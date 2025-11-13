கரும்பலகையை பயன்படுத்தாமல் கணக்கு பாடம்? - ஆசிரியரின் அலட்சியத்தால் மாணவர்கள் கவலை
கணக்குப்பாடத்தைப் கரும்பலகையில் எழுதி விளக்கினால்தானே மாணவர்களுக்குப் புரியும். ஆனால் அவ்வாறு செய்யாமல் பாடம் நடத்தினால் மாணவர்கள் எப்படி மதிப்பெண்கள் பெற முடியும்? என பள்ளி மேலாண்மைக்குழு உறுப்பினர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
Published : November 13, 2025 at 10:56 PM IST
மதுரை: கரும்பலகையைப் பயன்படுத்தி கணக்கு முறைகளை சொல்லிக் கொடுப்பதேயில்லை என ஆசிரியை மீது மாணவர்களும், பெற்றோரும் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
உசிலம்பட்டி அருகே உள்ள அரசு கள்ளர் மேல்நிலைப்பள்ளியில் கணக்குப் பாடம் எடுக்கும் ஆசிரியர் வாரத்திற்கு இரண்டு நாட்கள் மட்டுமே வருவதாகவும், வந்தாலும் கரும்பலகையைப் பயன்படுத்தால் பாடநூலைப் பார்த்து வாசித்துவிட்டு மட்டுமே செல்வதாகவும் இதனால் பொதுத்தேர்வில் மதிப்பெண் எடுக்க இயலுமா? என்ற அச்சத்தில் மாணவ, மாணவியர் பள்ளிக்கூடம் சென்று வருகின்றனர்.
மதுரை மாவட்டம், உசிலம்பட்டி அருகே மதுரை - உசிலம்பட்டி சாலையில் வாலாந்தூரிலிருந்து சுமார் 8 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது பாப்பாபட்டி. இங்குள்ள அரசு கள்ளர் மேல்நிலைப்பள்ளியில் 6-ஆம் வகுப்பிலிருந்து, 12 ஆம் வகுப்பு வரை சுமார் 550க்கும் மேற்பட்ட மாணவ-மாணவியர் படித்து வருகின்றனர். 11, 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 296 பேர். உயிரியல் மற்றும் கணக்கியல் பயிலும் மாணவ, மாணவியர் மட்டும் 65 பேர்.
இங்கு பணியாற்றிய கணக்கு ஆசிரியர் பதவி உயர்வு பெற்று வேறொரு பள்ளிக்குச் சென்ற நிலையில், கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டிலிருந்து இன்பதென்றல் என்ற ஆசிரியை கணக்கு ஆசிரியராக மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு வகுப்பு எடுத்து வருகிறார். இந்நிலையில், அவர் கடந்தாண்டு கவுன்சிலிங் மூலமாக செக்காணூரணியிலுள்ள அரசு கள்ளர் மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு பணியிட மாற்றலாகி சென்றுவிட்டார்.
ஆனாலும், இந்த கல்வியாண்டு முதல் மாற்றுப் பணி நிமித்தம், பாப்பாபட்டி பள்ளியில் 2 நாட்கள், செக்காணூரணி பள்ளியில் 3 நாட்கள் என ஆசிரியர் பணியை மேற்கொண்டு வருகிறார். இந்நிலையில், இவர் பாப்பாபட்டி பள்ளிக்கு வரும் இரண்டு நாட்களிலும், கணக்குப் பாடத்தை முறையாக நடத்துவதில்லை எனவும், கரும்பலகையைப் பயன்படுத்தி கணக்கு முறைகளை சொல்லிக் கொடுப்பதேயில்லை எனவும் மாணவ, மாணவியரும் அவர்களின் பெற்றோரும் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
இதுகுறித்து அக்குறிப்பிட்ட பள்ளியின் பள்ளி மேலாண்மைக்குழு உறுப்பினராக உள்ள பேயம்பட்டியைச் சேர்ந்த ரேகா கூறுகையில், 'கரும்பலகையைப் பயன்படுத்தாமல் கணக்கு வகுப்பை எடுக்கிறார் என மாணவ, மாணவியர் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். கணக்குப்பாடத்தைப் பொறுத்தவரை கரும்பலகையில் எழுதி விளக்கினால்தானே மாணவர்களுக்குப் புரியும். ஆனால் அவ்வாறு செய்யாமல் பாடம் நடத்தினால் மாணவர்கள் எப்படி மதிப்பெண்கள் பெற முடியும்? இது குறித்து பள்ளித் தலைமையாசிரியரிடம் பெற்றோர் அனைவரும் சென்று முறையிட்டோம். ஆனால், இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை' என்கிறார்.
சடச்சிபட்டியைச் சேர்ந்த கனிகா என்ற பெண்மணி கூறுகையில், 'வாரத்திற்கு இரண்டு நாட்கள் மட்டும் கணக்குப் பாடம் எடுத்தால் பொதுத் தேர்வில் மாணவர்கள் எப்படி மதிப்பெண் பெறுவார்கள்? ஆகையால் முழு நேர ஆசிரியரை பாப்பாபட்டி பள்ளியில் பணி நியமனம் செய்ய வேண்டும். அப்போதுதான் அவர்களது எதிர்காலம் பாதுகாக்கப்படும்' என்றார்.
பள்ளி மேலாண்மைக்குழுவில் உறுப்பினராக உள்ள பெற்றோர் சிலரிடம் பேசியபோது, 'வாரத்தில் 2 நாட்கள் மட்டும் ஆசிரியர் வகுப்பெடுப்பார் என்பது மாணவர்களின் நலனை எப்படி கருத்தில் கொண்டதாகும்? ஆகையால் உடனடியாக கள்ளர் சீரமைப்புத்துறை தலையிட்டு, முழு நேர ஆசிரியரை இங்கு பணி நியமனம் செய்ய வேண்டும்' என்றனர்.
இதுகுறித்து மதுரையிலுள்ள கள்ளர் சீரமைப்புத்துறை இணை இயக்குநர் அலுவலகத்தைத் தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது, 'அக்குறிப்பிட்ட ஆசிரியருக்கு செக்காணூரணியிலுள்ள அரசு கள்ளர் மேல்நிலைப்பள்ளியில்தான் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் இடைக்கால ஏற்பாடாக வாரத்திற்கு 2 நாட்கள் பாப்பாபட்டி பள்ளிக்குச் சென்று வகுப்பெடுக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளார். ஆனால், ஆசிரியர் பாடம் எடுக்கும் முறை குறித்து மாணவ, மாணவியரும், பெற்றோரும், பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் மூலமாக எங்களுக்கு மனு அளித்தால் அதற்குரிய நடவடிக்கையை நாங்கள் மேற்கொள்வோம்' என்றனர்.