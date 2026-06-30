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அடிபிடித்த சாப்பாடு, தண்ணீர் போன்ற சாம்பார்... கலெக்டரிடம் புகார் கொடுத்த அரசு விடுதி மாணவர்கள்

அடிபிடித்த சோறும், தண்ணீர் போன்ற சாம்பார் மட்டுமே விடுதியில் தங்களுக்கு வழங்கப்படுவதாக மாணவர்கள் புகார் அளித்துள்ளனர்.

பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்கள்
பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 30, 2026 at 9:24 PM IST

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சேலம்: தங்களுக்கு தரமற்ற உணவு வழங்கப்படுவதாக அரசு விடுதியில் தங்கியுள்ள மாணவர்கள் மாவட்ட ஆட்சியரை சந்தித்து புகார் அளித்துள்ளனர்.

சேலம், சீலநாயக்கன்பட்டி பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் அரசு பிற்படுத்தப்பட்டோர் மாணவர்கள் விடுதியில் சுமார் 70க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் தங்கி சேலம் அரசு கலைக் கல்லூரியில் படித்து வருகின்றனர்.

இந்த விடுதியில் தங்களுக்கு தரமற்ற உணவுகள் வழங்கப்படுவதாக பலமுறை மாணவர்கள் அதிகாரிகளிடம் புகார் அளித்துள்ளனர். இருப்பினும் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது. ஆகையால், பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்கள் அனைவரும் ஒன்று திரண்டு இன்று (ஜூன் 30) சேலம் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகார் மனு ஒன்றை வழங்கியுள்ளனர். அத்துடன், தரமற்ற உணவு வழங்கப்படுவதற்கான வீடியோ ஆதாரத்தையும் மாணவர்கள் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் வழங்கினர்.

இதுகுறித்து மாணவர்கள் கூறுகையில், "வார்டன் விடுதிக்கு வருவதே இல்லை. அவருடைய பெயர் கூட எங்களுக்கு தெரியாது. முதலாம் ஆண்டு விடுதியில் சேரும் ஒவ்வொரு மாணவர்களிடமும் கட்டாயமாக ரூ. 2 ஆயிரம் முதல் ரூ. 3 ஆயிரம் வரை சமையலர் தரப்பில் வசூலிக்கப்படுகின்றது.

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ஆனால், உணவு தரமாக வழங்கப்படுவதில்லை. அடிபிடித்த சாப்பாடும், தண்ணீர் மாதிரியான சாம்பாருமே வழங்கப்படுகிறது. இதுகுறித்து புகார் அளிக்க வார்டனை தொடர்பு கொள்ள நினைத்தால், அவர் யாரென்பதே தெரியவில்லை. அவருடைய செல்போன் எண்ணும் எங்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை. இதுகுறித்து சமையலரிடம் கேட்டால், அப்போது எங்களுக்கு அலட்சியமான பதிலே கிடைக்கிறது" என தெரிவித்தனர்.

மாணவர்கள் தடையின்றி கல்வி கற்கும் பொருட்டே அரசு விடுதிகள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. அங்கு தரமற்ற உணவு மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படுவது வேதனையையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது. குறிப்பாக, அடிபிடித்த சோறும், தண்ணீர் போன்ற சாம்பார் மட்டுமே விடுதியில் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படுவதாக கூறப்படுவது வேதனை அளிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளதாக சமூக ஆர்வலரகள் தெரிவிக்கின்றனர்.

TAGGED:

தரமற்ற உணவு
GOVERNMENT HOSTEL FOOD
SALEM
SUBSTANDARD FOOD
GOVERNMENT HOSTEL

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