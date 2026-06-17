கோவையில் நீட் மறுதேர்வுக்குத் தயாராகி வந்த மாணவி விபரீத முடிவு
உயிர்ப்பலிகள் இனிமேலும் தொடராமல் இருக்க மத்திய அரசு நீட் தேர்வை உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாவட்டச் செயலாளர் சி.பத்மநாபன் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
Published : June 17, 2026 at 4:55 PM IST
கோவை: கோவையில் நீட் நுழைவுத் தேர்வுக்கு தயாராகி வந்த 19 வயது மாணவி வலி நிவாரணி மருந்து குடித்து விபரீத முடிவை தேடிக் கொண்ட சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
கோவை மாவட்டம், கோவைப்புதூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் செந்தில் பிரபு. இவர், சிஐடியு டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் சங்க பொதுச் செயலாளராக உள்ளார். இவரது மகள் அனு கீர்த்தனா(19), மருத்துவப் படிப்புக்கான நீட் நுழைவு தேர்வுக்கு தயாராகி வந்தார்.
முதல்முறை நீட் தேர்வு எழுதி பி.டி.எஸ். படிக்க வாய்ப்பு பெற்ற நிலையில், மீண்டும் அனு கீர்த்தனா நீட் தேர்வு எழுதி இருந்தார். ஆனால் நீட் வினாத்தாள் கசிந்ததாக வெளியான புகாரால் அந்த நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டு, மறு தேர்வு அறிவிக்கப்பட்டது.
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இந்நிலையில், நீட் மறுதேர்வு ஜூன் 21-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்வுக்காக அனு கீர்த்தனா தயாராகி வந்த நிலையில் இன்று அதிகாலை 2 மணியளவில் தனது சித்தப்பாவிற்கு தன்னால் எதிர்பார்த்த அளவு தேர்வுக்கு தயாராக முடியவில்லை எனவும், அதனால் தொடர்ந்து மனஅழுத்தத்தில் இருப்பதாகவும் வாட்ஸ் அப்பில் தகவல் அனுப்பி உள்ளார்.
அதைத் தொடர்ந்து வீட்டில் அவர் விபரீத முடிவுக்கு முயன்றார். அந்த வாட்ஸ்அப் தகவலைக் கண்ட அவரது சித்தப்பா, வீட்டில் இருந்தவர்களுக்கு தகவல் அளித்ததோடு விரைந்து வந்து அனு கீர்த்தனாவை மீட்டு கோவை கணபதி அருகே உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்த்துள்ளனர். தொடர் சிகிச்சையில் இருந்த மாணவி அனுகீர்த்தனா சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
இதையடுத்து அவரது உடல் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக கோவை இ.எஸ்.ஐ. மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சம்பவம் தொடர்பாக, மாணவியின் தந்தை செந்தில் பிரபு அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் குனியமுத்தூர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாவட்டச் செயலாளர் சி.பத்மநாபன் கூறுகையில், "எங்கள் கட்சிக் குடும்பத்தை சேர்ந்த டாஸ்மாக் பணியாளர் செந்தில் பிரபுவின் மகள் அனு கீர்த்தனா, நீட் தேர்வுக்காகத் தன்னை தீவிரமாக தயார்படுத்தி வந்துள்ளார். யாரும் எதிர்பாராத வகையில் வினாத்தாள் கசிவு என்ற காரணத்தைச் சொல்லி மத்திய அரசு நீட் தேர்வை ரத்து செய்தது. இதனால், கடுமையான மனஉளைச்சலுக்கு ஆளான மாணவி விபரீத முடிவை தேடிக் கொண்டார்.
21 லட்சம் மாணவர்கள் எழுதிய நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டதால், நாடு முழுவதும் மாணவர்கள் கடுமையான மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.
நீட் தேர்வு என்பது 60,000 கோடி ரூபாய் பணம் புழங்கும், தனியார் கொள்ளை அடிப்பதற்கான வழியாக மாறியுள்ளது. இதுபோன்ற உயிர்ப்பலிகள் இனிமேலும் தொடராமல் இருக்க மத்திய அரசு நீட் தேர்வை உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தினார்.
மார்க்சிஸ்ட் ஆர்ப்பாட்டம்: நீட் தேர்வு ஏற்படுத்திய மனஉளைச்சல் காரணமாக மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்டதை கண்டித்து கோவை ESI மருத்துவமனை முன்பு டாஸ்மாக் பணியாளர்கள் மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
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