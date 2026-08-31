பள்ளிகளுக்கு இடையேயான கபடி போட்டியில் சோகம் - 12ஆம் வகுப்பு மாணவன் உயிரிழப்பு
மாணவர் மரணம் தொடர்பாக வாணியம்பாடி கிராமிய காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள்.
Published : August 31, 2026 at 7:19 PM IST
திருப்பத்தூர்: பள்ளி மாணவர்களுக்கான கபடி போட்டியில் எதிர்பாராத விதமாக மாணவர் ஒருவர் உயிரிழந்த சம்பவம் வாணியம்பாடியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம், வாணியம்பாடி அடுத்த வளையாம்பட்டு பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளி மைதானத்தில் 14, 17 வயதுக்குட்பட்ட பள்ளி மாணவர்களுக்கான வட்ட அளவிலான கபடி போட்டி இன்று நடைபெற்றது. இதில் 44 பள்ளிகளை சேர்ந்த 500-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பங்கேற்றனர்.
இந்த போட்டியில் திகுவாபாளையம் பகுதியை சேர்ந்த முகேஷ் என்ற மாணவர் கலந்துகொண்டார். இவர் திம்மாம்பேட்டை பகுதியில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் 12 ஆம் வகுப்பு படித்து வந்துள்ளார். இன்றைய போட்டியில் அவர் விளையாடிகொண்டிருந்தபோது, எதிர் அணியினர் அவரை பிடிக்க முயன்றுள்ளனர். அப்போது எதிர்பாராத வகையில் முகேஷிற்கு நெஞ்சு பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
உடனடியாக அங்கிருந்து மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மாணவனை ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மீட்டு, சிகிச்சைக்காக வாணியம்பாடி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு மாணவனை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் மாணவன் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் குறித்து வாணியம்பாடி கிராமிய காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள்.
இதனிடையே, சம்பவ இடத்தில் மாவட்ட உடற்கல்வி ஆய்வாளர் குணசுந்தரி நேரில் விசாரணை மேற்கொண்டார். தொடர்ந்து விளையாட்டு போட்டிகள் பாதியிலேயே நிறுத்தப்பட்டு, மாணவர்கள் வீட்டிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.
பள்ளி மாணவர்களுக்கான கபடி போட்டியில் 12-ஆம் வகுப்பு மாணவன் உயிரிழந்த சம்பவம் சக மாணவர்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.