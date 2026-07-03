கால்நடைகளை சாலைகளில் விடும் உரிமையாளர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை - அரசு தகவல்
சாலையில் திரியும் கால்நடைகளை தடுத்து அப்புறப்படுத்துவதில் எவ்வித தொய்வுமின்றி நடவடிக்கைகள் தொடர வேண்டும் என ராமநாதபுரம் மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : July 3, 2026 at 2:57 PM IST
மதுரை: கால்நடைகளை சாலைகளில் விடும் உரிமையாளர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அரசு தரப்பில் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் சாலைகளில் அதிக அளவில் மாடுகள் திரிவதால் வாகன ஓட்டிகள் பெரிதும் சிரமத்திற்கு உள்ளாவதாகவும், தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் பெறப்பட்ட தகவலின் படி கடந்த 3 ஆண்டுகளில் பரமக்குடி பகுதியில் மட்டும் 35 விபத்துக்கள் ஏற்பட்டதாகதாகவும் குறிப்பிட்டு, சாலையில் திரியும் கால்நடைகள் அப்புறப்படுத்தக் கோரி உயர்நீதிமன்றத்தில் SDPI கட்சியின் வழக்கறிஞர் அணி தலைவர் கலந்தர் ஆசிக் பொதுநல மனுவை தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த வழக்கு மீதான விசாரணையில் சாலையில் திரியும் கால்நடைகளின் உரிமையாளர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அரசு தரப்பில் இருந்து உறுதி அளிக்கப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் அந்த வழக்கம் முடித்து வைக்கப்பட்டது.
மேலும், ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் சாலையில் கால்நடைகள் விடுபவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என பத்திரிக்கை செய்தியும் வெளியிட்டார்.
இருப்பினும், நீதிமன்ற உத்தரவின் படி இதுவரை சாலையில் திரியும் மாடுகளை அப்புறப்படுத்த மாவட்ட நிர்வாகம் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என குற்றம்சாட்டிய அவர், கால்நடைகளை அப்புறப்படுத்தி, அதன் உரிமையாளர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட கோரி உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மீண்டும் ஒரு மனு தாக்கல் செய்தார்.
இந்த மனு நீதிபதி சதீஷ்குமார் மற்றும் நீதிபதி ஜோதிராமன் அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மட்டுமல்லாமல் தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் சாலையில் திரியும் மாடுகளால் தினந்தோறும் விபத்துக்கள் ஏற்படுகிறது. இதனால் பலத்த காயம் மற்றும் மனித உயிரிழப்புகளும் ஏற்படுகிறது என தெரிவிக்கப்பட்டது.
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அரசு தரப்பில் சாலைகளில் திரியும் கால்நடைகளை தடுக்க தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றும், ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் அனைத்து ஊராட்சி செயலாளர்கள், வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்களுக்கு இதுகுறித்து அறிவுறுத்தப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், கால்நடைகளை பிரதான சாலைகளில் மேயவிடும் நபர்கள் மீது கடுமையான அபராதங்கள் விதிக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதனை பதிவு செய்த நீதிபதிகள் இந்த பணியில் எவ்வித தொய்வின்றி நடவடிக்கைகள் தொடர வேண்டும் என உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தனர்.