கழிவறையைச் சுத்தம் செய்த மாணவர்கள் - வீடியோ வைரல்

மல்லாக்கோட்டையில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
மல்லாக்கோட்டையில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 11, 2026 at 4:30 PM IST

சிவகங்கை: பள்ளியில் ஆசிரியை மேற்பார்வையில் கழிவறையைச் சுத்தம் செய்யும் மாணவர்களின் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவி பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பள்ளி வகுப்பறைகள், கழிப்பறைகள் சுத்தம் செய்யும் பணியில் மாணவ, மாணவிகளை ஈடுபடுத்தக் கூடாது என்று மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம் ஏற்கனவே உத்தரவிட்டுள்ளது. இருப்பினும் இன்னும் பல பள்ளிகளில் மாணவர்களே வகுப்பறைகள் மற்றும் கழிப்பறைகளை சுத்தம் செய்யும் பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்படுவது தொடர்ந்து நடைபெற்று தான் வருகிறது.

சிவகங்கை மாவட்டம் சிங்கம்புணரி அருகே மல்லாக்கோட்டையில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் பள்ளி இயங்கி வருகிறது. இந்த பள்ளியில் 100-க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனர். இங்கு பணிபுரியும் ஆசிரியை ஒருவரின் மேற்பார்வையில் மாணவர்கள் கழிவறைகளை சுத்தம் செய்த வீடியோ தற்போது சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

அதில், கழிவறையின் வெளிப்பகுதியில் ஆசிரியை நின்று கொண்டு இருக்கிறார். அப்போது, கை, கால்களில் எந்த ஒரு பாதுகாப்பு உபகரணங்களும் இல்லாமல் ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களை கழிவறைகளை கழுவச் சொல்கிறார். மாணவர்களும் அந்த கழிவறைகளை கழுவுகின்றனர். இந்த வீடியோ அந்தப் பள்ளியில் பயிலும் மாணவ, மாணவிகளின் பெற்றோர் மட்டுமல்லாமல், பொதுமக்களையும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கழிவறையைச் சுத்தம் செய்யும் மாணவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதே போன்று மாணவர்கள் தான் அந்த பள்ளியில் கழிவறைகளை சுத்தப்படுத்துகின்றனர் என்றும் கூறப்படுகிறது. இதனால் மாணவர்கள் எளிதில் நோய் தொற்றுக்கு ஆளாவதுடன் உடல்நலக் குறைவு ஏற்படும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது என்றும் பெற்றோர் தெரிவிக்கின்றனர்.

எனவே, மாணவர்களை கழிவறையை சுத்தப்படுத்தக் கூறிய ஆசிரியை மீது பள்ளி கல்வித் துறை அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பெற்றோர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர்.

