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சென்னையில் தொடரும் போராட்டம்: நீட் தேர்விற்கு நிரந்தர விலக்கு கோரிய மாணவர்கள் கைது

மாணவர்களின் தொடர் போராட்டத்தின் காரணமாக தான் ஒன்றிய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்துள்ளார்.

நீட் விலக்கு கோரி போராட்டம்
நீட் விலக்கு கோரி போராட்டம் (Etv Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 26, 2026 at 2:26 PM IST

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சென்னை: நீட் தேர்விற்கு நிரந்தர விலக்கு கோரி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வலியுறுத்தி கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி சார்பில் டெல்லியில் உள்ள ஜந்தர் மந்தரில் தொடர் போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, நேற்றைய தினம் மத்திய கல்வி அமைச்சராக இருந்த தர்மேந்திர பிரதான் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்த நிலையில், போராட்டத்தை கைவிடுவதாக கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி அறிவித்தது.

இதற்கு முன்னதாக, அக்கட்சியின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவாகவும், நீட் தேர்வை முழுவதுமாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தியும் சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பாலன் இல்லத்தில் இளைஞர்கள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.

இந்நிலையில், நீட் தேர்வில் இருந்து நிரந்தரமாக விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி சைதாப்பேட்டை பனகல் மாளிகை அருகில் AISF, AIYF, மார்க்சிய அம்பேத்கர் பெரியார் மாணவர் இளைஞர் கூட்டமைப்பின் சார்பில், ஆளுநர் மாளிகை முற்றுகை போராட்டம் இன்று (ஜூலை 26) நடைபெற்றது. இந்த போராட்டத்தில் 40க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களும், இளைஞர்களும் கலந்து கொண்டனர்.

அப்போது, செய்தியாளர்களிடம் பேசிய AIYF மாநிலத் தலைவர் தமிழ் பெருமாள், “நீட் தேர்வு விவகாரங்களுக்கு காரணமான மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தொடர் போராட்டத்தின் காரணமாக தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார்.

இந்த நிலையில் நீட் தேர்வினை நிரந்தரமாக ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி தனித்த இந்திய மாணவர் மன்றம், அனைத்திந்திய இளைஞர் மன்றம், மார்க்சிய அம்பேத்கர் பெரியாரிய கூட்டமைப்பை சார்ந்த அனைவரும் இணைந்து ஆளுநர் மாளிகை நோக்கி முற்றுகை போராட்டம் நடத்தி வருகிறோம்” என்று கூறினார்.

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அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளரிடம் பேசிய AISF மாநில செயலாளர் தினேஷ் , “மாணவர்களின் போராட்டத்தின் காரணமாக தான் மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்துள்ளார். இப்போது தான் ஜனநாயகம் நிலைநாட்டப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டுக்கு நிரந்தர நீட் ரத்து தேவை என்பதை வலியுறுத்தி எங்களுடைய போராட்டம் தொடர்ந்து நடைபெறும்” என தெரிவித்தார்.

இதையடுத்து, போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்களை காவல்துறையினர் தடுப்புகளை அமைத்து ஆளுநர் மாளிகைக்கு செல்லாதவாறு தடுத்தனர். இருந்தபோதும், தடுப்புகளை தாண்டியும் ஆளுநர் மாளிகையை நோக்கி மாணவர்கள் செல்ல முயன்றனர். தடுப்புகளை தாண்டி சென்ற மாணவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.

TAGGED:

STUDENTS PROTEST
NEET EXAM
CJP
மாணவர்கள் போராட்டம்
STUDENTS ARREST

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