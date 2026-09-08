நீட் தேர்வு மதிப்பெண் குறைவால் மாணவர் விபரீத முடிவு - மத்திய அரசுக்கு மாணிக்கம் தாகூர் கண்டனம்
மாணவர்களின் தொடர் மரணங்களை ஒரு தீவிரமான பிரச்சனையாகவே கருதாமல் மத்திய பாஜக அரசு செயல்பட்டு வருவதாக மாணிக்கம் தாகூர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 8, 2026 at 5:23 PM IST
சென்னை: பல்லாவரத்தில் நீட் தேர்வு மதிப்பெண் குறைவால் பிளஸ் 2 மாணவர் விபரீத முடிவை எடுத்து கொண்டதற்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னையை அடுத்த பல்லாவரத்தை சேர்ந்தவர் பிரபாகரன். இவர் விளம்பர நிறுவனம் நடத்தி வருகிறார். இவரது மகன் சாய் அபினவ் (வயது 18). இவர் பல்லாவரத்தில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் பிளஸ்-2 படித்து முடித்துள்ளார்.
இதையடுத்து மருத்துவப் படிப்பில் சேர வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தில் இருந்த சாய் அபினவ் நீட் தேர்வை இரண்டு முறை எழுதியதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் அவர் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு மதிப்பெண் கிடைக்கவில்லை எனவும் கூறப்படுகிறது.
இதனால் கடந்த சில நாட்களாக அவர் மன அழுத்தத்தில் இருந்து வந்ததாக தெரிகிறது. இந்த நிலையில் வீட்டில் பெற்றோர் இல்லாத நேரத்தில் சாய் அபினவ் தனது படுக்கை அறையில் விபரீத முடிவை எடுத்துக் கொண்டதாக முதல்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
பல்லாவரத்தில் நீட் தேர்வு அழுத்தத்தால் தம்பி சாய் அபினவ் தற்கொலை செய்து கொண்ட செய்தி மிகுந்த வேதனையளிக்கிறது.— Manickam Tagore .B🇮🇳மாணிக்கம் தாகூர்.ப (@manickamtagore) September 8, 2026
"இனி ஒரு உயிர்கூட நீட் தேர்வால் போகக்கூடாது" என்று மக்கள் மன்றத்தில் நாங்கள் தொடர்ந்து குரல் எழுப்பி போராடி வருகிறோம். ஆனால், கல்நெஞ்சம் கொண்ட @narendramodi அரசு அதை…
வெளியே சென்றிருந்த பெற்றோர் வீட்டிற்கு திரும்பி வந்து பார்த்த போது மகன் உயிரிழந்த நிலையில் இருப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர். இது குறித்து உடனடியாக பல்லாவரம் காவல் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்ற காவல் துறையினர் மாணவரின் உடலை மீட்டு, பிரேதப் பரிசோதனைக்காக தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும், இது தொடர்பாக பல்லாவரம் காவல் துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மாணவரின் தற்கொலைக்கான காரணம் குறித்து குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களிடம் காவல் துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர். இந்த நிலையில், நீட் தேர்வு மதிப்பெண் குறைவால் மனஅழுத்தம் காரணமாக மாணவர் உயிரிழந்த சம்பவம் பல்லாவரம் பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த சம்பவம் குறித்து தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவரும், மக்களவை உறுப்பினருமான மாணிக்கம் தாகூர் தனது எக்ஸ் வலைதளப் பக்கத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், " இனி ஒரு உயிர் கூட நீட் தேர்வால் போகக் கூடாது என்று மக்கள் மன்றத்தில் நாங்கள் தொடர்ந்து குரல் எழுப்பி போராடி வருகிறோம். ஆனால், கல் நெஞ்சம் கொண்ட பிரதமர் மோடி தலைமையிலான அரசு அதை ஒரு துளியும் காது கொடுத்துக் கேட்கத் தயாராக இல்லை. இன்னும் எத்தனை மாணவர்களின் ரத்தம் இந்த பாஜக அரசுக்குத் தேவைப்படுகிறது. மாணவர்களின் தொடர் மரணங்களை ஒரு தீவிரமான பிரச்சனையாகவே கருதாமல், தமிழ்நாட்டின் நியாயமான குரலைத் தொடர்ந்து அலட்சியப்படுத்திவரும் மக்கள் விரோத பாஜக அரசை வன்மையாகக் கண்டிக்கிறேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல
வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை தொலைபேசி மூலமாக +91 44 2464 0050, +91 44 2464 0060, இமெயில் மூலமாக help@snehaindia.org தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.