தேசத்தின் ஒற்றுமையைப் பாதுகாக்க மாணவர்கள் முன்வர வேண்டும் - குடியரசுத் துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் வேண்டுகோள்
தமிழநாட்டில் புதிதாக அமைந்துள்ள அரசு செயல்படுவதற்கு சிறிது காலம் அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என்று குடியரசுத் துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.
Published : July 22, 2026 at 6:40 PM IST
கோவை: தேசத்தின் ஒற்றுமையைப் பாதுகாக்க மாணவர்கள் முன்வர வேண்டும் என்று குடியரசுத் துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
கோவையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனை தொடக்க விழாவில் பங்கேற்பதற்காக, குடியரசுத் துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் இன்று மதியம் தனி விமானத்தில் கோவை விமான நிலையம் வந்தடைந்தார். அங்கு அவருக்கு தமிழக ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர், மாவட்ட ஆட்சியர் பவன்குமார், கோவை மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சர் சம்பத் ஆகியோர் வரவேற்பு அளித்தனர். பின்னர் விமான நிலையத்திற்கு வெளியே வந்த அவர், அங்கு திரண்டிருந்த பாஜக தொண்டர்கள் அளித்த வரவேற்பை ஏற்றுக் கொண்டார்.
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அதைத்தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் கூறுகையில், "கோவைக்கு வருவதாக இருந்தாலும் சரி, தமிழ்நாட்டிற்கு வருவதாக இருந்தாலும் சரி, அது எனக்கு எப்போதும் தனி மகிழ்ச்சியையும் பூரிப்பையும் அளிக்கிறது என்பதில் மாற்றுக் கருத்து இல்லை. தமிழக மக்கள் அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்றார்.
தொடர்ந்து, டெல்லியில் மாணவர்கள் நடத்தி வரும் போராட்டம் குறித்தும், அவர்களுடன் அரசு பேச்சுவார்த்தை நடத்தாதது குறித்தும் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு, "இது, அரசியல் சார்ந்த கேள்வி. இதற்கு உரிய பதிலை அரசியல் தலைவர்களே அளிப்பார்கள்" என்று பதில் அளித்தார்.
மேலும், தேசத்தின் ஒற்றுமையை மேம்படுத்துவதில் மாணவர்களின் பங்களிப்பு குறித்துப் பேசிய அவர் "மாணவர்கள் எப்போதும் நாட்டின் ஒருமைப்பாட்டையும் ஒற்றுமையையும் பாதுகாக்க முன்வர வேண்டும். இந்திய தேசம் இன்று சர்வதேச சக்திகளுக்குப் தகுந்த பதிலடி கொடுக்கும் நிலையில் உள்ளது என்றால், அதற்கு நமது ஒற்றுமையே முக்கியக் காரணம்" என்று குறிப்பிட்டார்.
தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டின் தற்போதைய புதிய அரசு குறித்த கேள்விக்கு, "புதிய அரசு செயல்படுவதற்குச் சிறிது காலம் அவகாசம் வழங்க வேண்டும்" என்று குடியரசுத் துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் பதில் அளித்தார்.
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கோவையில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியை முடித்துக் கொண்டு பின்னர் திருப்பூர் மாவட்டம் அவிநாசியில் உள்ள லிங்கேஸ்வரர் கோவிலில் நடைபெறும் சிறப்பு வழிபாட்டில் கலந்து கொண்டு சி.பி.ராதாகிருஷ்ண்ன் சாமி தரிசனம் செய்கிறார். இரவு 10 மணிக்கு கோவை விமான நிலையம் செல்லும் அவர், அங்கிருந்து தனி விமானம் மூலம் டெல்லி செல்கிறார். குடியரசு துணைத் தலைவரின் வருகையை ஒட்டி, கோவை மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் 2 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.