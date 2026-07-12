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அறிவியல் பட்டப்படிப்புகளில் மாணவர் சேர்க்கை குறைந்து வருகிறது - தென்னிந்திய தேர்வுக் குழு உறுப்பினர் டாக்டர்.ராஜேந்திரன்

'DBT Star College Scheme' திட்டத்தின் மூலம் கல்லூரிகளில் கல்வி மற்றும் ஆய்வுக்கான கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்படுத்தப்படுகின்றன.

தென்னிந்திய தேர்வுக் குழு உறுப்பினர் டாக்டர்.ராஜேந்திரன் பேட்டி
தென்னிந்திய தேர்வுக் குழு உறுப்பினர் டாக்டர்.ராஜேந்திரன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 12, 2026 at 4:30 PM IST

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தேனி: கடந்த சில ஆண்டுகளாக அறிவியல் பட்டப்படிப்புகளில் மாணவர் சேர்க்கை குறைந்து வருவதாக தென்னிந்திய தேர்வுக் குழு உறுப்பினர் டாக்டர்.ராஜேந்திரன் வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.

இந்திய அரசின் உயிரித் தொழில்நுட்பத் துறை செயல்படுத்தும் 'DBT Star College Scheme' திட்டத்தின் கீழ் தேனி மாவட்டம், பெரியகுளம் பகுதியில் உள்ள ஜெயராஜ் அன்னபாக்கியம் மகளிர் கல்லூரி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தினை இந்திய அரசின் உயிரித் தொழில்நுட்பத் துறையின் ஆலோசகர் டாக்டர்.கரிமா குப்தா, புதுடெல்லியில் இருந்து காணொளி வாயிலாகத் தொடங்கி வைத்தார்.

இத்திட்டத்தின் மூலம் அறிவியல் துறைகளில் ஆய்வக வசதிகளை மேம்படுத்துதல், திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சிகள் வழங்குதல், ஆராய்ச்சி சார்ந்த செயல்பாடுகளை வலுப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகளுக்கு நிதி உதவி வழங்கப்படுகிறது.

இந்தத் திட்டத்தில் ஜெயராஜ் அன்னபாக்கியம் மகளிர் கல்லூரி தேர்வு செய்யப்பட்டிருப்பது, அக்கல்லூரியின் அறிவியல் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நடவடிக்கைகளை மேலும் வலுப்படுத்துவதோடு, மாணவர்கள் உயர்தர அறிவியல் கல்வி மற்றும் ஆய்வகப் பயிற்சிகளைப் பெறுவதற்கான சிறந்த வாய்ப்பை உருவாக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

ஜெயராஜ் அன்னபாக்கியம் மகளிர் கல்லூரி
ஜெயராஜ் அன்னபாக்கியம் மகளிர் கல்லூரி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த தொடக்க விழாவில் தென்னிந்திய தேர்வுக் குழு உறுப்பினர் டாக்டர்.ராஜேந்திரன் கலந்து கொண்டு மாணவர்களிடையே உரையாற்றினார். அப்போது அவர், "இந்தியாவில் அடிப்படை அறிவியல் ஆராய்ச்சி படிப்புகளை மேற்கொள்வதற்காக மத்திய அரசு, இந்த திட்டத்தின் கீழ் அனைத்து வழிகளையும் செய்து வருவதால் மாணவிகள் பயன்பெற வேண்டும்" என்று வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த தென்னிந்திய தேர்வுக் குழு உறுப்பினர் டாக்டர்.ராஜேந்திரன், "இத்திட்டம் மத்திய அரசின் உயிரித் தொழில்நுட்பத் துறையால் செயல்படுத்தப்படும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த திட்டமாகும். கடந்த சில ஆண்டுகளாக அறிவியல் பட்டப்படிப்புகளில் மாணவர் சேர்க்கைத் தொடர்ந்து குறைந்து வருகிறது. குறிப்பாக, இயற்பியல், உயிரியல் உள்ளிட்ட அடிப்படை அறிவியல் பாடப்பிரிவுகளில் சேரும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை சரிவடைந்துள்ள நிலையில், பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பப் படிப்புகளில் மாணவர்கள் அதிகளவில் சேர்ந்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலையை மாற்றி அறிவியல் படிப்புகளின் மீதான மாணவர்களின் ஆர்வத்தை அதிகரித்து, அறிவியல் கல்விக்கு முன்னுரிமை வழங்கும் நோக்கத்திலேயே இந்தத் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் கல்லூரிகளில் கல்வி மற்றும் ஆய்வுக்கான கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்படுத்தப்படுகின்றன. நவீன ஆய்வக உபகரணங்கள் வாங்கப்படுவதன் மூலம் மாணவர்களுக்கு செயல்முறைப் பயிற்சி அதிகரிக்கப்படுகிறது. மேலும், அவர்களின் திறன் மேம்பாடு ஊக்குவிக்கப்படுவதுடன், இளங்கலைப் படிக்கும் நிலையிலேயே ஆராய்ச்சி மனப்பக்குவம் உருவாக்கப்படுவதற்கும் இந்தத் திட்டம் வழிவகுக்கிறது.

இந்தத் திட்டத்தின் முதல் கட்டம் தற்போது இந்த கல்லூரியில் தொடங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், எதிர்காலத்தில் மேலும் பல முன்னேற்றங்களை அடைவதற்கும், அறிவியல் இளங்கலைப் படிப்புகளில் மாணவர் சேர்க்கையை அதிகரிப்பதற்கும் இந்தத் திட்டம் முக்கிய பங்காற்றும். குறிப்பாக, கிராமப்புற மாணவ, மாணவிகளின் கல்வித் தரத்தையும், வாழ்க்கைத் தரத்தையும் உயர்த்தும் வகையில் இந்தச் சிறப்பு திட்டம் கல்லூரியில் செயல்படுத்தப்படுவது ஒரு வரப்பிரசாதமாகும்.

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எனவே, மாணவர்கள் மட்டுமின்றி கல்வியாளர்கள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட அனைவரும் இந்தத் திட்டத்தின் பயன்களை முழுமையாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்" என்று வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

TAGGED:

அறிவியல் பட்டப்படிப்பு
மாணவர் சேர்க்கை
THENI WOMENS COLLEGE
STUDENTS
DBT STAR COLLEGE SCHEME

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