ETV Bharat / state

சாதிரீதியில் செயல்படும் காவலர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை- தென்மண்டல ஐஜி எச்சரிக்கை

கிராம அளவில் கண்காணிப்புப் பணிகள் வலுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தென் மண்டல காவல்துறை தலைவர் விஜயேந்திர பிதாரி தெரிவித்துள்ளார்.

தென் மண்டல காவல்துறை தலைவர் விஜயேந்திர பிதாரி
தென் மண்டல காவல்துறை தலைவர் விஜயேந்திர பிதாரி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 10, 2026 at 5:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருநெல்வேலி: சாதிரீதியில் செயல்படும் காவலர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தென் மண்டல காவல் துறை ஐ ஜி விஜயேந்திர பிதாரி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

திருநெல்வேலியில் தென் மண்டல காவல் துறை உயரதிகாரிகள் பங்கேற்ற ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று (ஜூன் 10) மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.

இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் திருநெல்வேலி மாவட்டம், நெல்லை மாநகரம் மற்றும் தென்காசி மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த காவல் துறை உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டு சட்டம் - ஒழுங்கு நிலவரம், குற்றத் தடுப்பு நடவடிக்கைகள், போதைப் பொருள் ஒழிப்பு மற்றும் சமூக நல்லிணக்கத்தைப் பேணுவதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்து விரிவாக ஆலோசனை நடத்தினர்.

இந்த கூட்டத்தில் பேசிய தென் மண்டல காவல் துறை தலைவர் விஜயேந்திர பிதாரி, "காவல் துறையினர் மற்றும் அதிகாரிகள் யாரும் சமுதாய அல்லது சாதி ரீதியில் செயல்படக் கூடாது. அவ்வாறு செயல்படுவது கண்டறியப்பட்டால் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது கடுமையான ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். தென் மாவட்டங்களில் போதைப் பொருட்கள் நடமாட்டத்தை முற்றிலும் தடுக்க காவல் துறை தொடர்ந்து தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.

போதைப் பொருட்களை விற்பனை செய்வோர் மற்றும் கடத்துவோருக்கு எதிராக வழக்குகள் பதிவு செய்வதோடு மட்டுமல்லாமல் அவர்களது சொத்துக்களைப் பறிமுதல் செய்யும் நடவடிக்கைகளும் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. சாதி ரீதியிலான மோதல்கள் மற்றும் சமூக பதற்றங்களை முன் கூட்டியே தடுக்க கிராம அளவில் கண்காணிப்பு பணிகள் வலுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதற்காக சிறப்பு காவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டு கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: கீழடியில் முதன்முறையாக கைப்பிடியுடன் கூடிய செந்நிற சுடுமண் பானை கண்டெடுப்பு!

சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் காவல் துறை எந்தவித பாரபட்சமும் இன்றி செயல்படும். சமூக அமைதிக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் செயல்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை தொடரும்" என எச்சரித்தார்.

TAGGED:

தென்மண்டல காவல்துறை ஐஜி
திருநெல்வேலி
POLICE DISCUSSION MEETING
TENKASI POLICE
SPECIAL POLICE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.