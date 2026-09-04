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மாணவி உயிரிழப்பு - தனியார் பொறியியல் கல்லூரிக்கு அண்ணா பல்கலை. நோட்டீஸ்

தேவைப்பட்டால் சம்மந்தப்பட்ட பொறியியல் கல்லூரிக்கு நேரில் சென்று அண்ணா பல்கலைக்கழகக் குழு விசாரணை நடத்தும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அண்ணா பல்கலைக்கழகம்- கோப்புப்படம்
அண்ணா பல்கலைக்கழகம்- கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 4, 2026 at 10:05 PM IST

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திருவள்ளூர்: மாணவி உயிரிழப்பு தொடர்பாக விளக்கம் கேட்டு பிரபல தனியார் பொறியியல் கல்லூரிக்கு சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகம் நோட்டீஸ் அனுப்பி உள்ளது.

திருவள்ளூர் மாவட்டம், பூந்தமல்லி அருகே பிரபல தனியார் பொறியியல் கல்லூரி இயங்கி வருகிறது. பல ஆண்டுகளாக இயங்கி வரும் இக்கல்லூரியில் சுமார் 4,000- க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனர். இந்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் (செப்.02) மாணவி ஒருவர், கல்லூரி வளாகத்திலேயே உயிரை மாய்த்துக்கொண்டார். இது சக மாணவ, மாணவிகள் மத்தியில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

அந்த அதிர்ச்சி மறைவதற்குள் அதே கல்லூரியைச் சேர்ந்த மாணவர் ஒருவர் நேற்று (செப்.03) உயிரை மாய்த்துக்கொள்ள முயன்ற சம்பவம், கல்லூரி வளாகத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து, மறு அறிவிப்பு வரும் வரை கல்லூரிக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக கல்லூரி நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

இந்த நிலையில், இச்சம்பவம் குறித்து எழுத்துப்பூர்வமாக விளக்கம் அளிக்கும்படி சம்மந்தப்பட்ட தனியார் பொறியியல் கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கு சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

வரும் திங்கட்கிழமைக்குள் கல்லூரி நிர்வாகம் தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்படும் என்றும், அந்த விளக்கத்தின் அடிப்படையில் அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அண்ணா பல்கலைக்கழக வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளனர். தேவைப்பட்டால் சம்மந்தப்பட்ட பொறியியல் கல்லூரிக்கு நேரில் சென்றும் அண்ணா பல்கலைக்கழகக் குழு விசாரணை நடத்தும் என்றும் தகவல் கூறுகின்றன.

விடுமுறை அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து கல்லூரி விடுதியில் தங்கிப் பயின்று வந்த மாணவ, மாணவிகளும் விடுதியைக் காலிச் செய்துவிட்டு தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு புறப்பட்டுச் சென்றனர்.

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TAGGED:

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் நோட்டீஸ்
தனியார் பொறியியல் கல்லூரி
TIRUVALLUR DISTRICT
STUDENT SUICIDE
ANNA UNIVERSITY NOTICE

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