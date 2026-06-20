நீட் மறுதேர்வு பயத்தால் மாணவி விபரீத முடிவு
மருத்துவராக வேண்டும் என்ற கனவுடன் நீட் தேர்வுக்கு தயாராகி வந்த மாணவி விபரீத முடிவை எடுத்திருப்பது பெற்றோர்கள் மத்தியில் பெருத்த சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : June 20, 2026 at 10:59 PM IST
தர்மபுரி: நாளை நீட் மறுதேர்வை எழுத இருந்த நிலையில் மாணவி ஒருவர் விபரீத முடிவெடுத்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது.
தர்மபுரி மாவட்டம், பாலக்கோடு அருகே உள்ள எண்டப்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ராமகிருஷ்ணன். இவர் பாலக்கோடு கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையில் பணி புரிந்து வருகிறார். இவரது மனைவி கெலமங்கலத்தில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வருகிறார். இவர்களின் மகள் ரோஷ்னி (18).
கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு முன் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பை நல்ல மதிப்பெண்ணில் தேர்ச்சி பெற்ற இவர், மருத்துவப் படிப்பில் சேர வேண்டும் என்ற கனவுடன் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள நீட் தேர்வு பயிற்சி மையத்தில் சேர்ந்து தீவிர பயிற்சி பெற்று வந்தார்.
இந்த நிலையில், நாளை (ஜூலை 21) நடைபெற உள்ள நீட் மறுதேர்வை முன்னிட்டு சொந்த ஊருக்கு வந்த மாணவி, இன்று மாலை வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரமாக பார்த்து தூக்கிட்டு விபரீத முடிவை எடுத்தார். இதனை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த குடும்பத்தினர், பாலக்கோடு காவல்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து, சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீஸார் மாணவியின் உடலை கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக தருமபுரி அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், மாணவியின் இந்த முடிவுக்கு தேர்வு அச்சம் காரணமா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணங்கள் உள்ளனவா? என பல்வேறு கோணங்களில் போலீஸார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
மாணவி ரோஷ்னி, தர்மபுரியில் உள்ள தேர்வு மையத்தில் நாளை நீட் மறுதேர்வை எழுத இருந்தார். அதேநேரத்தில், அவர் மறுதேர்வை எண்ணி கடந்த சில நாட்களாகவே மன உளைச்சலுடனும், சோர்வாகவும் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையிலேயே, இந்த விபரீத முடிவை அவர் எடுத்துள்ளார். மருத்துவராக வேண்டும் என்ற கனவுடன் நீட் தேர்வுக்கு தயாராகி வந்த மாணவி விபரீத முடிவை எடுத்திருப்பது பெற்றோர்கள் மத்தியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தொடரும் உயிரிழப்புகள்
நீட் தேர்வு காரணமாக சமீபத்தில் கோவையை சேர்ந்த அனுகீர்த்தனா மற்றும் சேலத்தை சேர்ந்த கோபிகா என்ற இரண்டு மாணவிகள் விபரீத முடிவெடுத்தனர். மாணவிகளின் இந்த முடிவுக்கு மே 3 இல் நடைபெற்ற இளநிலை நீட் தேர்வு ரத்து போன்ற நடவடிக்கைகளும் ஓர் காரணம் என கூறப்படுகிறது.
’தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல’
வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். இதேபோல், சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை +91 44 2464 0050, +91 44 2464 0060 ஆகிய தொலைபேசி எண்கள் மூலமாகவோ, அல்லது help@snehaindia.org என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு உதவிகளை பெறலாம். டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.