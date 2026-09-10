அம்பத்தூர் அருகே அரசுப் பள்ளியில் சுவர் இடிந்து விழுந்து மாணவிகள் உட்பட 4 பேர் காயம்
பள்ளியில் உள்ள கட்டடங்கள் தரமாக உள்ளதா? என ஆய்வு செய்யுமாறு மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
Published : September 10, 2026 at 11:33 PM IST
சென்னை: அம்பத்தூர் அருகே அரசுப் பள்ளியில் புதிதாக கட்டப்பட்டு வந்த கட்டடத்தின் சுவர் இடிந்து விழுந்த விபத்தில், 2 மாணவிகள் உட்பட 4 பேர் காயமடைந்தனர்.
சென்னை அம்பத்தூர் அடுத்த சூரப்பட்டு சண்முகபுரம் பகுதியில் புழல் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி வளாகத்தில், புதிய வகுப்பறைகளை கட்டப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் கட்டடப்பணியில் ஈடுபட்டுள்ள வடமாநில தொழிலாளி ஒருவர், முதல் தளத்தின் சுற்றுச்சுவரில் ஏணியை சாய்த்து வைத்து ஏறியுள்ளார்.
அப்போது உறுதியாக இல்லாத சுவர், திடீரென இடிந்து விழுந்துள்ளது. அதில், நிலைதடுமாறிய வடமாநில தொழிலாளி கீழே விழுந்துள்ளார். அந்த நேரத்தில், கட்டடத்தின் கீழே நின்று கொண்டிருந்த ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் எட்டாம் வகுப்பு படிக்கும் இரண்டு மாணவிகள் மீது ஹாலோ பிளாக் கற்கள் விழுந்துள்ளன. அதனை கண்டு சிறுமிகளை மீட்க முயன்ற தேவி (45) என்ற பெண் மீதும் கற்கள் விழுந்துள்ளது.
இந்த விபத்தில், தேவி மற்றும் எட்டாம் வகுப்பு மாணவிக்கு தலையிலும், ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவிக்கு காலிலும், வடமாநில தொழிலாளிக்கு கை மற்றும் காலில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதை கண்ட அங்கிருந்தோர் தேவி மற்றும் மாணவிகளை அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கும், வடமாநில தொழிலாளியை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கும் சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.
இந்த விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த அம்பத்தூர் சரக உதவி கமிஷனர் குமார் மற்றும் இன்ஸ்பெக்டர் சடையாண்டி உள்ளிடோர் ஆய்வு நடத்தினர். இதற்கிடையே, தகவல் அறிந்து வந்த மாணவர்களின் பெற்றோர், புதிய கட்டடம் தரமான முறையில் கட்டப்படுகிறதா? என சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
காஞ்சிபுரத்திலும் ஒரு விபத்து
அதேபோல, காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், சோமங்கலத்திலும் இதுபோன்ற ஒரு சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. இங்கு 1996-ல் துவங்கப்பட்ட அரசினர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் 6ஆம் வகுப்பு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை சுமார் 600-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பயின்று வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், 2006-ல் கட்டப்பட்ட வகுப்பறை கடந்த சில வருடங்களாக சிதலமடைந்து சுவர்கள் ஆங்காங்கே விரிசலோடு காணப்பட்டு வந்துள்ளது. அந்த வகுப்பறையில் 11ஆம் வகுப்பு மாணவ மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனர்.
இதுபோன்ற சூழலில், நேற்று பலத்த சத்தத்துடன் வகுப்பறையின் மேற்கூரை பெயர்ந்து விழுந்துள்ளது. அதில், ஜாய் என்ற மாணவிக்கு தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த மாணவியை உடனடியாக மீட்ட ஆசிரியர்கள், அருகிலிருக்கும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர். அப்போது மாணவிக்கு தலையில் 6 தையல்கள் போடப்பட்டது தெரியவந்துள்ளது. தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த சோமங்கலம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.