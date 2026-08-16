பட்டம் வாங்குவதோடு கற்றல் முடிவடையாது: மாணவர்களுக்கு சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் அறிவுரை
வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் தனித்திறனை மேம்படுத்தும் விஷயங்களை தொடர்ந்து கற்றுக்கொண்டு தங்களது திறமையை நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு மாணவர்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் என சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் கோரிக்கை விடுத்தார்.
Published : August 16, 2026 at 6:01 PM IST
செங்கல்பட்டு: பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டம் பெற்றதுடன் மாணவர்களின் கற்றல் முடிவடைந்து விடக்கூடாது, வாழ்க்கை முழுவதும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என துணைக் குடியரசுத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் காட்டாங்குளத்தூர் பகுதியில் அமைந்துள்ள தனியார் பல்கலைக்கழகத்தில், 22வது பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக இந்திய துணை குடியரசுத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன், தமிழ்நாடு ஆளுநர் விஸ்வநாத் அர்லேகர் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு மாணவ, மாணவிகளுக்கு பட்டங்களை வழங்கினர்.
தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் துணை குடியரசுத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் பேசியதாவது, "பட்டமளிப்பு விழா என்பது மாணவர்கள் வெறும் பட்டத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளும் நிகழ்வு மட்டுமல்ல, கல்வியுடன் ஒழுக்கம் பொறுப்புணர்வு, நல்ல செயல்பாடுகள் மற்றும் வாழ்க்கை மீதான சரியான அணுகுமுறையையும் மாணவர்கள் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் இந்தியா மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் உலக நாடுகளின் பாராட்டை பெற்றன. இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட மருந்துகள் பல்வேறு நாடுகளுக்கும் வழங்கப்பட்டன. இந்தியாவின் மருத்துவம் மற்றும் மருந்து உற்பத்தித் துறையின் பங்களிப்பை பல நாடுகள் பாராட்டியுள்ளன. அண்மையில் கென்யா நாடாளுமன்றமும் இந்தியாவுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளது.
இந்தியா தற்போது உலகின் முன்னணி பொருளாதார நாடுகளில் ஒன்றாக வளர்ந்து வருகிறது. பொருளாதார ரீதியாக நான்காவது இடத்தில் உள்ள இந்தியா விரைவில் மூன்றாவது இடத்தை நோக்கி முன்னேறி வருகிறது. எதிர்காலத்தில் முதலிடத்தை அடையும் வகையில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
2014 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு நாட்டில் தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனங்கள், பல்கலைக்கழகங்கள், எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு கல்வி மற்றும் மருத்துவக் கட்டமைப்புகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. நாட்டின் எதிர்கால வளர்ச்சியை உருவாக்குவதில் இளைஞர்களின் பங்கு மிகவும் முக்கியமானது.
மாணவர்கள் தங்களுடைய தனிப்பட்ட வளர்ச்சியை மட்டும் கருத்தில் கொள்ளாமல் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும் பங்களிக்க வேண்டும். கல்வியுடன் ஒழுக்கம் மற்றும் பொறுப்புணர்வை வளர்த்துக் கொண்டு சமூகத்தின் முன்னேற்றத்திற்காக தங்களது திறமையை பயன்படுத்த வேண்டும்.
இளைஞர்கள் மது மற்றும் போதைப் பழக்கங்களில் இருந்து முழுமையாக விலகி இருக்க வேண்டும். போதைப் பொருட்கள் இளைஞர்களின் எதிர்காலத்திற்கு எந்த வகையிலும் பயனளிக்காது. அவை உடல்நலத்தையும் வாழ்க்கையையும் பாதிக்கும். எனவே, மாணவர்கள் நல்ல பழக்கங்களை வளர்த்துக் கொண்டு, எதிர்காலத்தை பொறுப்புடன் கட்டமைக்க வேண்டும்.
போதைப்பொருள் விற்பனை குறித்து தகவல் கொடுத்த கல்லூரி மாணவர் கொலை செய்யப்பபட்டது, குடும்பத்தில் ஒருவரை இழந்தது போல வருந்தினேன். மேலும், நாட்டின் சட்டத் திட்டங்களை மதித்து நடப்பதுடன், நாட்டிற்காகவும், நாட்டு மக்களுக்காகவும் உழைக்க வேண்டும். பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டம் பெற்றதுடன் மாணவர்களின் கற்றல் முடிவடைந்து விடக்கூடாது. வாழ்க்கை முழுவதும் தொடர்ந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். தினமும் குறைந்தபட்சம் ஒரு மணி நேரமாவது புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ளும் பழக்கத்தை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
புதிய கண்டுபிடிப்புகள் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் தனித்திறனை மேம்படுத்தும் விஷயங்களை தொடர்ந்து கற்றுக்கொண்டு தங்களது திறமையை நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு மாணவர்கள் பயன்படுத்த வேண்டும்" என பேசினார்.
இதனைத் தொடர்ந்து உரையாற்றிய ஆளுநர் விஸ்வநாத் அர்லேகர், "மாணவர்கள் அமைதியாகவும், ஒழுக்கத்துடனும் அமர்ந்திருப்பதைப் பார்ப்பதில் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. இளைஞர்கள் மிகுந்த ஒழுக்கத்துடன் இருப்பதால் அவர்களே நாட்டின் எதிர்காலத் தூண்கள்.
தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட அனைத்து துறைகளிலும் தமிழக இளைஞர்கள் சிறந்து விளங்கி வருகின்றனர். அவர்களின் திறமையை வளர்ப்பதற்கான தேவையான கட்டமைப்புகள் இந்தியாவிலும், தமிழ்நாட்டிலும் உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன.
தமிழ்நாட்டில் இருந்து டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் குடியரசுத் தலைவராக உயர்ந்தார். தற்போது தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த சி.பி ராதாகிருஷ்ணன் துணை குடியரசுத் தலைவராக உயர்ந்துள்ளார். இதுபோன்று தமிழக மாணவர்களும் எதிர்காலத்தில் நாட்டின் உயர்ந்த பொறுப்புகளை வகிக்கும் அளவிற்கு வளர வேண்டும்". இவ்வாறு அவர் பேசினார்.