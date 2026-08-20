ஆம்பூர் அரசு உதவிபெறும் கல்லூரியில் குறிப்பிட்ட பாடப்பிரிவுக்கு சேர்க்கை நிறுத்தம்; 2-வது நாளாக மாணவர்கள் போராட்டம்
மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் நடத்திய போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மாவட்ட செயலாளர் ஓம்பிரகாஷ் மற்றும் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் பங்கேற்று கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர்.
Published : August 20, 2026 at 2:39 PM IST
திருப்பத்தூர்: ஆம்பூரில் அரசு நிதியுதவி பெறும் கல்லூரியில், குறிப்பிட்ட பாடப்பிரிவில் மாணவர்கள் சேர்க்கை நடத்தாமல், அதனை கல்லூரி நிர்வாகம் நீக்க முயற்சிப்பதாகக் கூறி, மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் 2-வது நாளாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
ஆம்பூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட ரெட்டித்தோப்பு பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் அரசு நிதியுதவி பெறும் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி (Govt Aided), காலை வேளையில் அரசு சார்பிலும், மாலை வேளையில் தனியார் நிர்வாகம் சார்பில் வகுப்புகள் நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த கல்லூரியில், ஆம்பூர் சுற்றுவட்டாரத்தை சேர்ந்த மாணவர்கள் காலை வேளையில், (BA CORPORATE ECONOMICS, B.SC MATHEMATICS) ஆகிய பாடப்பிரிவுகளில், கல்லூரியில் சேர விண்ணப்பித்துள்ளனர். ஆனால் கல்லூரி நிர்வாகம் மாணவர்களின் விண்ணப்பத்தை நிராகரித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் கல்லூரி நிர்வாகத்திடம் கேட்டபோது, மாணவர் தேர்வு செய்த பாடப்பிரிவு கல்லூரியில் இல்லை எனவும், கல்லூரி நிர்வாகம் சார்பில் மாலையில் நடைபெறும் கல்லூரி வேளையில், வேறு பாடப்பிரிவுகளில் மாணவர்களை சேர்க்க கல்லூரி நிர்வாகம் வற்புறுத்துவதாவும் தெரிவித்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து மாணவர்களின் பெற்றோர்கள், குறிப்பிட்ட பாடப்பிரிவை (BA CORPORATE ECONOMICS, B.SC MATHEMATICS) கல்லூரியில் சேர்க்க வேண்டும் என நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது. அந்த வழக்கில் மாணவர்களை கல்லூரியில் குறிப்பிட்ட பாடப்பிரிவில் சேர்க்க நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தது.
ஆனால், நீதிமன்ற உத்தரவு பிறப்பித்த பின்னரும் கல்லூரி நிர்வாகம், குறிப்பிட்ட பாடப்பிரிவுகளில் மாணவர்கள் சேர்க்கை நடத்தவில்லை.
மேலும் அந்த பாடப்பிரிவுகளை நீக்கம் செய்ய கல்லூரி நிர்வாகம் முயற்சிப்பதாக கூறி, நேற்று (ஆக.19) கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் கல்லூரி முதல்வர் அறை மற்றும் கல்லூரி நுழைவு வாயில் முன்பு தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர். மேலும் கல்லூரி நிர்வாகத்திடம், பேசி உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தின் பேரில், பெற்றோர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் தற்காலிகமாக போராட்டத்தை கைவிட்டதாக தெரிவித்தனர்.
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இந்நிலையில், கல்லூரி நிர்வாகம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவில்லை எனக் கூறி இன்று இரண்டாவது நாளாக கல்லூரி வளாகத்தில், பெற்றோர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். மேலும், அவர்களுக்கு ஆதரவாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மாவட்ட செயலாளர் ஓம்பிரகாஷ் மற்றும் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் போராட்டத்தில் பங்கேற்று கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர்.