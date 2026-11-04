தவறு செய்துவிட்டு நீதிமன்றத்தில் அனுதாபம் தேட கூடாது; மாணவர்கள் தொடர்ந்த வழக்கில் நீதிமன்றம் காட்டம்
தேர்வுக்கான விதிமுறைகள் கட்டாயமானவை என்றும், அவற்றை உயர்நீதிமன்றம் தளர்த்த முடியாது என்றும் உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்கெனவே தெளிவுபடுத்தியுள்ளதாக உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் சுட்டிக்காட்டினர்.
Published : November 4, 2026 at 8:01 PM IST
சென்னை: நீட் தேர்வு விண்ணப்பத்தில் தவறு செய்த மாணவர்கள் நீதிமன்றத்தில் அனுதாபம் தேடுவதை அனுமதிக்க முடியாது என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
இளநிலை மருத்துவப் படிப்புக்காக 2024 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற நீட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்த 6 மாணவர்கள், தாங்கள் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பை (OBC) சேர்ந்தவர்கள் என்ற போதிலும், விண்ணப்பத்தில் தவறுதலாக பொதுப்பிரிவை (General) தேர்வு செய்துவிட்டதாகக் கூறி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடர்ந்தனர்.
அதில், தங்களது பிரிவை ஓபிசி என மாற்றி, மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான கலந்தாய்வில் பங்கேற்க அனுமதிக்க வேண்டும் என அவர்கள் கோரினர்.
இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் எஸ்.எம்.சுப்பிரமணியம் மற்றும் ஆர்.ராஜேஷ் விவேகானந்தன் அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, மனுதாரர்கள் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், விண்ணப்பத்தில் ஏற்பட்டது தவறுதலான பிழை என்றும், மாணவர்களிடம் உரிய ஓபிசி சான்றிதழ்கள் இருப்பதாகவும் வாதிட்டார். மேலும், இதே போன்ற விவகாரத்தில் 2020-ஆம் ஆண்டு உயர் நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியதையும், சிறிய தவறுகளை மன்னிக்கலாம் என்ற உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பையும் சுட்டிக்காட்டினார்.
ஆனால், தேசிய தேர்வு முகமை தரப்பில் ஆஜரான கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் ஏ.ஆர்.எல்.சுந்தரேசன், நீட் தேர்வு விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிரிவை மாற்ற முடியாது எனத் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக வாதிட்டார்.
விண்ணப்பங்களை திருத்துவதற்கு தேர்வுக்கு முன்னரும், தேர்வுக்குப் பின்னர் முடிவுகள் வெளியாவதற்கு முன்னரும் என 2 வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டன. அந்த வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்தத் தவறியவர்கள், முடிவுகள் வெளியான பிறகு பிரிவை மாற்றக் கோர முடியாது என்றும் தெரிவித்தார்.
வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சமூகப் பிரிவை மாற்றுவது சாதாரண பிழையாகக் கருத முடியாது. அகில இந்திய அளவில் நடத்தப்படும் போட்டித் தேர்வில் இதற்கு அனுமதி வழங்கினால், தேர்வு மற்றும் தரவரிசைப் பட்டியலின் நம்பகத்தன்மை பாதிக்கப்படும்.
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மேலும், விண்ணப்பதாரர்களுக்கு திருத்தம் செய்ய இரண்டு வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டும் அவற்றைப் பயன்படுத்தாத நிலையில், தேர்வு முடிவுகள் வெளியான பிறகு மாற்ற கோருவது ஏற்கத்தக்கதல்ல.
தேர்வுக்கான விதிமுறைகள் கட்டாயமானவை என்றும், அவற்றை உயர் நீதிமன்றம் தளர்த்த முடியாது என்றும் உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்கெனவே தெளிவுபடுத்தியுள்ளதை சுட்டிக் காட்டிய நீதிபதிகள், மாணவர்களிடம் அனுதாபம் காட்டுவதற்காக விதிமுறைகளை மீறினால், அவற்றை முறையாகப் பின்பற்றிய மற்ற மாணவர்களின் உரிமைகள் பாதிக்கப்படும் எனக் கூறி மனுவை தள்ளுபடி செய்தனர்.