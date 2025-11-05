ETV Bharat / state

அரசு மருத்துக் கல்லூரி விடுதியில் உணவு சாப்பிட்ட மாணவிகளுக்கு வாந்தி, மயக்கம்!

விடுதியில் வழங்கப்படும் உணவு குறித்து கல்லூரி நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென மாணவிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

தூத்துக்குடி மருத்துவக் கல்லூரி
தூத்துக்குடி மருத்துவக் கல்லூரி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 5, 2025 at 2:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தூத்துக்குடி: அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை விடுதியில் உள்ள உணவகத்தில் காலை சிற்றுண்டி சாப்பிட்ட, 15 மருத்துவ கல்லூரி மாணவிகளுக்கு வாந்தி மயக்கம் ஏற்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தூத்துக்குடியில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சுமார் 500-க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் மருத்துவப் படிப்பு படித்து வருகின்றனர். இந்த மருத்துவக் கல்லூரி வளாக பகுதியிலேயே இங்கு பயில்கிற ஆண், பெண் இரு பாலருக்கும் தங்கும் விடுதிகள் உள்ளன. அங்கு நிறைய மாணவர்கள் தங்கி பயின்று வருகின்றனர். விடுதிக்குள் அமைக்கப்பட்டிருக்கிற உணவகத்தின் மூலமே அவர்களுக்கு மூன்று வேளையும் உணவு தயாரித்து வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

வழக்கம் போல் நேற்று காலையும் விடுதியில் உணவு வழங்கப்பட்டது. இதில் மூன்றாம் ஆண்டு மருத்துவ மாணவிகளின் விடுதியில் காலை பரிமாறப்பட்ட சிற்றுண்டியானது தரமற்றதாகவும், சுகாதாரமின்றியும் இருந்ததோடு, அதில், பூச்சி, கொசு போன்றவையும் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் அந்த உணவை மாணவிகள் சாப்பிட்டதாக தெரிகிறது.

அதைத் தொடர்ந்து காலை சுமார் 11 மணியளவில் உணவை சாப்பிட்ட 15 மாணவிகளுக்கு வாந்தி, மயக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து, உடனடியாக மாணவிகளை வளாகத்தில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு கூட்டிச் சென்றுள்ளனர். அங்கு அவர்கள் உள்நோயாளிகளாக அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. சிகிச்சைக்கு பின்னர் சற்று உடல்நலம் தேறிய அவர்கள், இன்று காலை விடுதிக்கு திரும்பியுள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: தனியார் நிறுவன விடுதி குளியலறையில் கேமிரா? பெண் பணியாளரிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை!

இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு, விடுதியில் வழங்கப்படும் உணவு குறித்து கல்லூரி நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென மாணவிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். ஆனால் அதற்கு கல்லூரி நிர்வாகம் தரப்பில் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது என்பது குறித்த விவரங்கள் தெரியவில்லை.

இது குறித்து அறிய, மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் டாக்டர். சிவகுமாரை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்ட போது அவர் அழைப்பை ஏற்கவில்லை. சிறிது நேரத்திற்கு பின்பு குறுஞ்செய்தி மூலம் கேள்விகளை கேட்குமாறு தெரிவித்த அவர், நடவடிக்கை குறித்து பதில் தர மறுத்து விட்டார்.

மேலும் அடுத்தடுத்து தொடர்பு கொண்ட போது அழைப்பை ஏற்கவில்லை. இதனிடையே, விடுதி மாணவிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட உணவு தொடர்பாக மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் சிவக்குமார் தலைமையிலான குழுவினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

TAGGED:

STUDENTS VOMIT AND FAINT
HOSTEL FOOD POISON
அரசு மருத்துவ கல்லூரி
தூத்துக்குடி மருத்துவ கல்லூரி
THOOTHUKUDI MEDICAL COLLEGE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.