அரசு பள்ளியில் நள்ளிரவில் நடந்த பூஜை... கதி கலங்கிய மாணவர்கள்
நள்ளிரவில் பள்ளிக்குள் புகுந்த மர்ம நபர்கள் விடிய விடிய மாந்திரீக பூஜையில் ஈடுபட்டிருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.
Published : December 23, 2025 at 4:28 PM IST
சேலம்: அரசுப் பள்ளியில் அர்த்த ராத்திரியில் தலைமை ஆசிரியர் அறை முன்பு மாந்திரீக பூஜை நடத்தப்பட்ட சம்பவம் அந்த பள்ளியின் ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
சேலம் மாவட்டம், ஓமலூர் அருகே உள்ளது காமாண்டப்பட்டி கிராமம். இங்கு அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. இந்தப் பள்ளியில் ஓமலூர், காமாண்டப்பட்டி மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார கிராமங்களை சேர்ந்த 500-க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் கல்வி பயின்று வருகின்றனர். இந்தப் பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியர் ஜான் போஸ்கோ கென்னடி உட்பட 30 ஆசிரியர், ஆசிரியைகள் பணியாற்றி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், நேற்று வழக்கம் போல பள்ளி முடிந்து மாலை அனைத்து மாணவ, மாணவிகளும், ஆசிரியர்களும் சென்று விட்டனர். இன்று காலை பள்ளிக்கு வந்த ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் தலைமை ஆசிரியர் அறை முன்பு மாந்திரீக பூஜை செய்யப்பட்டு இருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியும், அச்சமும் அடைந்தனர்.
தலைமை ஆசிரியர் ஜான் போஸ்கோ கென்னடி அறை முன்பாக கருப்பு வட்டம், கட்டம் வரைந்து, மஞ்சள், குங்குமம், மரக்கட்டை பொம்மை மற்றும் முட்டை வைத்து மாந்திரீக பூஜை செய்யப்பட்டிருந்தது. மேலும், தலைமை ஆசிரியர் அறை கதவில் மலர் மாலை மாட்டப்பட்டிருந்தது. பின்னர் பள்ளியில் இருந்த பணியாளர்கள் பூஜை பொருட்களை அகற்றி, தண்ணீரால் கழுவி தரையை சுத்தம் செய்தனர்.
இது குறித்து ஓமலூர் காவல் நிலையத்தில் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் ஜான் போஸ்கோ கென்னடி புகார் அளித்தார். புகாரின் பேரில் காவல் துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். முதற்கட்ட விசாரணையில், நள்ளிரவு பள்ளிக்குள் புகுந்த மர்ம நபர்கள் விடிய விடிய மாந்திரீக பூஜையில் ஈடுபட்டிருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், பள்ளி சுற்று வட்டார பகுதிகளில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமிரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்து வரும் காவல் துறையினர் மர்ம மாந்திரீக கும்பலை தேடி வருகின்றனர்.
நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ,மாணவிகள் பயிலும் அரசு பள்ளியில் மாந்திரீக பூஜை செய்யப்பட்டிருந்த சம்பவத்தால் அங்கு மிகுந்த பரபரப்பு நிலவியது.