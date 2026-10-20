தமிழகத்தில் டெங்கு தடுப்பூசி குறித்து ஆய்வு - அமைச்சர் அருண்ராஜ் கொடுத்த அப்டேட்
இன்றும், நாளையும் மழை பெய்யக்கூடும் என்ற கணிப்பு நிலவுவதால், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 20, 2026 at 6:17 PM IST
சென்னை: டெங்கு பாதிப்புகளைத் தடுக்க, நாட்டிலேயே முதன்முறையாக தடுப்பூசி குறித்த ஆய்வுகள் தமிழகத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் அருண் ராஜ் சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், "தமிழ்நாட்டில் தொடர் மழை மற்றும் புயல் தாக்கங்களை எதிர்கொள்ள அனைத்துத் துறை சார்ந்த அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் மூன்று முறை ஆலோசனை மேற்கொண்டு போதிய வழிகாட்டுதல்களை வழங்கியுள்ளார்.
சென்னையில் கடந்த இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு அதிக அளவில் மழை பெய்தபோதிலும், அமைச்சர்களும் அதிகாரிகளும் முதலமைச்சரின் வழிகாட்டுதலின்படி சிறப்பாகச் செயல்பட்டு, ஒரே இரவுக்குள் இயல்புநிலையை மீட்க நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர். இன்றும், நாளையும் மழை பெய்யக்கூடும் என்ற கணிப்பு நிலவுவதால், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரமாகத் தொடர்கின்றன.
சுகாதாரத் துறையைப் பொறுத்தவரை, அரசு மருத்துவமனைகளில் போதிய அளவிலான மருந்துகள் கையிருப்பில் வைக்கப்பட்டு, மருத்துவக் குழுவினர் தயார் நிலையில் உள்ளனர். அவசர காலங்களில் தடையில்லா மின்சாரம் வழங்க மின்சாரத் துறையுடன் இணைந்து ஜெனரேட்டர் வசதிகள் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன. போதிய ஆக்சிஜன் இருப்பும், ஆம்புலன்ஸ் சேவைகள் தடையின்றி விரைந்து இயங்கவும் நேரில் ஆய்வு செய்து நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன" என்றார்.
தமிழகத்தில் டெங்கு பாதிப்பு தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "மழைக்காலத்திற்குப் பிறகு வரக்கூடிய டெங்கு பாதிப்புகளைத் தடுக்க, நாட்டிலேயே முதன்முறையாக டெங்கு தடுப்பூசி குறித்த ஆய்வுகள் தென்காசி மாவட்டம் கடையநல்லூரில் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. இந்த தடுப்பூசி இந்தியச் சூழலுக்குப் பாதுகாப்பானதாகவும் திறம்படச் செயல்படக் கூடியதாகவும் உள்ளதா? என்பது குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டு விரைவில் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும்.
தமிழகத்தில் நிலவிய செவிலியர் பற்றாக்குறையைப் போக்கும் வகையில், காலியாக இருந்த 7,724 செவிலியர் பணியிடங்கள் வெளிப்படையான முறையில் நிரப்பப்பட்டுள்ளன. முதலமைச்சர் தொடர்ந்து நேரடி அறிக்கைகளைப் பெற்று வழிகாட்டுதல் வழங்கி வருகிறார். இதனால் பொதுமக்கள் எந்தவித இடர்பாடுகளும் இன்றி இந்த மழைக்காலத்தைச் சமாளிக்கும் வகையில், அரசு அனைத்துத் துறைகளின் சார்பிலும் முழு வீச்சில் தயாராக உள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.
இதனிடையே, பருவமழையை முன்னிட்டு மின் பணியாளர்கள், குடிநீர் குழாய் பழுது பார்ப்புப் பணியாளர்கள், மின்தூக்கி இயக்குபவர்கள் மற்றும் தூய்மைப் பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பணியாளர்களை 24 மணி நேரமும் பணியில் ஈடுபடுத்தவும், மின்தூக்கிகள் மற்றும் தீயணைப்புக் கருவிகளை முறையாகப் பராமரித்து அவசரகாலத்தில் பயன்படுத்தும் வகையில் தயார் நிலையில் வைத்திருக்க தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.