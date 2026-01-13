தேசிய கீதத்திற்கு இடையே, ‘அல்லேலூயா’ என்று அமைச்சர் சேகர் பாபுவை விமர்சித்த கனல் கண்ணன்
“ஜனநாயகன் திரைப்படத்தில் பிரச்சினை இருப்பதாக தணிக்கைக் குழுவில் உள்ள ஒருவர் முறையிட்டால் கூட, மீண்டும் மறு தணிக்கை அனுப்புவது தான் சட்டம்”
Published : January 13, 2026 at 4:21 PM IST
காஞ்சிபுரம்: காங்கிரஸ் கட்சி திமுக-வை விமர்சித்து வருவது தொடர்பாக அமைச்சர் சேகர் பாபுவிடம் கேள்வி எழுப்புங்கள் என திரைப்பட சண்டை பயிற்சியாளர் கனல் கண்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.
காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட ஓரிக்கை பகுதியில் உள்ள தனியார் மேல்நிலை பள்ளியில் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனர். இந்த பள்ளியின் 40-ஆவது ஆண்டு விழா நடைபெற்றது. இதில் பிரம்மாண்டமான மேடை அமைத்து பிரமிக்க வைக்கும் அளவிற்கு பள்ளி மாணவ மாணவிகள் பல்வேறு விதமான கலை நிகழ்ச்சிகள் செய்து காண்பித்தனர்.
இந்தப் பள்ளி ஆண்டு விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக திரைப்பட சண்டை பயிற்சி கனல் கண்ணன், நடிகை நளினி, பத்திரிகையாளர் ரங்கராஜ் பாண்டே ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் பள்ளி நிர்வாகம் சார்பில் பள்ளி மாணவ மாணவர்கள் நடன நிகழ்ச்சியுடன் சிறப்பான வரவேற்பை அளித்தனர்.
பின் செய்தியாளரை சந்தித்த திரைப்பட சண்டை பயிற்சியாளர் கனல் கண்ணனிடம் பராசக்தி திரைப்படத்தில் காங்கிரஸுக்கு எதிரான கருத்துகள் இடம்பெற்றுள்ள நிலையில், அந்த கட்சி திமுகவை விமர்சித்து வருவது தொடர்பாக கேள்வி எழுப்பப்பட்ட போது, “ஸ்டாலினிடம்.. முதலமைச்சர் ஸ்டாலினிடம் தான் இதை கேட்க வேண்டும். சரி, அவரைக் கூட கேக்க வேண்டாம்,” என்றவர், நம்ம வேற கேட்கலாம். அது யாரு? என்னப்பா இது? துணை முதல்வர் இல்ல என்று அருகில் இருந்தவர்களிடம் கேட்டார்.
உடனே, அருகில் இருந்தவர்கள் திருதிருவென முழிக்க, ‘அல்லேலூயா’ என்று குறிப்பு கொடுத்த கனல் கண்ணனுக்கு, அருகில் இருந்த அவரது ஆதரவாளர்கள் ‘சேகர் பாபு’ என்று பதிலைத் தெரிவித்தனர். இதனிடையே, விழா மேடையில் தேசிய கீதம் ஒலிக்கப்பட்டது.
அதனை பொருட்படுத்தாமல், அமைச்சர் சேகர் பாபுவிடம் இந்த கேள்வியை கேளுங்கள் என்று செய்தியாளர்களிடம் கனல் கண்ணன் தொடர்ந்து பேசினார். மேலும், திருப்பரங்குன்றம் வழக்கில் தீர்ப்பளித்த நீதிபதி குறித்து தவறாக கருத்துகளை பொதுவெளியில் சிலர் பகிர்ந்து வருகிறார்களே என்று கேட்ட போது, ‘இது ஒரு கேவலமான அரசியல்’ என்ற விமர்சனத்தை முன் வைத்தார்.
தொடர்ந்து, ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்திற்கு ஏற்பட்டுள்ள தணிக்கைச் சான்றிதழ் பிரச்சினை குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு, “ஜனநாயகன் திரைப்படத்தில் பிரச்சினை இருப்பதாக தணிக்கைக் குழுவில் உள்ள ஒருவர் முறையிட்டால் கூட, மீண்டும் மறு தணிக்கை அனுப்புவது தான் சட்டம்” என்று தெரிவித்தார்.
மேலும், ஜனநாயகன் திரைப்பட குழுவினர் தணிக்கை குழுவிற்கு முறையாக பதில் அளிக்காமல், அவர்கள் கேள்விக்கு முன்னுரிமை தராமல் நீதிமன்றத்துக்கு சென்றது தவறு என்று குறிப்பிட்ட அவர், இதில் பாஜக அரசுக்கு எந்தவித சம்பந்தமில்லை எனவும், திரைப்பட தணிக்கைக்குழு ஒரு தன்னிச்சையான இயக்கம் என்றும் கூறினார்.