கழிப்பறைகளை சுத்தம் செய்ய மாணவர்களை பயன்படுத்தக்கூடாது - பள்ளிகளுக்கு பறந்த உத்தரவு
பள்ளி மாணவர்களை சுத்தம் செய்யும் பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டது கண்டறியப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்ட பள்ளி தலைமையாசிரியர் மற்றும் தொடர்புடைய ஆசிரியர்கள் மீது துறை ரீதியான ஒழுங்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 19, 2026 at 3:30 PM IST
சென்னை: பள்ளி வளாகம் மற்றும் கழிவறைகளை சுத்தம் செய்யும் பணிகளில் பள்ளி மாணவர்களை பயன்படுத்தக் கூடாது என பள்ளிக் கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் வகுப்பறைகளை மாணவர்களை கொண்டு சுத்தம் செய்யும் பணி ஆங்காங்கே நடைபெறுகிறது. அது மட்டுமின்றி சில நேரங்களில் மாணவர்களை கொண்டு கழிப்பறைகளை சுத்தம் செய்யப்படுவதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுகின்றன.
இதுபோன்ற நிகழ்வுகளை தடுக்கும் வகையில், தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வித்துறை சார்பில் அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், இது தொடர்பான செயல்கள் அவ்வபோது அரங்கேறுவதாக புகார்கள் வருகின்றன.
இந்நிலையில், பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் நரேஷ் அனைத்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கு அனுப்பி உள்ள சுற்றறிக்கையில், பள்ளி வளாகம் மற்றும் கழிவறைகளைச் சுத்தம் செய்யும் பணிகளில் பள்ளி மாணவர்களை பயன்படுத்தக்கூடாது என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மாணவர்களை ஈடுபடுத்தக்கூடாது
அந்த சுற்றறிக்கையில், “மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் பரிந்துரையை, உயர்நீதிமன்றத்தின் மதுரை கிளை தீர்ப்பாக வழங்கி உள்ளது. அதன் அடிப்படையில் அனைத்து அரசு, அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளின் தலைமையாசிரியர், தாளாளர்களுக்கு அறிவுரைகள் வழங்கப்படுகிறது.
பள்ளிக் கல்வி இயக்ககத்தின் கீழ் செயல்படும் அனைத்து அரசு மற்றும் அரசு நிதியுதவி பெறும் தொடக்க, நடுநிலை, உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவர்களைப் பள்ளி வளாகம் மற்றும் கழிவறைகளைச் சுத்தம் செய்யும் பணிகளில் ஈடுபடுத்தக் கூடாது.
இத்தகைய செயல்கள், பள்ளிகளின் செயல்பாடுகள் குறித்த தவறான முன்னுதாரணத்தை ஏற்படுத்துவதுடன், மாணவர்களின் நலன் மற்றும் கண்ணியத்தையும் பாதிக்கும் வகையில் அமைகின்றன.
பள்ளிகளுக்கு எச்சரிக்கை
எனவே, இத்தகைய நிகழ்வுகள் எவ்விதத்திலும் நடைபெறாத வகையில், அனைத்து அரசு மற்றும் அரசு நிதியுதவி பெறும் பள்ளிகளின் தலைமையாசிரியர்கள், தாளாளர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு உரிய அறிவுரைகள் வழங்குமாறு அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்கள் மற்றும் மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்கள் வழங்க வேண்டும்.
மேலும், இது போன்ற செயல்கள் ஏதேனும் கண்டறியப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்ட பள்ளித் தலைமையாசிரியர் மற்றும் தொடர்புடைய ஆசிரியர்கள் மீது துறைரீதியான ஒழுங்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்” என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாணவர்களை சுத்தம் செய்யும் பணிகளை ஈடுபடுத்துவதை தடுக்கும் நோக்கில், எச்சரிக்கை தகவலுடன் இந்த சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.