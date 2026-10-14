செவிலியர் பணி நியமனத்தில் விதிமீறல்கள் கண்டறியப்பட்டால் கடும் நடவடிக்கை - அமைச்சர் அருண்ராஜ் எச்சரிக்கை
செவிலியர் பணி நியமனத்தில் மாவட்ட அளவில் தன்னிச்சையாக யாரும் முடிவெடுத்து பணி நியமனம் செய்ய முடியாத அளவிற்கு விதி முறைகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார்ய
Published : October 14, 2026 at 4:23 PM IST
சென்னை: செவிலியர்கள் நியமனத்தில் விதிமீறல்கள் கண்டறியப்பட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை, கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு மருத்துவ மாணவர்களுக்கான வெள்ளை அங்கி வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ், பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு மாணவர்களுக்கு மருத்துவர்களுக்கான வெள்ளை கோட்டை வழங்கினர்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் அருண்ராஜ், "நீட் மிகவும் கடினமான போட்டித் தேர்வாகதான் உள்ளது. மாநில அளவில் கொள்கை ரீதியாக நீட் தேர்வை எதிர்த்தாலும், நீட் தேர்வு நடைமுறையில் உள்ளதால் அதற்கு நாம் தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய சூழல்தான் உள்ளது. கடினமாக உழைத்து படித்த பின்னர் கிடைக்கும் வெற்றி என்பது மிகப்பெரிய அளவில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.
என் வாழ்நாளில், மருத்துவ கல்லூரியில் நுழைந்த முதல் நாள் என்னால் மறக்க முடியாது. ஒவ்வொரு நாளும் எம்.எம்.சி கல்லூரியை பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு அதே நினைவுதான். ஐஆர்எஸ் பதவியாக இருந்தாலும், அமைச்சராக இருந்தாலும், நான் மருத்துவர் என்பது தான் எனக்கு எப்போதும் பெருமையான விஷயம். மருத்துவ துறை என்பது, புனிதமான மற்றும் மனநிறைவு அளிக்க கூடிய ஒன்று. கல்லூரி காலம் பல்வேறு சூழல்களை சந்திக்க நேரிடும் என்பதால் எக்காரணம் கொண்டும் மாணவர்கள் உங்கள் தனித்தன்மையை இழக்க வேண்டாம்.
ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரியின் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்கள் வரவேற்பு நிகழ்ச்சிக்கு சென்றபோது மாணவர்கள் சிலர் எங்களது பட்டமளிப்பு விழாவிற்கும் நீங்கள் தான் வர வேண்டும் என்று கூறினர்.
அடுத்த ஐந்து வருடமும் தவெக ஆட்சி தொடர்ந்து, மீண்டும் தவெக ஆட்சிதான் அமையும் என அவர்களிடம் கூறினேன்" என்றார்.
இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் அருண்ராஜ், "டெங்கு காய்ச்சல் கடந்த ஆண்டை ஒப்பிடும் போது கட்டுக்குள் தான் உள்ளது. பொதுமக்கள் அச்சப்படத் தேவையில்லை. தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஆண்டில் மொத்தம் 25,585 பேருக்கு டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு இருந்தது. நடப்பாண்டு இதுவரை 23,241 டெங்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. சென்னையில் நேற்று மட்டும் 118 பேர் டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். டெங்குவை கட்டுப்படுத்த தேவையான நடவடிக்கையை அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது.
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மாநகராட்சி மருத்துவமனைகளில் மருத்துவர்கள் இல்லாத நிலை என்பது எனது கவனத்திற்கு வரவில்லை. மாநகராட்சி மருத்துவமனைகள், அரசு ஆரம்ப சுகாதார மருத்துவமனைகளில் மருத்துவர்கள் போதிய அளவில் உள்ளனர். செவிலியர் பற்றாக்குறை உள்ளது என்பது உண்மைதான். செவிலியர் உள்ளிட்ட பணியிடங்கள் வெளிப்படைத்தன்மையுடன், நேர்மையாக ஒரு ரூபாய் லஞ்சம் இல்லாமல் நிரப்பப்பட்டு வருகின்றன.
மருத்துவ துறை அதிகாரிகள் பணியிட நியமனம் உள்ளிட்டவற்றிற்கு லஞ்சம் கேட்டால் உடனடியாக அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும். அதன் மீது சட்டப்பூர்வமான நடவடிக்கை எடுப்போம். வெளிப்படை தன்மையுடன் பணி வழங்கப்படுகிறது. யாருக்கும் பணம் கொடுக்க வேண்டாம். புகார் கொடுப்பவர்களின் அடையாளம் ரகசியமாக காக்கப்படும்.
செவிலியர்கள் பணி நியமனங்களுக்காக யாருக்கும் பணம் அளிக்க தேவையில்லை. செவிலியர் பணி நியமனத்தில் மாவட்ட அளவில் தன்னிச்சையாக யாரும் முடிவெடுத்து பணி நியமனம் செய்ய முடியாத அளவிற்கு விதிமுறைகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. எங்கேனும் விதிமீறல் கண்டறியப்பட்டால் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
பணியிட மாறுதல் கலந்தாய்வு முறையாக வெளிப்படைத்தன்மையுடன் தான் நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த காலங்களில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் சரியாக மேகொள்ளவில்லை. பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை குறித்து 3 முறை முதலமைச்சர் ஆய்வு கூட்டம் நடத்தி உள்ளார். துறைகள் சார்பில் எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கை குறித்தும் அறிவுறுத்தியுள்ளார்" என்றார்.