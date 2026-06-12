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அரசுக் கல்லூரி சேர்க்கையில் குளறுபடி; மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் போராட்டம்

சேலம் அரசு கலைக் கல்லூரி கலந்தாய்விற்கு வந்திருந்த மாணவர்கள் தங்களுக்கு மதிப்பெண் அதிகமாக இருந்தும் இடம் கொடுக்காமல் பணத்தை வாங்கிக்கொண்டு சீட் கொடுக்கிறார்கள் எனக் கூறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

சேலம் அரசு கலைக் கல்லூரி
சேலம் அரசு கலைக் கல்லூரி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 12, 2026 at 3:10 PM IST

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சேலம்: சேலம் அரசு கலைக் கல்லூரியில் மாணவர் சேர்க்கை கலந்தாய்வில் ஏற்பட்ட குளறுபடியால் கல்லூரியின் முதல்வரை முற்றுகையிட்டு மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

சேலம், வின்சென்ட் பகுதியில் அரசு கலைக் கல்லூரி (தன்னாட்சி) செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு சேலம் மாவட்டம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பல்வேறு மாவட்டங்களை சேர்ந்த 7000 மாணவர்கள் படித்து வருகின்றனர். இக்கல்லூரியில் வரும் கல்வி ஆண்டுக்கான மாணவர் சேர்க்கை கடந்த 8ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தமுள்ள 1,702 இடங்களுக்கு 25 ஆயிரம் மாணவர்கள் விண்ணப்பம் செய்திருந்தனர்.

இதனையடுத்து கல்லூரி முதல்வர் பிரேமலதா தலைமையில் பேராசிரியர்கள், உதவி பேராசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர் சேர்க்கை குழு கலந்தாய்வு பணியை மேற்கொண்டது. எம்பிசி, எஸ்சி, எஸ்டி மற்றும் பிசி ஆகிய பிரிவினருக்கு இடஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் மாணவர்கள் சேர்க்கை நடைபெற்று வருகிறது. அதன்படி 400 முதல் 300 வரையிலான கட் ஆஃப், 299 முதல் 175 வரையிலான கட் ஆஃப் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் சேர்க்கை நடைபெற்று வந்தது.

இதுவரை கடந்த மூன்று நாட்களாக நடந்த கலந்தாய்வில், ஆயிரம் மாணவர்கள் சேர்க்கப்பட்ட நிலையில், மேலும் 702 இடங்களுக்கான சேர்க்கை நேற்று நடைபெற்றது. இந்த கலந்தாய்விற்கு மதிப்பெண் அடிப்படையில் மாணவர்களை அழைக்கப்பட்டிருந்தனர்.

இதனையடுத்து நேற்று காலை 6 மணி முதல் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களுக்கு டோக்கன்கள் வழங்கப்பட்டு அவர்கள் காத்துக் கிடந்தனர். இந்நிலையில் மாலை 4 மணி அளவில் திடீரென இடங்கள் அனைத்தும் நிரப்பப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதனால் பெற்றோர்களும் மாணவர்களும் கடும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

சேலத்தில் மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் போராட்டம்
சேலத்தில் மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் போராட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனையடுத்து கலந்தாய்விற்கு வந்திருந்த பெற்றோர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் கல்லூரி முதல்வரை முற்றுகையிட்டு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு காவல் உதவி ஆணையர் அஸ்வினி தலைமையிலான போலீசார் வந்து மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களின் பெற்றோர்களிடம் சமரச பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது ’மதிப்பெண் அதிகமாக இருந்தும், எங்களுக்கு சீட் கொடுக்காமல் பணத்தை வாங்கிக்கொண்டு சீட் கொடுக்கிறார்கள்’ என்று அவர்கள் குற்றம்சாட்டினர்.

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மேலும் கல்லூரி முதல்வர் அறையின் முன்பு பெற்றோர்கள் அமர்ந்து தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலையில் அனைவரும் தங்களது விவரத்தை எழுதிக் கொடுக்குமாறும், அதனை பரிசீலனை செய்து சீட் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என போலீசார் தெரிவித்தனர். அரசுக் கல்லூரி கலந்தாய்வில் ஏற்பட்ட குளறுபடியால் மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டது அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

TAGGED:

SALEM COLLEGE ADMISSION ISSUE
சேலம் அரசு கலைக் கல்லூரி
மாணவர் சேர்க்கையில் குளறுபடி
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