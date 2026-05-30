சட்டம்-ஒழுங்கை சீர்குலைக்கும் நபர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை: நெல்லை எஸ்.பி எச்சரிக்கை
Published : May 30, 2026 at 6:15 PM IST
திருநெல்வேலி: சட்டம்-ஒழுங்கை சீர்குலைக்கும் குற்றவாளிகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கப்படும் என்று திருநெல்வேலி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பிரசன்னகுமார் எச்சரித்துள்ளார்.
தென்காசி மாவட்டம், ஆலங்குளம் அருகே நெட்டூர் கிராமத்தில் நேற்றிரவு எட்டு பேர் கொண்ட முகமூடி கும்பல் திருமண வீட்டுக்குள் புகுந்து அங்கிருந்தவர்களை சரமாரியாக அரிவாளால் வெட்டியது. இதில் ஆறு பேர் காயமடைந்தனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து, அதேகும்பல் திருநெல்வேலி மாவட்டம், மானூர் அடுத்த தெற்குபட்டி கிராமத்தில் இருசக்கர வாகனத்தில் அதிவேகமாக சென்றுள்ளனர். இதனை பொதுமக்கள் தட்டிக் கேட்டனர். அப்போது அங்கிருந்த முபாரக், அப்துல் ரஹ்மான் ஆகிய இருவரை அரிவாளால் வெட்டிவிட்டு தப்பிச் சென்றுள்ளனர். இந்த சம்பவம் தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.
சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து நேற்றிரவு துப்பாக்கி ஏந்திய காவல்துறையினர் தீவிர ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது, மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம் அருகே காட்டுப்பகுதியில் பதுங்கி இருந்தவர்களை ட்ரோன் உதவியுடன் காவல்துறையினர் விரட்டிப்பிடித்தனர். 3 சிறுவர்கள் உட்பட 8 பேர் அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து திருநெல்வேலி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பிரசன்னகுமார் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில், "மே 28- ஆம் தேதி அன்று திருநெல்வேலி மாவட்டம், அம்பாசமுத்திரம் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பிரம்மதேசம் பகுதியில் மணிகண்டன் (வயது 29) என்பவரை இருசக்கர வாகனங்களில் வந்த கும்பல் வழிமறித்து பணம் கேட்டு மிரட்டி, அவரது இடது கை விரலில் காயம் ஏற்படுத்திவிட்டு தப்பிச் சென்றது.
அதே கும்பல் வாகைகுளம் பகுதியில் உள்ள சிற்பக்கலை தொழிற்கூட உரிமையாளர் செல்வகணேசனை மிரட்டி பணம் பறிக்கும் நோக்கத்தில் அங்கு சென்றபோது அவர் இல்லாததால், அங்கிருந்த பொருட்களை சேதப்படுத்தி, அங்கு பணியாற்றிய நபரிடமிருந்து செல்போனை பறித்துக் கொண்டது. பின்னர், அங்கிருந்து தப்பிச் செல்லும் வழியில் சாலையோரமாக நடந்துச் சென்ற ஒருவரைத் தாக்கி காயத்தையும் அந்த கும்பல் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து, மே 29- ஆம் தேதி அன்று மாலை தென்காசி மாவட்டம், ஆலங்குளம் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட நெட்டூர் பகுதியில், முன்விரோதம் தொடர்பான வாய்த்தகராறின் காரணமாக இருசக்கர வாகனங்களில் வந்த அதேகும்பல் ஆறு பேரை தாக்கி காயம் ஏற்படுத்திவிட்டு தப்பிச் சென்றது. மேலும், அங்கிருந்து தப்பிச் செல்லும்போது திருநெல்வேலி மாவட்டம், மானூர் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட தெற்குப்பட்டி பகுதியில் அதிவேகமாக சென்ற இருசக்கர வாகனங்களைக் கண்டித்த நிலையில், சாலையோரத்தில் இருந்தவர்களுடன் ஏற்பட்ட வாய்த்தகராறில் முபாரக் (வயது 30) மற்றும் அப்துல் ரஹுமான் (வயது 36) ஆகியோரை தாக்கி காயம் ஏற்படுத்திவிட்டு தப்பிச் சென்றனர்.
மேற்கண்ட சம்பவங்கள் தொடர்பாக அம்பாசமுத்திரம், ஆலங்குளம் மற்றும் மானூர் காவல் நிலையங்களில் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. சம்பவம் தொடர்பான தகவல் கிடைத்தவுடன் திருநெல்வேலி மற்றும் தென்காசி மாவட்ட காவல்துறையினர் உடனடியாக உஷார்படுத்தப்பட்டனர். கூடுதல் காவல் படை களமிறக்கப்பட்டு, இரு மாவட்டங்களிலும் ஆயுதம் ஏந்திய காவல்ர்கள் தீவிர வாகன சோதனைகள் மேற்கொண்டனர்.
குற்றவாளிகளைக் கண்டறிந்து கைது செய்ய ஒருங்கிணைந்த தேடுதல் மற்றும் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டதுடன், வழக்கமாக குற்றவாளிகள் பதுங்கக்கூடிய இடங்களிலும் சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. திருநெல்வேலி மற்றும் தென்காசி மாவட்ட காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட தீவிர தொடர் நடவடிக்கைகளின் விளைவாக, மேற்கண்ட சம்பவங்களில் தொடர்புடைய 3 இளஞ்சிறார்கள் உட்பட மொத்தம் 8 பேர் இதுவரை கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். தலைமறைவாக உள்ள மற்ற குற்றவாளிகளை கைது செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
இரு மாவட்டங்களிலும் ஆயுதம் ஏந்திய வாகன சோதனைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதுடன், குற்றவாளிகள் தொடர்பான தகவல்கள் பல்வேறு வழிகளில் சேகரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. மேலும், ட்ரோன், மோப்ப நாய் படை உள்ளிட்ட நவீன தொழில்நுட்ப வசதிகளும் விசாரணை மற்றும் தேடுதல் பணிகளில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
அதேபோல், திருநெல்வேலி சரகத்திற்கு உட்பட்ட அனைத்து பகுதிகளிலும் ரவுடிகள் மற்றும் சட்டம்-ஒழுங்குக்கு அச்சுறுத்தலாக செயல்படும் நபர்களுக்கு எதிராக Anti-Rowdy Drive நடவடிக்கைகள் மிகப்பெரிய அளவில் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. சரித்திர பதிவேடு கொண்ட குற்றவாளிகள் மற்றும் வழக்கமாக குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு, அவர்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு, தேவையான தடுப்பு மற்றும் சட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
பொதுமக்களின் அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தவும், வன்முறைச் சம்பவங்களைத் தடுக்கவும், சட்டம்-ஒழுங்கை சீர்குலைக்கும் குற்றவாளிகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கவும் திருநெல்வேலி மற்றும் தென்காசி மாவட்ட காவல்துறையினர் உறுதிபூண்டுள்ளனர்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.