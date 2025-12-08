ETV Bharat / state

முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கொடுத்த தைரியம் தான் - நீதிபதிக்கு எதிராக கோஷம் எழுப்பிய எம்எல்ஏ மகன் பேட்டி

திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான வழக்கின் தீர்ப்பில் தனது சொந்த கருத்துக்களை நீதிபதி சுவாமிநாதன் இணைத்து எழுதியது போல் எனக்கு மனதில் பட்டது என கோஷம் எழுப்பிய எம்எல்ஏ மகன் கூறியுள்ளார்.

நீதிபதிக்கு எதிராக கோஷம் எழுப்பிய எம்எல்ஏ மகன்
நீதிபதிக்கு எதிராக கோஷம் எழுப்பிய எம்எல்ஏ மகன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 8, 2025 at 6:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

தூத்துக்குடி: முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கொடுத்த தைரியத்தில் தான் நீதிபதிக்கு எதிராக கோஷம் எழுப்பினேன் என நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதனுக்கு எதிராக கோஷம் எழுப்பிய திமுக எம்எல்ஏ மகன் கூறியுள்ளார்.

பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக இன்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சென்னையில் இருந்து விமான மூலமாக மதுரை விமான நிலையம் வந்தடைந்தார். அப்போது மதுரை விமான நிலையத்தில் திமுக தொண்டர்கள் கோஷங்கள் எழுப்பி ஸ்டாலினை வரவேற்றனர். அந்த சமயத்தில் திமுக விளாத்திகுளம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்க்கண்டேயன் மகனும், டெல்லியில் சட்டக் கல்லூரியில் 4ஆம் ஆண்டு படித்து வரும் மாணவருமான அக்சய் திடீரென சர்ச்சைக்குரிய வகையில் கோஷம் போட தொடங்கினார்.

அதாவது, திருப்பரங்குன்றம் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பாக நீதிபதி ஜி ஆர் சுவாமிநாதன் வழங்கிய தீர்ப்புக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, நீதிபதிக்கு எதிராக சர்ச்சைக்குரிய வகையில் கோஷம் எழுப்பினார். அவரை உடனடியாக போலீசார் அப்புறப்படுத்தினர். இதனால் மதுரை விமான நிலையத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

இதனைத்தொடர்ந்து தூத்துக்குடி மாவட்டம் எட்டயபுரத்தில் கோஷம் எழுப்பிய மாணவர் அக்சய் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், ”தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இந்த நாட்டின் குரலாக, பாதுகாப்பு கவசமாக இருக்கிறார். அவருடைய குரல்தான் இந்த மாநிலத்தையும், இந்தியாவையும் வரக்கூடிய காலங்களில் காப்பாற்ற முடியும். பாசிச மற்றும் தனது சொந்த கருத்துக்களை நீதிபதி சுவாமிநாதன் திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான வழக்கின் தீர்ப்பில் இணைத்து எழுதியது போல் என் மனதில் பட்டது.

மேலும் அவர் ஒரு நிகழ்ச்சியில் அந்த கருத்துக்கள் தொடர்பாக பேசியிருந்தார். அந்த தீர்ப்பின் மூலம் என்னால் தீபத்தை ஏற்ற முடியவில்லை. நான் வந்துள்ள இந்த மன்றத்தில் தீபத்தை ஏற்றி விடுவேன் என்று நீதிபதி சுவாமிநாதன் கூறியிருந்தார். அவரது அந்த பேச்சைக் கேட்டு நான் மிகவும் வேதனை அடைந்தேன். இதனையொட்டி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஒரு புரட்சிகரமான ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டு இருந்தார். 'நாம் நீதிமன்றத்திற்கு எதிராக இதனை செய்வோம். அதனால் வரக்கூடிய பின் விளைவுகளை பார்த்துக் கொள்ளலாம்' என்று கூறியிருந்தார்.

இதையும் படிங்க: முதல்வர் வருகையின்போது சர்ச்சைக்குரிய கோஷம்: திமுக எம்எல்ஏ மகனின் வாயை மூடி அழைத்துச் சென்ற போலீசார்

அந்த வகையில் முதலமைச்சர் கொடுத்த தைரியத்தில் தான் நான் நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதனுக்கு எதிராக கோஷத்தை எழுப்பினேன். ஊழல் என்பது பணத்தால் மட்டும் கிடையாது, கருத்துக்களாலும் ஆகக் கூடியது. விளாத்திகுளம் தொகுதி மக்கள் மற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள் சார்பில் நீதிபதி ஜி ஆர் சுவாமிநாதன் மீது நாடாளுமன்றம் மூலமாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கனிமொழி எம்பியிடம் கோரிக்கை மனு வழங்கியுள்ளோம்" என்றார்.

TAGGED:

JUDGE GR SWAMINATHAN
MADURAI MK STALIN VISIT
ஜி ஆர் சுவாமிநாதன்
திருப்பரங்குன்றம்
STUDENT SLOGAN AGAINST JUDGE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.