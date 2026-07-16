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இன்றைய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது என்ன? அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்

திமுகவும் அதிமுகவும் தங்கள் கட்சிகளை நடத்த முடியாத நிலைக்கு வந்துள்ளன. எதிர்காலத்தில் இரு கட்சிகளும் பாஜகவுடன் இணையும் சூழல் உருவாகலாம் என்று நிர்மல் குமார் தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் நிர்மல் குமார் - செய்தியாளர் சந்திப்பு
அமைச்சர் நிர்மல் குமார் - செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 16, 2026 at 4:01 PM IST

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சென்னை: காவல் மரணங்களில் அரசு சமரசம் செய்யாது; தவறு செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் கடும் நடவடிக்கை என்று அமைச்சர் நிர்மல் குமார் உறுதி அளித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு மின்சாரத் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார், சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "எந்த காவல் நிலையத்திலோ அல்லது சிறையிலோ, காவல் துறையினர் அல்லது சிறைத் துறை பணியாளர்களின் தவறால் மரணம் ஏற்பட்டால், அரசு எந்தவித சமரசமும் செய்யாது.

இதுதொடர்பாக, முதலமைச்சர் ஏற்கெனவே தெளிவான உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். தவறு நடந்தது உறுதியானால், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் யாராக இருந்தாலும் உடனடியாக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே அரசின் நிலைப்பாடு.

முந்தைய அரசுகள் இதுபோன்ற சம்பவங்களை மூடி மறைக்க முயன்றன. ஆனால் தற்போதைய அரசு அவ்வாறு செயல்படாது. சட்டப்படி எடுக்க வேண்டிய அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும்.

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புழல் சிறையில் அண்மையில் நிகழ்ந்த மரணம் குறித்தும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இன்றுதான் பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கை கிடைத்துள்ளதால், அதனை ஆய்வு செய்து விரிவான விசாரணை நடத்தப்படும். இதுவரை அரசு நடத்திய ஆரம்பகட்ட விசாரணையில், உயிரிழந்த நபருக்கு உடல்நலப் பிரச்சனை இருந்ததாக தெரியவந்துள்ளது. இருப்பினும் அதிகாரிகள் தரப்பில் ஏதேனும் தவறு இருந்தது கண்டறியப்பட்டால் அவர்கள் மீதும் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

இன்று நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டம், வழக்கமாக பட்ஜெட்டுக்கு முன் நடைபெறும் ஆலோசனைக் கூட்டம்தான். முழுமையான பட்ஜெட் தயாரிப்பு, நிதிநிலை அறிக்கை மற்றும் துறைகள் சமர்ப்பித்த திட்டங்கள் குறித்து கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது.

திமுக-அதிமுக-பாஜக இணைந்து ஆட்சி

திமுகவும் அதிமுகவும் தங்களது கட்சிகளை நடத்த முடியாத நிலைக்கு வந்துள்ளன. எதிர்காலத்தில் அவை பாஜகவுடன் இணையும் சூழல் உருவாகலாம். கடந்த 50 நாட்களாக தவெக எம்எல்ஏக்களை பணம் கொடுத்து விலைக்கு வாங்க முயற்சி நடைபெற்று வருகிறது. ஒரு எம்எல்ஏவுக்கு ரூ.30 கோடி முதல் ரூ.50 கோடி வரை பேரம் பேசப்பட்டது.

முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணனின் பேச்சே சில அரசியல் முடிவுகள் எட்டப்பட்டிருப்பதை வெளிப்படுத்துகின்றன. தற்போது யாருக்கு அமைச்சரவை பதவி கிடைக்கும் என்பது பற்றிய பேச்சுவார்த்தைகளே நடைபெற்று வருகின்றன" என்று தெரிவித்தார்.

நாகர்கோவிலில் நிகழ்ந்த சிறை கைதி மரண விவகாரத்தில் அமைச்சர்கள் யாரும் இறந்தவரின் குடும்பத்தினரை சந்திக்கவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் நிர்மல் குமார், "அமைச்சரவை கூட்டம் முடிந்ததும், அரசு சார்பில் அமைச்சர்கள் இன்று அந்த குடும்பத்தினரை நேரில் சந்திக்க உள்ளனர்" என்று தெரிவித்தார்.

பழனி பத்திரப்பதிவு விவகாரம் குறித்து அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேசுகையில், "கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் பத்திரப் பதிவுத் துறையில் மிகப்பெரிய அளவில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றன.

இரவு 10 மணி வரை கூட பத்திரப்பதிவுகள் நடைபெற்றன. முந்தைய ஆட்சியில் அமைச்சர் மூர்த்தி தலைமையில் ஒவ்வொரு அலுவலகத்திலும் 'மினிஸ்டர் கட்டிங்' என்ற பெயரில் லஞ்ச வசூல் நடைபெற்றது.

ரூ.1 லட்சம் மதிப்புள்ள சொத்து பதிவு செய்தாலும், 20 ஆயிரம் ரூபாய் வரை லஞ்சமாக வசூலிக்கப்பட்டது. இதனால் மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர். தற்போதைய அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு பத்திரப்பதிவுத் துறையில் பல்வேறு சீர்திருத்தங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன.

போலி பத்திர மோசடிகள்

புறம்போக்கு நிலங்கள், ஏரி நிலங்கள் உள்ளிட்டவற்றின் சட்டவிரோத பதிவுகளை தடுக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. கோயில் நிலங்கள் தொடர்பான சட்டவிரோத பதிவுகளையும் தடுக்க அதிகாரிகள் தொடர்ந்து உத்தரவுகள் பிறப்பித்து வருகின்றனர்.

தமிழகம் முழுவதும் போலி பத்திர மோசடிகள் நடக்கின்றன. பொதுமக்கள் தகவல் அளித்தால் உடனடியாக பத்திரம் ரத்து செய்யப்பட்டு, குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்படுவார்கள். திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் பெருமளவில் போலிப் பத்திரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. தற்போது அவை அனைத்தும் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார். கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் நடந்த அனைத்து முறைகேடுகளையும் கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுக்கும் பணியில் அரசு தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது.

முந்தைய டெண்டர்கள் மறுபரிசீலனை

திருவான்மியூர் - உத்தண்டி உயர்மட்ட மேம்பாலத் திட்டம் மறுஆய்வில் உள்ளது. முந்தைய திட்ட மதிப்பீடுகளில் அதிக செலவுகள் இடம்பெற்றுள்ளன. 20 முதல் 30 சதவீதம் வரை கமிஷன் தொகை சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, அனைத்து பழைய டெண்டர்களும் மறுமதிப்பீடு செய்யப்பட்டு வருகின்றன. தேவையற்ற செலவுகள் நீக்கப்பட்டு புதிய டெண்டர்கள் அறிவிக்கப்படும். தற்போதைய அரசு எந்தத் துறையிலும் கமிஷன் கேட்காது. மக்கள் பணம் வீணாகாமல் இருப்பதே நம் நோக்கம்.

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தற்போது வழங்கப்படும் வழக்கறிஞர் நியமனங்கள் தற்காலிகமானவை. பின்னணி, சரிபார்ப்பு உள்ளிட்ட அனைத்து ஆய்வுகளும் மேற்கொள்ளப்பட்ட பிறகே நிரந்தர நியமனம் வழங்கப்படும்.

மேகதாது விவகாரம்

மேகதாது அணை விவகாரத்தில், கர்நாடக அரசுக்கு விரிவான திட்ட அறிக்கை சமர்ப்பிப்பதற்கான அனுமதி மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதை மீறி எந்த நடவடிக்கையும் மேற்கொண்டால் தமிழ்நாடு சட்டரீதியாக எதிர்க்கும். இது இரண்டு மாநிலங்களுக்கு இடையேயான பிரச்சனை என்பதால், சட்டப்பூர்வமாக மட்டுமே தீர்வு காண முடியும்.

1970-ஆம் ஆண்டு முதல் திமுக அரசுகள் செய்த தவறுகளே இந்த நிலைக்கு காரணம். சட்டரீதியான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் தமிழக அரசு தொடர்ந்து மேற்கொள்ளும். மேகதாது அணை கட்டுவதற்கு அனுமதிக்க, தமிழக அரசு எந்த நிலையிலும் இடமளிக்காது" என்று உறுதிபட தெரிவித்தார்.

TAGGED:

CUSTODIAL DEATHS
MEKEDATU ISSUE
DMK AIADMK BJP ALLIANCE
MINISTERS KICKBACK
NIRMAL KUMAR ON CUSTODIAL DEATHS

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