற்றது. போர்க்களத்தில் எதிரிகளின் பதுங்கு குழிகளைத் தாக்கி அழிக்கும் வகையிலான ராணுவ நடவடிக்கையை தத்ரூபமாக வெளிப்படுத்தும் இந்தப் பயிற்சியில் ராணுவ பயிற்சி அதிகாரிகளின் மன உறுதி துணிச்சல் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் ராணுவத் திறன்கள் வெளிப்பட்டன.
போர்க்களத்தில் வீரர்களை வழிநடத்திச் செல்லும் பொறுப்பை ஏற்கத் தயாராகி வரும் இளம் ராணுவ அதிகாரிகள் எதிர்காலத்தில் எதிர்கொள்ள வேண்டிய பல்வேறு சவால்களை சமாளிக்கும் வகையில் முழுமையான பயிற்சியைப் பெற்றுள்ளதை இந்த நிகழ்ச்சி எடுத்துக்காட்டியது.
நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற ராணுவ பயிற்சி அதிகாரிகள் மற்றும் பயிற்சியாளர்களின் திறமைகளை ராணுவ பயிற்சி மையத்தின் தளபதி லெப்டினன்ட் ஜெனரல் மைக்கேல் ஏ.ஜே.பெர்னாண்டஸ் வெகுவாகப் பாராட்டினார்.
பயிற்சியை நிறைவு செய்யும் இந்த இளம் ராணுவ அதிகாரிகள் நாளை நடைபெறும் பயிற்சி நிறைவு அணிவகுப்புக்கு பிறகு இந்திய ராணுவத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளில் அதிகாரிகளாக இணைந்து நாட்டின் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட உள்ளதாக ராணுவ உயர் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.