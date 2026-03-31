விளாத்திகுளம் வழக்கு: கைதானவருக்கு எதிராக மாணவியின் பெற்றோர் புதிய மனு
மூதாட்டி கைலை வழக்கில் தர்ம முனீஸ்வரனுக்கு விதிக்கப்பட்ட தண்டனையை கடந்த ஆண்டு உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு நிறுத்தி வைத்தது.
Published : March 31, 2026 at 6:53 PM IST
மதுரை: விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட தர்ம முனீஸ்வரன் தொடர்புடைய மூதாட்டி கொலை வழக்கில், தங்களையும் ஒரு தரப்பாக சேர்க்கக் கோரி மாணவியின் பெற்றோர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து, அந்த மாணவியின் பெற்றோர் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில், "விளாத்திகுளம் பகுதியில் பாலியல் வன்கொடுமைக்குள்ளாகி கொலை செய்யப்பட்ட சிறுமி எனது மகள். பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய குடும்பத்தைச் சேர்ந்த எங்கள் வீட்டில் தனிக் கழிப்பறை அமைத்துக் கொள்ள வசதி இல்லை. உயிரிழந்த எனது மகள் நன்றாக படிப்பவர். அவர் 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுதிக் கொண்டிருந்த சூழலில், கடந்த 10-ஆம் தேதி மாலை 6 மணி அளவில் அருகில் உள்ள சீமைக்கருவேல தோப்பிற்கு இயற்கை உபாதை கழிக்க சென்றிருந்தார். அவர் வீடு திரும்பாததால் முதலில் குளத்தூர் காவல் நிலையத்தை அணுகினோம்.
அவர்கள் எங்களை மிகவும் இழிவான வார்த்தைகளால் பேசியதுடன், எனது மகளை கண்டிபிடிக்க நடவடிக்கையை எடுக்காமல், விளாத்திகுளம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்திற்கு செல்லுமாறு திருப்பி அனுப்பினர். விளாத்திகுளத்திலும் வழக்கு பதிவு செய்யாமல் மீண்டும் குளத்தூர் காவல் நிலையத்திற்கு அனுப்பினார்கள். இதற்கிடையே எங்கள் உறவினர்கள் எனது மகளை இறந்த நிலையில் கண்டுபிடித்தனர். அவர் கொடூரமான முறையில் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டுக் கிடந்தார். பின்னர், இது தொடரபாக தர்மமுனீஸ்வரன் என்பவரை காவல் துறையினர் கைது செய்தனர்.
தர்ம முனீஸ்வரன், ஏற்கெனவே மூதாட்டியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் தண்டனை பெற்று சிறையில் இருந்தவர். அந்த வழக்கில், தர்ம முனீஸ்வரனுக்கு விதிக்கப்பட்ட தண்டனையை கடந்த ஆண்டு நிறுத்தி வைத்த உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு, அவருக்கு ஜாமின் வழங்கி இருந்தது. அந்த ஜாமினில் வெளியே வந்திருந்தபோதுதான் எங்கள் மகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து, கொலை செய்துள்ளார்.
ஆகவே, மூதாட்டி கொலை வழக்கில், எங்களை எதிர்மனுதாரராக சேர்க்க வேண்டும். தர்ம முனீஸ்வரனுக்கு வழங்கப்பட்ட தண்டனையை நிறுத்தி வைத்து, ஜாமின் வழங்கிய உத்தரவையும் ரத்து செய்து உத்தரவிட வேண்டும்" என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இந்த மனு, விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.