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குத்துச் சண்டையின் போது மூளைச்சாவு அடைந்த மாணவர்; உடல் உறுப்பு தானத்துக்கு சம்மதித்த பெற்றோர்

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்து போலீசார், தற்போது தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

மூளைச்சாவடைந்த மாணவர்
மூளைச்சாவடைந்த மாணவர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 19, 2026 at 1:25 PM IST

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சென்னை: மாநில அளவிலான குத்துச்சண்டை போட்டியின் போது மயங்கி விழுந்த 10-ஆம் வகுப்பு மாணவர் சிகிச்சை பலனின்றி மூளைச்சாவு அடைந்தார்.

சென்னை, அம்பத்தூர், டீச்சர்ஸ் காலனி 2 ஆவது குறுக்கு தெருவை சேர்ந்தவர் சந்திரபாபு. இவரது 15 வயது மகன் ஹரிஷ், சூரப்பட்டில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு படித்து வந்தார்.

குத்துச்சண்டை வீரரான இவர் கடந்த 12 ஆம் தேதி அயனம்பாக்கத்தில் உள்ள பள்ளியில் நடைபெற்ற மாநில அளவிலான குத்துச்சண்டை போட்டியில் கலந்து கொண்டார். இதில், இறுதிப் போட்டி வரை முன்னேறிய ஹரிஷ், போட்டியின் போது திடீரென மயங்கி விழுந்தார்.

உடனடியாக அவரை மீட்ட பள்ளி நிர்வாகத்தினர் சென்னையில் பிரபல தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது. இருப்பினும், சிகிச்சை பலனின்றி மாணவர் ஹரிஷ் மூளைச்சாவு அடைந்தார்.

இத்தகைய சோகத்திலும், ஹரிஷின் உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்ய அவருடைய தந்தை சந்திரபாபு மருத்துவமனை நிர்வாகத்திடம் சம்மதம் தெரிவித்துள்ளார். இதற்கான மருத்துவ ஏற்பாடுகள் தற்போது தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

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குத்துச்சண்டை போட்டியின் போது 10 ஆம் வகுப்பு மாணவர் உயிரிழந்தது மாணவர்கள் இடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்து போலீசார், தற்போது தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

BOXING MATCH
ORGAN DONATION
மூளைச்சாவு
உடல் உறுப்பு தானம்
BRAIN DEAD

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