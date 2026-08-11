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தனியார் கல்லூரி விடுதியில் போதைப்பொருள் புழக்கம்? துப்பு கொடுத்த மாணவர் அடித்து கொலை

தன்னுடைய மகனின் இறப்புக்கு கல்லூரி நிர்வாகமே காரணமே என அமுதனின் பெற்றோர் தரப்பில் குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளது.

கோவை இஎஸ்ஐ மருத்துவமனை
கோவை இஎஸ்ஐ மருத்துவமனை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2026 at 5:53 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: போதைப்பொருள் புழக்கம் குறித்து துப்பு கொடுத்த மாணவனை பத்துக்கும் மேற்பட்டோர் அடித்தே கொன்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் அமுதன் (20). இவர் கோவை-பொள்ளாச்சி சாலையில், பிரிமியர் மில் அருகில் உள்ள தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் மூன்றாம் ஆண்டு படித்து வந்தார். நேற்றிரவு அமுதன் மற்றும் அவரது நண்பர் ஒருவர் அந்தப் பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்தபோது அவர்களை வழிமறித்த சுமார் பத்துக்கும் மேற்பட்ட கும்பல் இளைஞர்கள் இருவரையும் கடுமையாக தாக்கியுள்ளது.

இந்த தாக்குதலின்போது அமுதனின் நண்பன் தப்பி ஓடிய நிலையில், அவர் மட்டும் கடுமையான தாக்குதலுக்கு ஆளாகியுள்ளார். மேலும், இதில் அமுதனுக்கு கடுமையான காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த சூழலில் தப்பி ஓடிய அமுதனின் நண்பன் மீண்டும் சம்பவ இடத்திற்கு வேறொருவருடன் வந்து அமுதனை மீட்டு இருசக்கர வாகனத்தில் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றுள்ளார். ஆனால், மருத்துவமனைக்கு செல்லும் வழியிலேயே அமுதனின் உயிர் பிரிந்துவிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

உயிரிழந்த மாணவன்
உயிரிழந்த மாணவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனை அடுத்து சம்பவம் குறித்து செட்டிபாளையம் காவல்துறையினருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டது.சம்பவ இடத்துக்கு வந்த போலீசார், அமுதனின் உடலை மீட்டு சிங்காநல்லூர் பகுதியில் உள்ள இஎஸ்ஐ மருத்துவமனையில் பிரேதப் பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

அமுதன் எந்த குற்றச் சம்பவங்களிலும் ஈடுபடாதவர் என அவரது குடும்பத்தினர் தரப்பில் கூறப்படுகிறது. மேலும், அவர் முதலாம் ஆண்டு கல்லூரி விடுதியில் தங்கி படித்து வந்த நிலையில், இரண்டாம் ஆண்டு உணவு சரியில்லாததால் வெளியில் அறை எடுத்து தங்கி படிப்பைத் தொடர்ந்துள்ளார். பின்னர் மூன்றாம் ஆண்டு படிப்பை முன்னிட்டு மீண்டும் கல்லூரி விடுதியிலேயே அமுதன் சேர்ந்திருக்கிறார்.

இத்தகைய நிலையில் தான் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு அமுதனும், விடுதியில் தங்கியிருந்த மாணவன் ஒருவரும் விடுதியின் பின்புறம் வழியாக சென்றுக் கொண்டிருந்தபோது, விடுதியின் சமையல்காரராக பணிபுரியும் வடமாநில தொழிலாளர்கள் சிலருடன் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இதைக் காரணம் காட்டி கல்லூரி நிர்வாகம் அமுதனையும், அவரது நண்பரையும் விடுதியில் இருந்து வெளியேற்றி உள்ளது. பின்னர் அந்தப் பிரச்சனை முடிந்து மீண்டும் அமுதன் கல்லூரி விடுதியில் தங்கியிருக்கின்றார். இந்த நிலையில் தான் அவரை மர்ம கும்பல் ஒன்று அடித்தே கொன்றுவிட்டு சென்ற சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

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மேலும், தன்னுடைய மகனின் இறப்புக்கு கல்லூரி நிர்வாகமே காரணம் என அமுதனின் தந்தை பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார். இதுகுறித்து அவர் செய்தியாளரிடம் கூறும்போது, "அண்மையில் கல்லூரியில் போதைப்பொருள் புழக்கம் இருப்பதாக கல்லூரி நிர்வாகத்தில் புகார் கொடுத்திருக்கின்றார். இவரின் இந்த புகாரை சம்பந்தப்பட்ட நபர்களிடமே கல்லூரி நிர்வாகம் நேரடியாக தெரிவித்ததன் விளைவாகவே அவரை மர்ம கும்பல் அடித்து கொன்றுள்ளனர்" என்றார்.

இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார் தற்போது தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

கொலை
MURDER
COLLEGE STUDENT MURDER
KOVAI COLLEGE STUDENT MURDER
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