அழிந்து வரும் நிலையில் தெருக்கூத்து கலைகள் - அரசின் கவனம் பெறுமா?
Published : April 19, 2026 at 9:50 PM IST
கள்ளக்குறிச்சி: தெருக்கூத்து கலைகள் மெல்ல அழிந்து வரும் நிலையில், அரசின் பார்வை தங்கள் மீது விழ வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் தெருக்கூத்து கலைஞர்கள் உள்ளனர்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்தூர்பேட்டை அருகே உள்ள களமருதூர் கிராமத்தில் நேற்றிரவு, சிவபக்தியை விவரிக்கும் சீராளன் கறி அறுத்து சமைத்து சாப்பிடும் நிகழ்வு அரங்கேற்றப்பட்டது. இந்த நிகழ்வு கிராமப்புறங்களில் ஆண்டுதோறும் தெருக்கூத்து கலையாக நடைபெற்று வருகிறது. இதேபோன்று, கூவாகம் கூத்தாண்டவர் கோயிலில் அரவான் பலி கொடுக்கும் நிகழ்வும் அரங்கேற்றப்படுகிறது.
முந்தைய காலகட்டங்களில் தெருக்கூத்து என்பது மிக முக்கிய கலையாக இருந்து வந்தது. ஓரிடத்தில் தெருக்கூத்து நடைபெற்றால் அனைத்து தரப்பு மக்களும் தரையில் அமர்ந்து இரவு முழுவதும் தெருக்கூத்தை கண்டு மகிழ்வார்கள்.
தற்போது தேர்தலை ஒட்டி தேர்தல் பிரச்சாரம் நடந்து வரும் நிலையில், ஆடல் பாடல் கச்சேரி, இசை நிகழ்ச்சி போன்றவற்றை நடத்தி அரசியல் கட்சிகள் மக்களிடம் வாக்கு சேகரிக்கின்றன. முந்தைய காலகட்டங்களில் இறைபக்தியை எடுத்துச் செல்வதற்கும், தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காகவும் நாடகக் குழுக்கள் இயங்கி வந்தன. தெருக்கூத்து நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வந்தன.
நல்ல கருத்துக்களை மக்களிடம் நடனம் மற்றும் பாடல்களாக எடுத்துச் செல்லும் கலையான தெருக்கூத்துக் கலை அழிந்து வரும் நிலையில் உள்ளது. இதனால், இந்த தொழிலை நம்பியே இருந்த தெருக்கூத்துக் கலைஞர்கள் மாற்றுத் தொழிலைத் தேடிச் செல்கின்றனர்.
தெருக்கூத்தானது வெறும் பொழுதுபோக்காக மட்டுமன்றி கோயில் விழாவின் ஒரு பகுதியாகவும் அமைந்துள்ளது. தெருக்கூத்தில் பங்கேற்கும் கலைஞர்கள் விரதம் இருந்து ஆடுவதும், கடவுள் கோலத்தில் வரும் இவர்களை பார்வையாளர்கள் வணங்குவதும் இக்கலை ஒரு புனிதமான கலை என்பதை உணர்த்துகிறது. அக்காலத்தில் தமிழகம் முழுவதும் நிகழ்த்தப்பட்டு வந்த தெருக்கூத்து, சமூக பண்பாட்டு சிதைவின் காரணமாக தற்போது ஒரு சில பகுதிகளில் மட்டுமே காணப்படுகிறது.
சங்க காலத்தில் உருவான இக்கலை, அரசர்களை மகிழ்விக்கவும், விழாக் காலங்களில் மக்களின் பொழுதுபோக்கோடு இறை பக்தியை அதிகரிக்கவும் பக்தி புராணங்களை அறியவும் தெருவில் நடத்தப்பட்டதால் இந்தக் கலை தெருக்கூத்து எனப்பட்டது. இது தமிழர்களின் பழைமையான கலை ஆகும்.
கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் மாவட்டத்தில் களமருதூர், ஆதனூர், பாச்சபாளையம், பெரியசெவலை, நெமிலி, ஏனாதிமங்கலம், அரசூர், திருவெண்ணைநல்லூர் போன்ற பகுதிகளில் மட்டும் சுமார் 500 தெருக்கூத்து கலைஞர்களின் குடும்பங்கள் உள்ளன.
தெருக்கூத்து கலைஞர்களுக்கான அலங்காரப் பொருள்களை சென்னையிலும் இசை கருவிகளை காஞ்சிபுரத்திலும் சலங்கை, ஆடை போன்ற பொருள்களை சேலத்திலும் இவர்கள் வாங்கி வந்தனர். எவ்வித மேடை அலங்காரமுமின்றி தெருக்களில் நடத்தப்படும் இந்நிகழ்ச்சி இரவு 10 மணிக்கு தொடங்கி மறுநாள் காலை 6 மணிக்கு முடியும்.
10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பெல்லாம் இந்த கலைஞர்களுக்கு ஆண்டு முழுவதும் தெருக்கூத்து நிகழ்ச்சிகள் இருக்கும். தற்போது ஆடி உற்சவம், கும்பாபிஷேகம், சிவராத்திரி, தீமிதி திருவிழா போன்ற நிகழ்வுகளின்போது மட்டுமே இவர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. அதுவும் கிராமப்புற பகுதிகளில் மட்டுமே இவர்களின் நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுகின்றன.
தற்போதுள்ள சூழ்நிலையில் தெருக்கூத்து நாடகங்களின் மவுசு குறைந்து வரும் நிலையில் இதனை நம்பியே இருக்கும் தெருக்கூத்து கலைஞர்களின் குடும்பங்கள் தற்போது வறுமை நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருப்பது மிகவும் கவலைக்குரிய ஒரு விஷயமாக உள்ளது.
எனவே, அரசு தங்களுக்கு ஏதேனும் ஒரு அரசு வேலை கொடுத்தால் தங்கள் குடும்பமும் நன்றாக இருக்கும் என்று களமருதூரை சேர்ந்த குமரவேல் உள்ளிட்ட தெருக்கூத்து கலைஞர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.