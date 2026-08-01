'கணிதம் கடினம்' என்ற எண்ணத்தை விடாமுயற்சியால் மாற்றிக்காட்டிய பள்ளி மாணவன்; ஆட்சியர் வாழ்த்து
தனது சாதனைக்குத் தாயின் ஊக்கமே முக்கியமான காரணம் என்று மாணவன் ஸ்ரீ வர்ஷன் உருக்கத்துடன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 1, 2026 at 8:52 PM IST
சிவகங்கை: ஒன்று முதல் பத்து வரை உள்ள வாய்ப்பாடுகளை வெறும் 1 நிமிடம் 46 வினாடிகளில் தலைகீழாக கூறி இந்தியன் புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸில் இடம் பிடித்த மாணவன் ஸ்ரீ வர்ஷன், ஆட்சியரிடம் வாழ்த்து பெற்றார்.
சிவகங்கை மாவட்டம், மீனாட்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த எலக்ட்ரீசியன் திருப்பதி- வனிதா தம்பதியரின் மகன் ஸ்ரீ வர்ஷன். இவர் சிவகங்கையில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் மழலையர் மற்றும் தொடக்கப் பள்ளியில் 4-ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். சிறு வயதிலிருந்தே எழுத்துக்கள், எண்கள் மற்றும் மனப்பாடப் பயிற்சிகளில் ஆர்வம் காட்டிய ஸ்ரீ வர்ஷன், பள்ளியில் ஆசிரியர்கள் கற்றுக் கொடுத்த ஆங்கில எழுத்துக்கள், எண்கள் மற்றும் கணித வாய்ப்பாடுகளை நுணுக்கமாகப் பயின்று வந்துள்ளார்.
எனினும், கணித வாய்ப்பாடுகளை நினைவில் வைத்துக் கொள்வது ஆரம்பத்தில் தனக்குச் சிரமமாக இருப்பதாக ஸ்ரீ வர்ஷன், தனது தாயிடம் தெரிவித்துள்ளார். மகனின் தயக்கத்தையும், சவாலையும் புரிந்துக் கொண்ட தாய் வனிதா, கணிதத்தைப் பயப்பட வேண்டிய பாடமாக நினைக்காமல், தொடர்ந்து பயிற்சி செய்தால் எளிதாகக் கற்றுக் கொள்ள முடியும் எனக்கூறி ஊக்கமளித்துள்ளார். இதனால் உற்சாகமடைந்த ஸ்ரீ வர்ஷன், தினமும் வாய்ப்பாடுகளைப் பிழையின்றிக் கூறும் பயிற்சியில் ஈடுபட்டார்.
இதையடுத்து இந்தியன் புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் நிறுவனம் நடத்திய சாதனை முயற்சியில் பங்கேற்ற ஸ்ரீ வர்ஷன், ஒன்று முதல் பத்து வரை உள்ள வாய்ப்பாடுகளை வெறும் 1 நிமிடம் 46 வினாடிகளில் தலைகீழாகக் கூறி உலக சாதனை படைத்தார். அவரது திறமையையும், நேரச் சாதனையையும் அங்கீகரித்த நிறுவனம் ஸ்ரீ வர்ஷனுக்கு சாதனை சான்றிதழை வழங்கி கௌரவித்தது.
தமிழ்நாட்டிற்கும், சிவகங்கை மாவட்டத்திற்கும் பெருமை சேர்த்த மாணவன் ஸ்ரீ வர்ஷனை சக மாணவர்கள், மாணவர்களின் பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்கள், பொதுமக்கள் என அனைத்து தரப்பினரும் வெகுவாகப் பாராட்டி வருகின்றனர். தொடர்ந்து சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆகாஷை நேரில் சந்தித்த ஸ்ரீ வர்ஷன், தனது சாதனைச் சான்றிதழைக் காண்பித்து வாழ்த்து பெற்றார். மாணவனின் நினைவாற்றல், முயற்சி மற்றும் தன்னம்பிக்கையைப் பாராட்டிய ஆட்சியர், கல்வியிலும் சிறந்து விளங்கி பல்வேறு சாதனைகளைப் படைக்க வாழ்த்தினார்.
தனது சாதனைக்குத் தாயின் ஊக்கமே முக்கிய காரணம் என்று தெரிவித்த ஸ்ரீ வர்ஷன், பயிற்சி அளித்த ஆசிரியர்களுக்கும், ஆதரவு வழங்கிய பள்ளி நிர்வாகத்திற்கும் நன்றி தெரிவித்தார். 'கணிதம் கடினம்' என்ற எண்ணத்தை விடாமுயற்சியால் மாற்றி உலக சாதனை படைத்த அவரது வெற்றி, மற்ற மாணவர்களுக்கும் நம்பிக்கையூட்டும் முன்மாதிரியாக அமைந்துள்ளது.