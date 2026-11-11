அரசு பள்ளி ஆசிரியரை தாக்கிய மாணவர்கள் - மயிலாடுதுறையில் அதிர்ச்சி சம்பவம்
ஆசிரியரை மாணவர்கள் தாக்கும் வீடியோ காட்சிகள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.
Published : November 11, 2026 at 8:59 PM IST
மயிலாடுதுறை: அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் முதுநிலை ஆசிரியர் ஒருவரை மாணவர்கள் தாக்கிய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம் குத்தாலம் தாலுகா எலந்தங்குடி வேழமுறித்தான் பேட்டையில் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி அமைந்துள்ளது. இங்கு முதுநிலை உயிரியல் ஆசிரியராக தஞ்சை மாவட்டம் திருவிடைமருதூரை சேர்ந்த சதீஷ் என்பவர் பணிபுரிந்து வருகிறார்.
இந்த சூழலில் அவருக்கும், அப்பள்ளியில் படிக்கும் பதினொன்றாம் வகுப்பு மாணவருக்கும் இடையே சில நாட்களுக்கு முன்பு சாதி தொடர்பாக பேசியதால் தகராறு ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இதனையடுத்து, மதிய உணவு இடைவேளையின்போது மாணவர்கள் சிலர் ஆசிரியர் சதீஷை ஒருமையில் பேசி கிண்டல் செய்ததாகத் கூறப்படுகிறது. இதனை ஆசிரியர் சதீஷ் கண்டித்ததுடன், மாணவர்கள் மீது புகார் அளிக்க தலைமை ஆசிரியர் அறைக்குச் சென்றுள்ளார்.
அப்போது அங்கு வந்த மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர் சதீஷுக்கும் இடையே தலைமை ஆசிரியர் முன்னிலையிலேயே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனை ஆசிரியர் சதீஷ் தனது செல்போனில் வீடியோ எடுக்க முயன்றுள்ளார்.
இதனைப் பார்த்த மாணவர்கள், ஆசிரியரை தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. அப்போது, அங்கிருந்த தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் பிற ஆசிரியர்கள் உடனடியாக தலையிட்டு ஆசிரியர் சதீஷை மீட்டுள்ளனர்.
இதுமட்டுமின்றி, மாணவர்கள் அவரது இரு சக்கர வாகனம் மற்றும் ஒரு பெண் ஆசிரியரின் வாகனம் ஆகியவற்றை அடித்து நொறுக்கியதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
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இந்த சம்பவத்தில் காயமடைந்த ஆசிரியர் சதீஷ், சிகிச்சைக்காக மயிலாடுதுறை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். தொடர்ந்து, தற்போது கும்பகோணம் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இச்சம்பவம் குறித்து பெரம்பூர் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், அப்பள்ளிக்கு சென்ற சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை போலீசார் மாணவர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கியுள்ளனர்.
இந்நிலையில், ஆசிரியரை மாணவர்கள் தாக்கும் வீடியோ காட்சிகள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.