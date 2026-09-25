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ஜெம் வீரமணி வழக்கில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை - அமைச்சர் ரமேஷ் உறுதி

ஜெம் வீரமணி வழக்கில், ஸ்டாலின் சார் பேசவில்லை என்று கூறிக்கொண்டு இருந்த நிலையில், திடீரென்று உறக்கத்திலிருந்து எழும்பி இப்போது அறிக்கை கொடுத்துள்ளதாக அமைச்சர் ரமேஷ் குறிப்பிட்டார்.

அமைச்சர் ரமேஷ் பேட்டி
அமைச்சர் ரமேஷ் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 25, 2026 at 5:15 PM IST

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திருச்சி: ஜெம் வீரமணி வழக்கில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

கிரடாய் (இந்திய கட்டுமான நிறுவனங்களின் கூட்டமைப்பு) சார்பில், அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் மற்றும் மனைகளுக்கான விற்பனை கண்காட்சி, திருச்சி கலையரங்கம் திருமண மண்டபத்தில் இன்று தொடங்கி மூன்று நாட்கள் நடைபெறுகிறது. இதில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு கண்காட்சியை தொடங்கி வைத்து பார்வையிட்டார்.

நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் அமைச்சர் ரமேஷ் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், "ஜெம் வீரமணி வழக்கைப் பொறுத்தவரை, கடந்த கால ஆட்சியாளர்கள் நடவடிக்கை எடுக்காமல் வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர். தமிழக முதலமைச்சர் பொறுப்பேற்ற உடனே, உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க ஆரம்பித்து விசாரணை குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த கால ஆட்சியில் குற்றவாளிகள் எப்படி தப்பித்தார்கள், எப்படி விடுவிக்கப்பட்டார்கள் என்பதை அனைவரும் பார்த்தோம்.

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்சனைகள், பாலியல் குற்றங்கள், அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவி விவகாரம் போன்றவை நடந்தன. மக்களுக்கு யார் சிறப்பாக செயல்படுகிறார்கள் என தெரியும். நமது முதலமைச்சர் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறார்.

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ஜெம் வீரமணி வழக்கில் யாராக இருந்தாலும், எப்பேர்பட்ட ஆளாக இருந்தாலும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவி விவகாரத்தில் அண்ணனாக, அரணாக என்றைக்கும் கூட இருப்போம் என்று முதலமைச்சர் விஜய், அனைத்து மாணவிகளுக்கும் கடிதம் எழுதினார்கள். பெண்கள் பாதுகாப்பில் மிக சிறப்பாக கவனம் செலுத்தி குற்றவாளிகள் யாராக இருந்தாலும் தண்டிக்கப்படுவார்கள்.

ஜெம் வீரமணி வழக்கில், ஸ்டாலின் சார் பேசவில்லை என்று கூறிக்கொண்டு இருந்த நிலையில், திடீரென்று உறக்கத்திலிருந்து எழும்பி இப்போது அறிக்கை கொடுத்திருக்கிறார்.

இடைத்தேர்தல் பிரச்சாரங்கள் மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. மக்கள் மிகப்பெரிய வரவேற்பை கொடுத்து வருகிறார்கள். வேட்பாளர்கள் கட்சிகள் மாறிவிட்டதாக ஒரு பொய்யான பிரச்சாரத்தை மக்கள் மத்தியில் வைத்து குழப்பம் ஏற்படுத்த முயல்கிறார்கள். மக்கள் மிகவும் தெளிவாக இருக்கிறார்கள். இரண்டு இடைத்தேர்தலிலும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் மாபெரும் வெற்றி அடையும்.

டெங்கு காய்ச்சல் பரவலை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. அனைத்து மருத்துவமனைகளிலும் சிறப்பான வசதிகளை தயார்படுத்த சொல்லியிருக்கிறோம்" என தெரிவித்தார்.

TAGGED:

ஜெம் வீரமணி
அமைச்சர் ரமேஷ்
GEM VEERAMANI CASE
TVK
MINISTER RAMESH

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