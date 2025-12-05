ETV Bharat / state

சேலம் தனியார் கல்லூரி விடுதியில் சாப்பிட்ட 70க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவியருக்கு வாந்தி, மயக்கம்

தனியார் கல்லூரி விடுதியில் உணவு பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்ட போது, உணவு சமைப்பதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட தண்ணீரில் மாசு இருப்பது தெரியவந்தது

தனியார் கல்லூரி விடுதியில் உணவு பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு
தனியார் கல்லூரி விடுதியில் உணவு பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 5, 2025 at 8:32 PM IST

சேலம்: சேலத்தில் உள்ள தனியார் கல்லூரி ஒன்றில் 70 மாணவ, மாணவிகளுக்கு திடீர் வாந்தி மயக்கம் ஏற்பட்ட நிலையில், மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதையடுத்து, உணவுத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி விடுதியின் சமையல் கூடத்தை மூடியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

சேலம் மாவட்டம் சின்ன சீரகாபாடி பகுதியில் தனியார் பல்கலைக்கழகம் செயல்பட்டு வருகிறது. அந்த பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் அமைந்துள்ள நிறுவனத்தின் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை விடுதியில் நேற்று இரவு வழக்கம் போல் வழங்கப்பட்ட உணவை மாணவ, மாணவிகள் உட்கொண்டனர். இந்நிலையில், இன்று முற்பகல் நேரத்தில் உணவு உட்கொண்ட மாணவ மாணவியர் 70 பேருக்கு ஒருவர் பின் ஒருவராக வாந்தி மயக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இதனையடுத்து, அவர்கள் பல்கலைக்கழகத்தில் இயங்கி வரும் மருத்துவமனையிலேயே அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றனர். இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த சேலம் மாவட்ட மருத்துவ குழுவினர் மற்றும் உணவு பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள் தலைமையிலான குழுவினர், மருத்துவக் கல்லூரி விடுதிக்கு சென்று ஆய்வு செய்தனர். அப்போது சுகாதாரம் இல்லாமல் இருந்த உணவுக் கூடங்கள் மற்றும் பராமரிப்பு இல்லாத சமையலறை ஆகியவற்றை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

உடனடியாக அதிகாரிகள் அனைத்தையும் அப்புறப்படுத்தி உணவு சமைக்கும் கூட்டத்திற்கு சீல் வைத்து மூடினர். மேலும், விசாரணை முடியும் வரை இந்த பகுதியில் சமைக்க அனுமதி இல்லை என்றும் உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டனர்.

தொடர்ந்து, இந்த பாதிப்பு எப்படி ஏற்பட்டது என்று அதிகாரிகள் ஆய்வு நடத்திய போது, உணவின் மூலம் எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை என்பதும், உணவு சமைப்பதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட தண்ணீரில் மாசு இருப்பது தெரியவந்தது. இதனையடுத்து அப்பகுதியில் அதிகாரிகள் மூன்று இடங்களில் இருந்து தண்ணீரை ஆய்வுக்கு எடுத்துச் சென்றுள்ளனர். இந்த சம்பவம் சேலத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வாந்தி, மயக்கம் ஏற்பட்ட மாணவ மாணவியரின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் பல்கலைக்கழக மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் குவிந்து வருவதால் வளாகம் பரபரப்புடன் காணப்படுகிறது.

நாமக்கல்லில் நடந்தது என்ன?

நாமக்கல் மாவட்டம் குமாரபாளையம் அருகில் தனியார் கல்லூரி இயங்கி வருகிறது. இக்கல்லூரி விடுதியில் தங்கி இருந்த மாணவ, மாணவிகள் கடந்த அக்டோபர் 27ஆம் தேதி உணவு சாப்பிட்ட போது அவர்களில் சிலருக்கு வாந்தி, மயக்கம் ஏற்பட்டது. அவர்கள் உடனடியாக கல்லூரியில் இயங்கும் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றனர்.

பின்னர் அடுத்த நாள் மேலும் சில மாணவ, மாணவியர்கள் விடுதியில் சாப்பிட்ட உணவினால் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டதை அடுத்து, நாமக்கல் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். மொத்தமாக இரண்டு நாட்களில் அந்த தனியார் கல்லூரியை சேர்ந்த மாணவ, மாணவியர் 128 பேருக்கு விடுதி உணவினால் வாந்தி, மயக்கம் ஏற்பட்டது தெரியவந்தது.

