போனவர்களை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம்; கட்சியை வலுப்படுத்துங்க என அதிமுக நிர்வாகிகளுக்கு இபிஎஸ் அறிவுரை
வரவிருக்கும் இடைத்தேர்தலை முன்னிட்டு மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள், தேர்தலுக்கான களப்பணிகளை தீவிரப்படுத்துவது உள்ளிட்டவை குறித்தும் கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : July 16, 2026 at 10:16 PM IST
சென்னை: கட்சியை விட்டு போனவர்களை பற்றி கவலைப்படாமல், கட்சியை பலப்படுத்த வேண்டும் என இன்று நடைபெற்ற அதிமுக நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி கூறி உள்ளார்.
சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில், கட்சியின் வளர்ச்சிப் பணிகள் மற்றும் பொதுத் தேர்தல் முடிவுகள் குறித்து, அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி தலைமையில் புதுக்கோட்டை மற்றும் கடலூர் மாவட்டக் கழக நிர்வாகிகளுடன் இன்று (ஜூலை 16) ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
இந்தக் கூட்டத்தில், அந்தந்த மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள், மாவட்ட, ஒன்றிய மற்றும் பிற பொறுப்புகளில் உள்ள நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர். அவர்களுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி விரிவாக ஆலோசனை நடத்தினார்.
கூட்டத்தில், 'கட்சியை மேலும் வலுப்படுத்தும் வகையில் நிர்வாகிகள் தீவிரமாக செயல்பட வேண்டும், கட்சியிலிருந்து விலகிச் சென்றவர்களைப் பற்றி கவலைப்படாமல் அமைப்பை பலப்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்' என நிர்வாகிகளை இபிஎஸ் வலியுறுத்தியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளன.
மேலும், வரவிருக்கும் இடைத்தேர்தலை முன்னிட்டு மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள், தேர்தலுக்கான களப்பணிகளை தீவிரப்படுத்துவது உள்ளிட்டவை குறித்தும் கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டுள்ளது.
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அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் பலர் தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைந்ததைத் தொடர்ந்து, அந்தந்த மாவட்டங்களில் காலியாக உள்ள மாவட்ட, ஒன்றிய, ஊராட்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு பொறுப்புகளை விரைவாக நிரப்புவது குறித்தும் கூட்டத்தில் விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்குப் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த முன்னாள் அமைச்சர் கே.பி. முனுசாமியிடம், திமுகவும், அதிமுகவும் இணைந்து ஆட்சி அமைக்க முயற்சிப்பதாக அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தொடர்ந்து கூறி வருவது குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
இதற்கு பதிலளித்த அவர், "எந்தக் கட்சி ஆட்சி அமைக்கும் என தேடி பல கட்சிகளுக்கு ஓடியவர் அமைச்சர் நிர்மல் குமார். கடைசியாக அவர் சேர்ந்துள்ள கட்சிதான் ஆட்சி அமைத்துள்ளது. இப்போது அந்தக் கட்சியின் தலைவரின் நம்பிக்கையைப் பெறுவதற்காக, தான் முன்பு இருந்த கட்சியை தொடர்ந்து விமர்சித்து வருகிறார். பாவம், அவர் என்ன செய்வார்?" என விமர்சித்தார்.