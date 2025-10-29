குன்னூர் ராணுவ முகாமில் ஆயுதக் கண்காட்சி! மாணவர்களை கவர்ந்த AK-203 ரக துப்பாக்கி!
ஆயுதக் கண்காட்சியை பார்க்கும் போதே ராணுவத்தில் சேருவதற்கு தூண்டுவதாக பள்ளி மாணவர் ஒருவர் தெரிவித்தார்.
நீலகிரி: குன்னூர் வெலிங்டன் ராணுவ மையத்தில் நடந்த ஆயுதக் கண்காட்சியை பள்ளி மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் கண்டு ரசித்தனர்.
நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் அருகே உள்ள வெலிங்டன் எம்.ஆர்.சி ராணுவ மையத்தில், 79 ஆவது ஆண்டு சௌரிய திவாஸ் மற்றும் காலாட்படை தினத்தை முன்னிட்டு, கமாண்டன்ட் கிறிஸ்நந்து தாஸ் தலைமையில் ‘ராணுவ தினம்’ கொண்டாடப்பட்டது.
மேலும், ஆயுதக் கண்காட்சியில் இந்திய வீரர்கள் பயன்படுத்தும் நவீன ரக ஆயுதங்கள் இடம் பெற்றிருந்தன. அங்கு வைக்கப்பட்டிருந்த துப்பாக்கிகளை இயக்குவது குறித்த செயல் விளக்கத்தை இந்திய ராணுவ வீரர்கள் கண்காட்சிக்கு வந்திருந்த மாணவர்களிடம் விளக்கினர். குறிப்பாக, போரில் பயன்படுத்தப்படும் நவீன ரக எந்திர துப்பாக்கியான ‘ஏகே 203’ மாணவர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது.
அதாவது, ஏகே-203 துப்பாக்கி, "ஷேர்" (Sher) எனப் பெயரிடப்பட்டு ரஷ்யாவின் தொழில்நுட்ப உதவியுடன், இந்தியாவில் உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள IRRTL ஆலையில் தயாரிக்கப்படுகிறது. தற்போதைய INSAS துப்பாக்கிகளை மாற்றி, இந்திய ராணுவத்தின் முக்கிய ஆயுதமாக இதனை பயன்படுத்துவதாக ராணுவ வீரர்கள் கூறுகின்றனர். ஏனென்றால், இந்த துப்பாக்கி 800 மீட்டர் வரை சென்று இலக்கினை நோக்கி சுடும் திறன் கொண்டது. நிமிடத்திற்கு 700 சுற்றுகள் வரை சுடலாம். இது மிகவும் நம்பகமானது மற்றும் எடை 3.8 கிலோ உள்ளதாகவும் தெரிவித்தனர்.
ஏகே-203 துப்பாக்கியின் சிறப்பு
ரஷ்யாவும், இந்தியாவும் இணைந்து நவீன ஏகே-203 ரக துப்பாக்கிகளைத் தயாரிக்கும் திறன் பெற்றுள்ளன. 7.62 மி.மீ அளவிலான துப்பாக்கி தோட்டாக்களை வெளிப்படுத்தும் வகையில், அதிக திறன் மிக்கதாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் ஐஎன்எஸ்ஏஎஸ் ரக துப்பாக்கிகளுக்கு மாற்றாக இவை இடம்பெறும். 300 மீட்டர் தொலைவு வரை எதிரிகளை தாக்கி அழிக்கும் திறன் கொண்டதாகும்.
இந்த அளவானது மூன்று கால்பந்து மைதானத்துக்கு இணையான தூரமாகும். குறைவான எடை, மிகச் சிறப்பான செயல்பாடுகளைக் கொண்டதாகவும் இது அமையும். புதிய ரக துப்பாக்கி வடிவமைப்பில் நவீனத் தொழில்நுட்பம் பின்பற்றப்பட்டுள்ளது. தீவிரவாதிகளுக்கு எதிரான தாக்குதல் மற்றும் தேடுதல் வேட்டையின்போது ராணுவத்தினர் பயன்படுத்த மிகவும் ஏற்றது என்று கூறப்படுகிறது.
குன்னூர் வெலிங்டன் ராணுவ மையத்தில் ஆண்டுதோறும் ஆயிரக்கணக்கான ராணுவ வீரர்களுக்கு துப்பாக்கி சுடும் பயிற்சி, மலையேற்ற பயிற்சி, நவீன ரக துப்பாக்கிகளை கையாளும் பயிற்சி போன்றவை வழங்கப்பட்டு, இந்திய நாட்டின் எல்லைப் பகுதிக்கு பாதுகாப்பிற்காக அனுப்பப்படுகின்றனர்.
இது குறித்து கண்காட்சியை பார்வையிட்ட பள்ளி மாணவர் ஒருவர் கூறுகையில், “இந்த ஆயுதக் கண்காட்சியில் எங்களுக்கு மிகவும் பிடித்தது AK - 203 தான். இது தான் தற்போதைய புது மாடல் துப்பாக்கி. அதுமட்டுமின்றி, இந்த கண்காட்சியை பார்க்கும் போதே ராணுவத்தில் சேருவதற்கு தூண்டுகிறது” என உற்சாகமாக தெரிவித்தார்.