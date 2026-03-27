அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த பேராசிரியர் சஸ்பெண்ட்

அண்ணா பல்கலைக்கழக வளாகத்தின் முன்பாக குவிந்த இந்திய மாணவர் சங்கத்தினர், பாதிக்கப்பட்ட தங்களது தோழிக்கு நியாயம் வழங்க வேண்டும் என்று கூறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

Published : March 27, 2026 at 3:35 PM IST

சென்னை: மாணவி அளித்த பாலியல் புகாரின் அடிப்படையில் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியரை சஸ்பெண்ட் செய்து பல்கலைக்கழகப் பதிவாளர் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்.

சர்வதேச அளவிலான தரவரிசைப் பட்டியலிலும், தேசிய கல்வி நிறுவனங்கள் தரவரிசைப் பட்டியலிலும், சென்னை கிண்டியில் உள்ள அண்ணா பல்கலைக்கழகம் இடம்பிடித்து அசத்தியுள்ளது. தமிழ்நாட்டின் பழமையான இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்ற மாணவ, மாணவிகள், உலகின் முன்னணி தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். அப்போதைய முதலமைச்சர் அண்ணாவால் தொடங்கப்பட்ட இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் தற்போது ஆயிரக்கணக்கான மாணவ, மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் பணிபுரிந்து வரும் பேராசிரியர் ஞானவேல் பாபு மீது மாணவி ஒருவர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். அந்த புகார் மனுவில், "சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் பணிப்புரிந்து வரும் பேராசிரியர் ஞானவேல் பாபு, தனக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாகவும், உள்தேர்வுகளில் குறைந்த மதிப்பெண்கள் வழங்கப்பட்டதாகவும் குறிப்பிட்டிருந்தார். மேலும், காவல் ஆணையர் அலுவலகத்திலும் மாணவி புகார் அளித்துள்ளார்.

இதனிடையே, இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அண்ணா பல்கலைக்கழக வளாகத்தின் முன்பாக குவிந்த இந்திய மாணவர் சங்கத்தினர், பாதிக்கப்பட்ட தங்களது தோழிக்கு நியாயம் வழங்க வேண்டும் என்று கூறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இந்நிலையில், அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் போக்சோ விசாரணைக் குழுவின் தலைவர் தலைமையில் முதல்கட்ட விசாரணை நடத்தப்பட்டது.

இதன் தொடர்ச்சியாக, விசாரணைக்கு பாதிப்பு இல்லாத வகையில் பேராசிரியர் ஞானவேல்பாபு சஸ்பெண்ட்டை செய்து பல்கலைக்கழகத்தின் பதிவாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த சம்பவம் பல்கலைக்கழகத்தில் பயிலும் மாணவ, மாணவிகள் மத்தியில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

