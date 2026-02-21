ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிக்கு எதிராக மாணவர்கள் போராட்டம்
பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் தமிழ்நாடு கல்வித் துறையின் செயல்பாடுகளில் ஆளுநரின் தலையீடு இருக்கக் கூடாது என்றும் பேரணியில் கலந்து கொண்டவர்கள் முழக்கங்கள் எழுப்பினர்.
சென்னை: தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிக்கு எதிராக அனைத்திந்திய மாணவர் பெருமன்றம் சார்பில் ஆளுநர் மாளிகையை முற்றுகையிடும் போராட்டம் இன்று நடைபெற்றது. அப்போது காவல் துறையினர் தடுத்து நிறுத்தியதால், சாலையில் அமர்ந்து மாணவ, மாணவிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். பின்னர் அவர்களை காவல் துறையினர் கைது செய்தனர்.
கல்வியை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான ஒன்றிய பாஜக கூட்டணி அரசு சிதைத்து வருவதாகவும், தமிழ்நாடு அரசுக்கு எதிராக தொடர்ந்து செயல்பட்டு வரும் ஆளுநர் ஆர்.என். ரவியை கண்டித்தும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாணவர் அமைப்பான அனைத்திந்திய மாணவர் பெருமன்றம் சார்பில் சென்னை சைதாப்பேட்டையில் உள்ள பனகல் மாளிகை முதல் கிண்டியில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகை வரை இன்று பேரணி நடைபெற்றது. இதில் சுமார் 500-க்கும் மேற்பட்ட அனைத்திந்திய மாணவர் பெருமன்றத்தைச் சேர்ந்த மாணவ, மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர்.
பேரணியில் கலந்து கொண்ட மாணவ, மாணவிகள், தேசிய கல்விக் கொள்கையை திரும்ப பெற வேண்டும், தமிழ்நாட்டில் நீட் தேர்வு ரத்து செய்ய வேண்டும், தமிழ்நாட்டில் உள்ள 21 பல்கலைக்கழகங்களில் துணைவேந்தர்களை நியமிக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கங்களை எழுப்பினர்.
மேலும், பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் தமிழ்நாடு கல்வித்துறையின் செயல்பாடுகளில் ஆளுநரின் தலையீடு இருக்கக் கூடாது என்றும், பல்வேறு கோப்புகளுக்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் வழங்காததை கண்டித்தும் மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
பல்கலைக்கழக மானிய குழுவைக் கலைக்காதே... கல்வி உரிமையை பறிக்காதே.... என்பது போன்ற வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை கைகளில் ஏந்தியவாறு பேரணி சென்ற மாணவ, மாணவிகள் முழக்கங்களை எழுப்பினர்.
சிறிது தூரம் சென்றவுடன், ஆளுநர் மாளிகையை முற்றுகையிட பேரணியாக சென்ற மாணவ, மாணவர்களை காவல் துறையினர் தடுத்து நிறுத்தினர். ஆனால் பேரணியில் கலந்து கொண்டவர்கள் தடுப்புகள் மீது ஏறி, மத்திய அரசுக்கு எதிராகவும், ஆளுநருக்கு எதிராகவும் கோஷங்களை எழுப்பினர்.
இதனால், அந்த பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது. இதயைடுத்து, பேரணியாக செல்ல முயன்ற அனைத்திந்திய மாணவர் பெருமன்ற மாணவ, மாணவிகளை காவல் துறையினர் தடுத்து நிறுத்தி கைது செய்து பேருந்து ஏற்றிச் சென்றனர்.