கடும் எதிர்ப்பு: சுற்றறிக்கையை திரும்ப பெற்ற கல்லூரி கல்வி இயக்ககம்
தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது போராட்ட உரிமை குறித்து பேசிவிட்டு, ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு மாணவர்களின் போராட்ட உரிமையைக் கட்டுப்படுத்துவது இரட்டை நிலைப்பாடு அல்லவா? என இந்திய மாணவர் சங்கம் கடும் கண்டனத்தைத் தெரிவித்திருந்தது.
Published : August 19, 2026 at 4:26 PM IST
சென்னை: இடதுசாரிக் கட்சிகள், தமிழ்நாடு காக்ரோச் ஜனதா கட்சி நடத்தும் போராட்டங்களில் மாணவர்கள் பங்கேற்க தடை விதிப்பது தொடர்பான சுற்றறிக்கைக்கு கடும் எதிர்ப்புக் கிளம்பியதைத் தொடர்ந்து கல்லூரி கல்வி இயக்ககம் சுற்றறிக்கையைத் திரும்பப் பெற்றது.
ஆகஸ்ட் 17- ஆம் தேதி அன்று அனைத்து அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளின் முதல்வருக்கு கல்லூரி கல்வி ஆணையர் கடிதம் அனுப்பியிருந்தார். அந்தக் கடிதத்தில், "இடதுசாரிக் கட்சிகள் மற்றும் தமிழ்நாடு காக்ரோச் ஜனதா கட்சி நடத்தும் போராட்டங்களில் மாணவ, மாணவிகள் மற்றும் இளைஞர்கள் பங்கேற்பதைத் தடுக்கும் வகையில் பள்ளிக்கல்வி, உயர்கல்வி, காவல்துறை மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் ஆகிய துறைகளிடையே துறை இடைத்தொடர்பு மற்றும் ஒருங்கிணைந்த கூட்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, மாணவ, மாணவிகள் மற்றும் இளைஞர்கள், இடதுசாரிக் கட்சிகள் மற்றும் தமிழ்நாடு காக்ரோச் ஜனதா கட்சி நடத்தும் போராட்டங்களில் பங்கேற்பதைத் தடுக்கும் வகையில் உரிய ஒருங்கிணைந்த கூட்டு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு, மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கையின் விவரத்தை உடன் இவ்வலுவகத்திற்கு அனுப்புமாறு அனுப்புமாறும் கேட்டுக்கொள்கிறேன்" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதற்கு பல்வேறு மாணவர் அமைப்புகளும் கடும் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தனர்.
தவெக அரசுக்கு கண்டனம் தெரிவித்த இந்திய மாணவர் சங்கம்
அந்த வகையில் தவெக அரசுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து இந்திய மாணவர் சங்கம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "தமிழ்நாடு உயர் கல்வித்துறையின் இணை இயக்குநர் சார்பில் ஆகஸ்ட் 17 அன்று வெளியிடப்பட்டுள்ள கடிதம் மாணவர்களின் ஜனநாயக உரிமைகள் குறித்து தீவிரமான கேள்விகளை எழுப்புகிறது. அரசுக் கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் மற்றும் இளைஞர்கள், அரசியல் கட்சிகள் நடத்தும் போராட்டங்கள் மற்றும் கிளர்ச்சிகளில் பங்கேற்பதைத் தடுக்கும் வகையில், பள்ளிக்கல்வி, உயர்கல்வி, காவல்துறை மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் ஆகிய துறைகள் ஒருங்கிணைந்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும், மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விவரங்களை அரசுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் அந்தக் கடிதம் குறிப்பிடுகிறது.
மாணவர்கள் எந்த அரசியல் இயக்கத்தின் போராட்டத்தில் பங்கேற்கிறார்கள் என்பதை அரசு நிர்வாகம் கண்காணித்து, அதைத் தடுப்பதற்காக பல்வேறு அரசுத் துறைகள் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்ற இந்த அணுகுமுறை ஜனநாயகத்தின் அடிப்படைக்கே எதிரானது. மாணவர்கள் குடிமக்கள் இல்லையா? கல்லூரிக்குள் நுழைந்தவுடன் அவர்கள் தங்களது அரசியல் உரிமைகளை இழந்துவிடுகிறார்களா? இந்திய அரசியலமைப்பின் Article 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c) ஆகியவை கருத்தை வெளிப்படுத்தும் உரிமை, அமைதியாக கூடும் உரிமை மற்றும் சங்கங்கள்/அமைப்புகளை உருவாக்கும் உரிமை ஆகியவற்றை குடிமக்களுக்கு உறுதி செய்கின்றன.
மாணவர்கள் என்பதற்காக இந்த அடிப்படை ஜனநாயக உரிமைகளை யாரும் பறிக்க முடியாது. மாணவர்களின் வாழ்க்கையை நேரடியாகப் பாதிக்கும் நீட், கல்விக் கட்டணம், கல்வி உரிமை, வேலைவாய்ப்பு, சமூகநீதி உள்ளிட்ட அனைத்தும் அரசின் கொள்கைகளோடு தொடர்புடையவை. இத்தகைய பிரச்சனைகள் குறித்து மாணவர்கள் கேள்வி எழுப்புவதும், கருத்து தெரிவிப்பதும், ஜனநாயக ரீதியான போராட்டங்களில் பங்கேற்பதும் அவர்களின் சமூகப் பொறுப்புணர்வின் வெளிப்பாடாகும். மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கும் பிரச்சனைகள் அரசியலோடு தொடர்புடையதாக இருக்கும்போது, மாணவர்கள் மட்டும் அரசியலற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறுவது எப்படி நியாயமாகும்?
ஒரு மாணவர் ஒரு குறிப்பிட்ட அரசியல் கட்சி அல்லது மாணவர் அமைப்பு நடத்தும் அமைதியான போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டார் என்பதற்காக அவரது அரசியல் செயல்பாட்டைக் கண்காணிப்பதும், தடுப்பதும் ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது. சட்டவிரோதச் செயலைத் தடுப்பதற்கும், அரசியல் கருத்தைக் கண்காணிப்பதற்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் உள்ளது. இளைஞர்களின் அரசியல் பங்கேற்பையும் புதிய தலைமுறையின் குரலையும், முன்னிறுத்தி அரசியலுக்கு வந்ததாகக் கூறிக்கொள்ளும் தவெக அரசு, இன்று ஆட்சியில் தனது நிர்வாகத்தின் மூலம் மாணவர்களின் அரசியல் பங்கேற்பைக் கண்காணிக்க அனுமதிக்கிறதா? என்பதைத் தெளிவுப்படுத்த வேண்டும்.
தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது போராட்ட உரிமை குறித்து பேசிவிட்டு, ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு மாணவர்களின் போராட்ட உரிமையைக் கட்டுப்படுத்துவது இரட்டை நிலைப்பாடு அல்லவா? அரசுக்கு ஆதரவாக கருத்து தெரிவிக்கும் மாணவர்களுக்கு இருக்கும் உரிமை, அரசின் கொள்கைகளை எதிர்த்து கேள்வி எழுப்பும் மாணவர்களுக்கும் இருக்க வேண்டும். ஜனநாயகம் என்பது தேர்தல் நேரத்தில் மட்டும் மக்களின் கருத்தை கேட்பது அல்ல; ஆட்சியில் இருக்கும் அரசைத் தொடர்ந்து கேள்வி கேட்கவும், விமர்சிக்கவும், அமைதியான முறையில் எதிர்ப்பை பதிவு செய்யவும் மக்களுக்கு உரிமை இருப்பதுதான் ஜனநாயகம்.
மாணவர்கள் அரசின் கண்காணிப்புப் பொருட்கள் அல்ல; ஜனநாயகத்தின் செயல்படும் குடிமக்கள். மாணவர்களின் அரசியல் செயல்பாடுகளைக் கண்காணித்து அச்சுறுத்துவதற்குப் பதிலாக, அவர்கள் எழுப்பும் கேள்விகளுக்கு அரசு பதிலளிக்க வேண்டும். மாணவர்களின் குரலை ஒடுக்காமல், அவர்களின் ஜனநாயக உரிமைகளை அரசு பாதுகாக்க வேண்டும். எனவே, மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களின் அரசியல் பங்கேற்பைக் கண்காணித்து தடுக்கும் வகையில் வெளியிடப்பட்டுள்ள இந்த உத்தரவை தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாகத் திரும்பப் பெற வேண்டும்.
இந்த உத்தரவு எந்த அடிப்படையில் பிறப்பிக்கப்பட்டது என்பதையும், முதலமைச்சரும், உயர்கல்வித்துறை அமைச்சரும், பொதுவெளியில் விளக்க வேண்டும். மாணவர்களின் அரசியல் மற்றும் ஜனநாயக உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதற்கான தனது நிலைப்பாட்டை தவெக அரசு வெளிப்படையாக அறிவிக்க வேண்டும்" என அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், பல்வேறு தரப்பில் இருந்து கடுமையான எதிர்ப்பு எழுந்த நிலையில், ஆகஸ்ட் 17- ஆம் தேதி அனுப்பியிருந்த சுற்றறிக்கையை கல்லூரிக் கல்வி இயக்ககம் இன்று (ஆக.19) திரும்பப் பெற்றுள்ளது.
தவெக அரசு மீது சாடல்
இதுகுறித்து அகில இந்திய மாணவர் பெருமன்றத்தின் மாநிலத் தலைவர் இப்ராகிம் கூறுகையில், "மாணவர்கள் ஜனநாயக முறையில் அமைதியான வழியில் தங்களின் கோரிக்கைக்காக போராடி வருகின்றனர். அதனை ஒடுக்கும் வகையில் கல்லூரிக் கல்வித்துறை அனுப்பியுள்ள சுற்றிக்கையை வன்மையாகக் கண்டிக்கிறோம். மாணவர்கள் நீட் தேர்வில் இருந்து விலக்கு பெறுவதற்கும், கல்லூரிகளில் உள்ள குறைகளைச் சுட்டிக்காட்டவும், போராட்டங்களை நடத்துகிறோம்.
அமைதியான முறையில் நடைபெறும் போராட்டத்தையும் தடுப்பது, அரசியலமைப்பு வழங்கி உள்ள உரிமையைப் பறிப்பதாக அமைந்துள்ளது. தவெக அரசும், பாசிச முறையில் செயல்படுகிறது எனவும், இதற்கு வன்மையான கண்டனங்களையும், பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும், எதிர்ப்புக் கிளம்பியதைத் தொடரந்து கல்லூரிக் கல்வித்துறை அடிப்பணிந்து சுற்றறிக்கையைத் திரும்பப் பெற்றுள்ளது" என்றார்.
போராட்ட அறிவிப்புக்கு கிடைத்த வெற்றி
இந்திய மாணவர் சங்கத்தின் தமிழ்நாடு மாநிலக் குழு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள், அரசியல் கட்சிகள் நடத்தும் போராட்டங்கள் மற்றும் கிளர்ச்சிகளில் பங்கேற்பதைத் தடுக்கும் வகையில், கல்வித்துறை, காவல்துறை மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் ஒருங்கிணைந்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனக் கூறி கல்லூரிக் கல்வி இயக்குநரகம் சார்பில் ஆகஸ்ட் 17- ஆம் தேதி சுற்றறிக்கை வெளியிடப்பட்டது. மாணவர்களின் அரசியல் பங்கேற்பைக் கண்காணித்து அவர்களின் ஜனநாயக உரிமைகளைக் கட்டுப்படுத்தும் இந்த நடவடிக்கைக்கு இந்திய மாணவர் சங்கத்தின் தமிழ்நாடு மாநிலக்குழு கடும் கண்டனம் தெரிவித்தது.
மாணவர்களின் அரசியல் உரிமையைப் பறிக்கும் இந்த சுற்றறிக்கையை உடனடியாகத் திரும்பப் பெற வலியுறுத்தி, 'மாணவர்களின் அரசியல் பங்கேற்பை கண்காணித்து ஒடுக்குவதா? மாணவர்களின் அரசியல் உரிமையை பறிக்கத் துடிக்கும் தவெக அரசுக்கு இந்திய மாணவர் சங்கம் கண்டனம்' என்ற முழக்கத்துடன், சென்னை மாவட்ட இந்திய மாணவர் சங்கம் சார்பில் ஆகஸ்ட் 19- ஆம் தேதி அன்று கல்லூரிக் கல்வி இயக்குநரகத்தை முற்றுகையிடும் போராட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்திய மாணவர் சங்கத்தின் போராட்ட அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து ஆகஸ்ட் 17- ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்ட சுற்றறிக்கையை ஆகஸ்ட் 19- ஆம் தேதி அன்று கல்லூரிக் கல்வி இயக்குநரகம் அதிகாரப்பூர்வமாகத் திரும்பப் பெற்றுள்ளது. இதனை உறுதிப்படுத்தும் வகையில், “பார்வையில் காணும் இவ்வலுவலகக் கடிதம் உடன் திரும்பப் பெறப்படுகிறது” என கல்லூரிக் கல்வி இணை இயக்குநர் வெளியிட்டுள்ள புதிய கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாணவர்கள் அரசியல் கருத்துகளை வெளிப்படுத்துவதும், ஜனநாயக ரீதியான போராட்டங்களில் பங்கேற்பதும் அவர்களின் ஜனநாயக உரிமையின் ஒரு பகுதியாகும். மாணவர்கள் எந்தப் போராட்டத்தில் பங்கேற்கிறார்கள் என்பதை அரசு நிர்வாகம் கண்காணித்து, அதனைத் தடுப்பதற்காக கல்வித்துறை, காவல்துறை மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகத்தை ஒருங்கிணைப்பது ஜனநாயக விரோதமான அணுகுமுறையாகும். மாணவர்கள் அரசின் கண்காணிப்புப் பொருட்கள் அல்ல; அவர்கள் ஜனநாயகத்தின் செயல்படும் குடிமக்கள்.
சட்டத்தை மீறிய செயல்கள் ஏதேனும் நடைபெற்றால், சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு அரசுக்கு உரிமை உள்ளது. ஆனால் மாணவர்கள் அரசியல் போராட்டங்களில் பங்கேற்பதையே குற்றமாகக் கருதி கண்காணிப்பதும், அவர்களின் அரசியல் செயல்பாடுகளைத் தடுப்பதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அரசியல் கருத்தைக் கொண்டிருப்பதற்காகவோ, அமைதியான போராட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காகவோ மாணவர்கள் அச்சுறுத்தப்படக் கூடாது.
அதே நேரத்தில், இந்த சுற்றறிக்கை ஏன் வெளியிடப்பட்டது என்பதற்கான விளக்கத்தை தமிழ்நாடு அரசு மக்களுக்கு அளிக்க வேண்டும். மாணவர்களின் அரசியல் பங்கேற்பை கண்காணித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற உத்தரவை வெளியிட வேண்டிய அவசியம் என்ன? எந்தச் சம்பவத்தின் அடிப்படையில் இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது? யாருடைய அறிவுறுத்தலின் பேரில் இந்த சுற்றறிக்கை வெளியிடப்பட்டது? இதுகுறித்து உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் மற்றும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஆகியோர் வெளிப்படையான விளக்கத்தை அளிக்க வேண்டும்.
ஒரு சுற்றறிக்கையை வெளியிட்டு, இந்திய மாணவர் சங்கத்தின் போராட்ட அறிவிப்புக்குப் பின்னர் அதைத் திரும்பப் பெறுவது மட்டும் போதுமானதல்ல. மாணவர்களின் அரசியல் உரிமையை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கம் அரசுக்கு இருந்ததா என்பதையும், எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற உத்தரவுகள் மீண்டும் பிறப்பிக்கப்படாது என்பதையும் அரசு தெளிவுபடுத்த வேண்டும். மாணவர்களின் அரசியல் பங்கேற்பை கண்காணிப்பதற்கு நிர்வாக இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்தும் எந்த முயற்சியையும் இந்திய மாணவர் சங்கம் ஏற்றுக்கொள்ளாது.
இந்திய மாணவர் சங்கத்தின் போராட்ட அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து இந்த சுற்றறிக்கைத் திரும்பப் பெறப்பட்டிருப்பது, மாணவர்களின் ஜனநாயக உரிமைகளுக்காக நடத்தப்பட்ட போராட்டத்திற்கு கிடைத்த வெற்றியாகும். இந்த வெற்றி இந்திய மாணவர் சங்கத்தின் போராட்டத்திற்கான வெற்றி மட்டுமல்ல; மாணவர்கள் தங்களது உரிமைகளுக்காக, ஒன்றுபட்டு குரல் எழுப்பினால் அரசையும் நிர்வாகத்தையும், கேள்விக் கேட்க முடியும் என்பதற்கான ஜனநாயக வெற்றியாகும். மாணவர்களின் அரசியல் உரிமையைப் பாதுகாப்போம்! மாணவர்களின் குரலை ஒடுக்க விடமாட்டோம்! ஜனநாயக உரிமைகளுக்காக தொடர்ந்து போராடுவோம்!" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.