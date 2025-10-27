சட்டக் கல்லூரி தேர்வு எழுத 72 மாணவர்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு! அமைச்சர் துரைமுருகனிடம் நேரில் புகார்!
அரசு சட்டக் கல்லூரியின் முதல்வர் உட்பட நான்கு பேராசிரியர்கள் சாதி, மத அடிப்படையிலான வேறுபாடுகள் காட்டுவதாகவும், இதனால் கல்விச்சூழல் பாதிக்கப்படுவதாகவும் தேர்வு எழுத அனுமதிக்கப்படாத மாணவர்கள் புகார் அளித்தனர்.
Published : October 27, 2025 at 8:00 PM IST
வேலூர்: அரசு சட்டக் கல்லூரியில் தேர்வெழுத அனுமதி மறுக்கப்பட்ட 72 மாணவர்கள், தமிழ்நாடு அரசின் நீர்வளத் துறை மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகனை இன்று நேரில் சந்தித்து புகார் அளித்தனர்.
வேலூர் மாவட்மட் காட்பாடியில் செயல்பட்டு வரும் அரசு சட்டக் கல்லூரியில் (Government Law College) LLB இறுதி ஆண்டு பயிலும் மாணவர்களில் 72 பேருக்கு இந்த ஆண்டு பருவத் தேர்வு தேர்வெழுத அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. இதனை எதிர்த்து அந்த மாணவர்கள் பல்வேறு போராட்டங்கள் நடத்தி வருகின்றனர். மேலும், இது தொடர்பாக மாணவர்கள் கூறுகையில், "சட்டக் கல்லூரி நிர்வாகம் சில காரணங்களை முன் வைத்து 72 பேருக்கு தேர்வு எழுத அனுமதி மறுத்து விட்டது. இதனால், அந்த மாணவர்களுக்கு ஒரு ஆண்டு முழுவதும் வீணாகி விடும். மேலும், இதே பாடங்களை அடுத்த ஆண்டும் மீண்டும் படிக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது" என்று வேதனை தெரிவித்தனர்.
இதையும் படிங்க: ''முதலில் என்னை மன்னியுங்கள்'' கரூர் சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரிடம் கதறி அழுத விஜய்!
மேலும், பேசிய மாணவர்கள், "சட்டக் கல்லூரியின் முதல்வர் உட்பட நான்கு பேராசிரியர்கள் மாணவர்களிடம் சாதி, மத அடிப்படையிலான வேறுபாடுகள் காட்டுகின்றனர். இதனால் காட்பாடி அரசு சட்டக் கல்லூரியில் கல்விச் சூழல் பாதிக்கப்படுகிறது" என்றும் குற்றம்சாட்டினர். இவர்களை வேறு இடங்களுக்கு பணியிட மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்றும் மாணவர்கள் கோரிக்கை வைத்தனர்.
இந்த நிலையில், இந்த கோரிக்கைகளுடன், சுமார் 50-க்கும் மேற்பட்ட சட்டக் கல்லூரி மாணவர்கள் இன்று திடீரென சட்டத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகனின் காட்பாடி இல்லம் முன் குவிந்தனர். இந்த தகவல் அமைச்சர் துரைமுருகனுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது. பின்னர் அவர் மாணவர்களை அழைத்து விவரங்களை கேட்டறிந்தார்.
இதையும் படிங்க: பூட்டிய வீடுகளை குறி வைத்து கைவரிசை... நகை அடகு கடை உரிமையாளர் உட்பட 4 பேர் கைது!
அமைச்சர் துரைமுருகனிடம் மாணவர்கள் தங்கள் பிரச்சனைகள் குறித்து தெரிவித்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து, அமைச்சர் துரைமுருகன் உடனடியாக சென்னையில் உள்ள உயர் அதிகாரிகளுடன் தொலைபேசியில் பேசினார். பின்னர் 72 மாணவர்களும் தேர்வெழுத தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதி அளித்தார். இதனையடுத்து மாணவர்கள் அனைவரும் அங்கிருந்து சென்றனர். இந்த சம்பவம், காட்பாடி மற்றும் அரசு சட்டக் கல்லூரி வட்டாரங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.