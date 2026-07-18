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முதலமைச்சரிடம் கோரிக்கை விடுத்த மாணவர்கள் - மறுநாளே எடுக்கப்பட்ட அதிரடி நடவடிக்கை

மாணவர்களுக்கு தரமான உணவு வழங்கும் வகையில் விடுதியின் உணவுப் பட்டியல் திருத்தி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

எம்.சி.ராஜா மாணவர் விடுதியில் முதலமைச்சர் விஜய் ஆய்வு
எம்.சி.ராஜா மாணவர் விடுதியில் முதலமைச்சர் விஜய் ஆய்வு (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 18, 2026 at 4:03 PM IST

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சென்னை: மாணவர் விடுதியில் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் நேற்று திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்ட நிலையில், மாணவர்கள் தெரிவித்த குறைகளை தீர்க்கும் வகையில், சமூகநீதித் துறை இன்று உடனடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளத் தொடங்கியுள்ளது.

எம்.சி.ராஜா மாணவர் விடுதியின் பழைய கட்டடம் இடிக்கப்பட்டு பல தளங்களுடன் புதிய கட்டடம் கட்டப்பட்டிருந்தாலும், குடிநீர் வசதி, உணவின் தரம், பணியாளர் பற்றாக்குறை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளில் குறைபாடுகள் இருப்பதாக மாணவர்கள் தொடர்ந்து முதலமைச்சர் பிரிவுக்கும், சமூக வலைதளங்கள் வாயிலாகவும் புகார்கள் தெரிவித்து வந்தனர்.

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இந்நிலையில், முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் நேற்று அந்த விடுதிகளுக்கு நேரில் சென்று மாணவர்களை சந்தித்து, அவர்களின் குறைகள் மற்றும் தேவைகளை கேட்டறிந்தார். சமூக நீதித் துறை அமைச்சர் வன்னி அரசுவும் அப்போது உடனிருந்தார்.

மாணவர் விடுதியில் முதலமைச்சர் விஜய் ஆய்வு
மாணவர் விடுதியில் முதலமைச்சர் விஜய் ஆய்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)

அப்போது, விடுதியில் வழங்கப்படும் உணவு தரமற்றதாக இருப்பதாகவும், போதுமான குடிநீர் வசதி இல்லை என்றும், கண்காணிப்பு கேமராக்கள் குறைவாக உள்ளதாகவும் மாணவர்கள் தெரிவித்தனர். மேலும், விடுதி காப்பாளர்கள் மாணவர்களிடம் தரக்குறைவாக நடந்துகொள்வதாகவும் வேதனையுடன் கூறினர்.

அதேபோல், உடற்கல்வி ஆசிரியரை நியமிக்க வேண்டும், நவீன உடற்பயிற்சி கூடம் அமைக்க வேண்டும், உணவின் தரத்தை மேம்படுத்த வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுக்களையும் முதலமைச்சரிடம் மாணவர்கள் வழங்கினர்.

ஆய்வின்போது முதலமைச்சர் விஜய், மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடியதுடன் சமையலறை, உணவகம், குடிநீர் வசதி, கழிப்பறைகள் உள்ளிட்ட அனைத்து பகுதிகளையும் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். அதைத் தொடர்ந்து, மாணவர்கள் முன்வைத்த கோரிக்கைகளின் அடிப்படையில் சமூகநீதித் துறை உடனடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மாணவர்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்த முதலமைச்சர் விஜய்
மாணவர்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்த முதலமைச்சர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுகுறித்து சமூகநீதித் துறையின் மூத்த அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், "மாணவர்களுக்கு தரமான உணவு வழங்கும் வகையில் விடுதியின் உணவுப் பட்டியல் (Menu) திருத்தி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

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எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு காரணமாக நிறுத்தப்பட்டிருந்த இட்லி, சப்பாத்தி மீண்டும் வழங்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களுக்கு தரமான உணவு வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்ய கண்காணிப்பு குழுவும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

மாணவர் விடுதியில் முதலமைச்சர் விஜய் ஆய்வு
மாணவர் விடுதியில் முதலமைச்சர் விஜய் ஆய்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)

அத்துடன், இதுவரை மூடப்பட்டிருந்த வாலிபால் மைதானம் மாணவர்கள் பயன்படுத்த திறக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் இரவு 12 மணி வரை விடுதிக்குள் நுழைய அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.

முதலமைச்சரின் திடீர் ஆய்வுக்கு அடுத்த நாளே மாணவர்கள் முன்வைத்த முக்கிய கோரிக்கைகளில் சிலவற்றுக்கு உடனடி தீர்வு காணப்பட்டிருப்பது மாணவர்களிடையே வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

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