தமிழ்நாட்டில் அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை குறைந்துள்ளது - வைரமுத்து வேதனை
தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிகராக அரசு பள்ளிகளில் வசதிகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசுக்கு கோரிக்கை வைப்பதாக வைரமுத்து தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 1, 2026 at 6:49 PM IST
மதுரை: தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு பள்ளிகளில் மாணவர்கள் சேர்க்கை குறைந்துள்ளதாக புள்ளி விபரங்கள் வந்துள்ளது, வேதனை அளிப்பதாக கவிஞர் வைரமுத்து தெரிவித்துள்ளார்.
மதுரை கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலக வளாகத்தில், வெற்றித் தமிழர் பேரவையின் முதலாம் ஆண்டு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் கவிஞர் வைரமுத்து கலந்து கொண்டு பேசுகையில், "மாநகராட்சி பள்ளி மாணவர்கள் மேடைக்கு வந்து பரிசு பெற்றபோது இவர்கள்தான் நம் உறவினர்கள், இவர்களின் பெற்றோர்கள்தான் நம் பங்காளிகள் என்று நினைக்கிறேன்.
பணக்காரர்கள் படிப்பதற்கு மாஸ்கோ இருக்கிறது; டெல்லி இருக்கிறது; சென்னை இருக்கிறது. எங்கள் ஏழை மாணவர்கள் கல்வி கட்டணம் கூட செலுத்துவதற்கு வாய்ப்பு இல்லாத அடித்தட்டு மக்கள் மாநகராட்சி பள்ளி அரசு பள்ளியை நாடுகிறார்கள்.
ஆனால், இந்த ஆண்டு வந்திருக்கிற புள்ளி விபரங்கள் மகிழ்ச்சியாக இல்லை. இந்த ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் அரசு பள்ளிகளில் சேரும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை சடசடவென்று சரிந்து இருக்கிறது என்று ஒரு குறிப்பு வருகிறது. அது சரியக்கூடாது
தனியார் பள்ளிகளில் இருக்கும் வசதிகள், பிள்ளைகளுக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் சுகாதார பாதுகாப்பு இவை அனைத்தையும் அரசு பள்ளிகளிலும், மாநகராட்சி பள்ளிகளிலும் ஏற்படுத்திக் கொடுப்பதுதான் ஒரு ஆட்சியின் முதல் கடமை என்று உறுதியாக நம்புகிறேன்.
இந்த நாட்டின் முதல் குடிமகனாக இருந்த அப்துல் கலாம் ஐயா, தமிழ் வழியில் கல்வி பயின்றவர். தமிழில் என்ன இருக்கிறது என கேட்கிறீர்களே தமிழில் ஒரு ஜனாதிபதியே இருக்கிறார். தமிழில் வரலாறு இருக்கிறது தமிழை குறைத்து சொல்லக் கூடிய ஒரு சமூகம் இருந்தால் அந்த சமூகம் அழிந்தே போகட்டும்.
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தாய்மொழியை இழக்கிற சமூகம் இந்த நாட்டிற்கு தேவையில்லை. தாயை மதிக்கிறவனும் தாய் மொழியை மதிக்கிறவனும் மரபுகளை காப்பாற்றுகிறான் என்று பொருள்.
நீங்கள் எந்த மொழியையும் கற்றுக் கொள்வதற்கு உங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது தாய் மொழியை கற்ற பிறகு கற்க வேண்டும் என்ற கடமை இருக்கிறது. ஹிந்தியும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற தேவை இருந்தால் கற்றுக்கொள்.
ஹிந்தி கற்றுக் கொள்ளும் தேவை இருந்தால் கற்றுக் கொள்ளுங்கள் என சொல்கிறேன் ஏன் தெரியுமா? வடமாநிலத்தில் இருந்து வேலை செய்ய தமிழ்நாட்டிற்கு வருகிறார்கள் அந்த மண்ணில் வேலைவாய்ப்பு இல்லாத இந்திய சகோதரர்கள். அவர்கள் இங்கு வந்தபோது தாய் மொழியை மட்டுமே அறிந்தவர்கள்.
கோயம்புத்தூரிலும் திருப்பூரிலும் தான் அவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கிறது. இந்த கருத்தை மேலிடங்கள் ஆய்வு செய்து கலாச்சார வீழ்ச்சி வராமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நான் சொல்கிறேன்.
இந்தியன் எங்கு சென்று வாழ உரிமை உண்டு. இந்திய இறையாண்மையும், இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டமும் அதனை அனுமதிக்கிறது. அவர்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்தார்கள். வந்தபோது ஒருவனுக்கு அசாமி தெரியும்; ஒருவனுக்கு ஹிந்தி தெரியும்; ஒருவனுக்கு பீகாரி தெரியும். வந்து இரண்டே ஆண்டுகளில் நம்மோடு உறவாடி உரையாடி தமிழ் பேசுகிறார்கள். அவர்களுக்கு தாய் மொழியும் தெரியும் நம்முடைய தமிழ் மொழியும் தெரியும். அவனுக்கு தமிழ் யார் கற்றுக் கொடுத்தார்கள்? காலம் அவனை தமிழ் கற்றுக்கொள்ள வைத்தது.
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தமிழர்கள் தமிழ்நாட்டை விட்டு வேறு மாநிலங்களுக்கு சென்றால் காலம் அவர்களுக்கு அந்தந்த மொழிகளை கற்றுக் கொடுக்கும். எனவே காலத்தின் கைகளில் பிற மொழிகளை விட்டு விடுங்கள். தாய்மொழி தான் உங்களுக்கு லட்சியம், உங்கள் முகம், உங்கள் முகவரி எனவே தாய் மொழியை கற்றுக்கொண்டு எந்த மொழியை கற்றுக் கொள்வதற்கு காலமே கட்டளையிடு என்று சொல்லுங்கள்" என்று அவர் தெரிவித்தார்.