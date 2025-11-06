ETV Bharat / state

'என்னங்க கேள்வியே புரியல' நெல்லையில் அரியர் தேர்வெழுத சென்ற மாணவர்களுக்கு காத்திருந்த அதிர்ச்சி!

'அக்கவுண்ட்ஸ் மேனேஜ்மென்ட்' என்பதற்கு பதிலாக 'ரீடைல் மேனேஜ்மென்ட்' என்ற பாடத்திற்கானதாக கேள்வி தேர்வு மையங்களுக்கு வந்திருந்தது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 6, 2025 at 6:37 PM IST

1 Min Read
திருநெல்வேலி: நெல்லை மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தின் கல்லூரிகளில் இன்று நடந்த அரியர் தேர்வின் போது தவறான வினாத் தாள் வழங்கப்பட்டதால் மாணவ, மாணவிகள் மத்தியில் பெரும் குழப்பம் நிலவியது.

நெல்லை மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் 106 உறுப்பு கல்லூரிகள் இயங்கி வருகின்றன. இந்த நிலையில், மேற்குறிப்பிட்ட கல்லூரிகளில் செமஸ்டர் தேர்வுகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இளங்கலை வணிகவியல் துறையில் 'அக்கவுண்ட்ஸ் மேனேஜ்மென்ட்' என்ற பாடத்திற்கான அரியர் தேர்வு இன்று மதியம் நடைபெற இருந்த சூழலில் மாணவ, மாணவிகள் தேர்வு அறையில் காத்திருந்தனர்.

நெல்லை மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக கட்டுப்பாட்டு அறையிலிருந்து அனுப்பி வைக்கப்பட்ட தேர்வு வினாத் தாளை பிரித்துப் பார்த்த பேராசிரியர்களுக்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. அதாவு அக்கவுண்ட்ஸ் மேனேஜ்மென்ட் கேள்வி தாளுக்குப் பதிலாக 'ரீடைல் மேனேஜ்மென்ட்' என்ற பாடத்திற்கானதாக கேள்வித் தாள் தேர்வு மையங்களுக்கு வந்திருந்தது.

இதனை கண்ட தேர்வு மைய அதிகாரிகள் உடனடியாக பல்கலைக்கழக தேர்வு கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். தொடர்ந்து உயர் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டு சம்பந்தப்பட்ட பாடத்திற்கான வினாத் தாள் இமெயில் மூலம் அந்தந்த தேர்வு மையங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தை எதிர்த்து 11-ந் தேதி ஆர்ப்பாட்டம்! திமுக கூட்டணி கட்சிகள் அறிவிப்பு!

பின்னர் தற்காலிக முறையில் பிரிண்ட்டுகள் எடுத்து கொடுக்கப்பட்டு ஒரு மணி நேர காலதாமதமாக தேர்வு தொடங்கியது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பல்கலைக்கழக தேர்வு கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையில், பிரிண்டிங் சென்டரில் இருந்து தவறுதலாக வினாத் தாள் மாற்றி அனுப்பப்பட்டது என்பது கண்டறியப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: தமிழக அரசின் நெறிமுறைகளுக்கு கட்சிகள் எதிர்ப்பு! முதலமைச்சர் இல்லாமல் நடந்த அனைத்துக் கட்சி கூட்டம்!

இருப்பினும் துறை ரீதியான விசாரணை நடத்த அதிகாரிகளுக்கு அவர் அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளார். ஏற்கனவே கடந்த மே மாதம் நடைபெற்ற வணிகவியல் துறை 'இண்டஸ்ட்ரியல் லா' கேள்வி தாள் கசிந்த விவகாரம் தொடர்பாக நெல்லை மாநகர காவல் துறையினர் 6 பிரிவின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வரும் சூழலில், இன்று மீண்டும் தேர்வு வினாத் தாள் மாற்றி அனுப்பப்பட்டு நடந்த குளறுபடியால் மாணவர்கள் மத்தியில் சில மணி நேரம் குழப்பம் நிலவியது.

