கரையை நெருங்கும் புயல்: காஞ்சிபுரத்தில் கொட்டும் மழையிலும் பள்ளி சென்ற மாணவர்கள்!

காஞ்சிபுரத்தில் பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் மழையில் நனைந்தபடி குடை பிடித்துக்கொண்டு பள்ளிக்குச் சென்றனர்.

மழையில் குடை பிடித்தபடி பள்ளிக்குச் சென்ற மாணவர்கள்
மழையில் குடை பிடித்தபடி பள்ளிக்குச் சென்ற மாணவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் நேற்று இரவு முதல் மழை பெய்து வரும் நிலையில், இன்று விடுமுறை அளிக்காதாதால் மாணவர்கள் குடை பிடித்தவாறு மழையில் நனைந்தபடியே பள்ளிக்கு சென்றனர்.

தமிழ்நாடு முழுவதும் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. இதன் காரணமாக பல்வேறு மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது. மேலும், வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள மோந்தா புயல் அதி தீவிர புயலாக மாறியுள்ளது. புயல் இன்று மாலை ஆந்திர மாநிலத்தில் கரையை கடக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இதனால், தமிழ்நாட்டில் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் நேற்று இரவு முதல் கனமழை பெய்து வருகிறது. மழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சென்னை, திருவள்ளூர் ஆகிய 2 மாவட்டங்களில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மற்ற பகுதிகளில் உள்ள பள்ளி மற்றும் கல்லூரி வழக்கம்போல் இயங்கியது.

இதில், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் நேற்று நள்ளிரவு துவங்கிய மிதமான மழை, இன்று (அக்.28) காலை வரையில் இடைவிடாது பெய்து கொண்டே இருந்தது. மழை காரணமாக பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படும் என பலர் எதிர்பார்த்திருந்தனர். ஆனால், மாவட்ட நிர்வாகம் தரப்பில் பள்ளி, கல்லூரிகள் இன்று வழக்கம்போல் செயல்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: அதி தீவிர புயலாக மாறியது 'மோந்தா': 2 மாவட்டங்களில் இன்று பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை; 60 ரயில்கள் ரத்து

இதனால், மாவட்டம் முழுவதும் பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் மழையில் நனைந்தப்படியே குடை பிடித்தவாறும், ரெயின் கோர்ட் அணிந்தவாறும் பள்ளிக்கு வந்தனர். பல பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை இருசக்கர வாகனத்தில் பள்ளிக்கு அழைத்து வந்தனர். மழையால் சாலை முழுவதும் சேறும், சகதியுமாகவும், சாலையில் தண்ணீர் தேங்கியதாலும் மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர்.

மழை காரணமாக, மக்களின் பாதுகாப்பு கருதி சென்னையில் இருந்து பல்வேறு பகுதிகளுக்கு செல்லும் விமானங்களும், பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து ஆந்திரா செல்லும் ரயில்களும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. புயல் இன்று மாலை கரையை கடக்கும்போது சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் அதிவேகத்தில் காற்று வீசும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனால், காஞ்சிபுரத்தில் இன்று பள்ளிகளுக்கு விறுமுறை அளித்திருக்கலாம் என அப்பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர். மாலை புயல் கரையை கடக்கும் நேரத்தில் அதிகனமழை பெய்தால் பள்ளிக்குச் சென்ற மாணவர்கள் வீடு திரும்புவதில் சிரமம் ஏற்படும் எனவும் அவர்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.

