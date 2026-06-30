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உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட மாணவி; இரவோடு இரவாக உடலை தகனம் செய்த பெற்றோர் - போலீசார் விசாரணை

பள்ளி மாணவி உயிரை மாய்த்துக் கொண்டதாக கூறப்படும் நிலையில், அவருடைய உடலை யாருக்கும் தெரியாமல் நிலத்திலேயே எரித்து தகனம் செய்துள்ளனர்.

உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட மாணவி- இரவோடு இரவாக உடல் தகனம்
உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட மாணவி- இரவோடு இரவாக உடல் தகனம் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 30, 2026 at 6:27 PM IST

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திருப்பத்தூர்: திருப்பத்தூர் மாவட்டம், வாணியம்பாடி அருகே 12ஆம் வகுப்பு மாணவி உயிரை மாய்த்துக் கொண்டதாக கூறப்படும் நிலையில், அவருடைய உடலை பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள், காவல் துறைக்கு தெரியாமல் நிலத்தில் எரித்து தகனம் செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம், வாணியம்பாடியை அடுத்த தும்பேரி ஊராட்சிக்கு உள்பட்ட பகுதியைச் சேர்ந்த தம்பதியின் மகள், தும்பேரியில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் 12-ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தார். அந்த மாணவி நேற்றிரவு, அவரது குடும்பத்திற்கு சொந்தமான விவசாய நிலத்தில் உள்ள கொட்டகையில் விபரீத முடிவை தேடிக் கொண்டதாக கூறப்படுகிறது.

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இதையடுத்து, மாணவியின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள், அம்பலூர் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் எதுவும் தெரிவிக்காமல், மாணவியின் சடலத்தை இரவோடு இரவாக தங்கள் சொந்த நிலத்திலேயே எரித்து தகனம் செய்துள்ளனர்.

இதுபற்றி தகவல் அறிந்த தும்பேரி கிராம நிர்வாக அலுவலர் காசிநாதன், அம்பலூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்தார். இதையடுத்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையைத் தொடங்கினர்.

மாணவி தகனம் செய்யப்பட்ட நிலம்
மாணவி தகனம் செய்யப்பட்ட நிலம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மாணவியின் பெற்றோர், உறவினர்கள் மற்றும் மாணவி படித்த பள்ளிக்குச் சென்று அவருடன் படித்த சக மாணவிகள், பள்ளி ஆசிரியர்கள் ஆகியோரிடம் காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

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பள்ளி மாணவி உயிரை மாய்த்துக் கொண்டதாக கூறப்படும் நிலையில், அவருடைய உடலை யாருக்கும் தெரியாமல் பெற்றோரே நிலத்தில் எரித்து தகனம் செய்துள்ள சம்பவம், போலீசாருக்கு பல்வேறு சந்தேகங்களை எழுப்பி உள்ளது. இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

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BODY CREMATED ON THE LAND
POLICE INVESTIGATION
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